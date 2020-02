Keisuke Uetake und Geschäftsführer Torsten Emigholz (von links) überprüfen die Etikettierung. Ohne den "Made in Germany"-Aufkleber verlässt keine Politur das Werk an der Tornéestraße für den Export. (Christian Kosak)

Lilienthal. Noch sind die kleinen Apothekenflaschen leer. Langsam zieht die Maschine die Glasbehälter auf das Band. An der Abfüllstation werden sie mit exakt 100 Milliliter Politur befüllt. Weiter geht es zum nächsten Halt. Dort wird die Verschlusskappe mit der Kindersicherung aufgesteckt. Zum Schluss folgt das Etikett mit dem Erkennungszeichen. Das Poliboy-Männchen hat sich über neun Jahrzehnte kaum im Design verändert. Der Page von damals kommt heute allerdings nicht mehr auf Bürstenschuhen daher. Freundlich lächelt der Haushaltshelfer dem Kunden entgegen. „Wir gehen mit der Zeit und setzen auf Nachhaltigkeit“, sagt Poliboy-Geschäftsführer Torsten Emigholz.

Was mit einer Möbelpolitur vor 90 Jahren begann, ist heute ein Lilienthaler Traditionsunternehmen mit 50 Mitarbeitern am Firmensitz und weiteren zehn Mitarbeitern im Außendienst. Mehr als 50 Rezepturen hat der Hersteller für Haushaltspflegeprodukte entwickelt. Bis zu 15 000 Flaschen am Tag schafft jede der vier Abfüllanlagen. Hergestellt werden Reiniger für Küchen, Bäder und Böden aller Art. Erst im vergangenen Jahr kam die Bio-Produktlinie dazu. Poliboy-Bio ist nach Herstellerangaben vegan und frei von Mikroplastik, Petrochemie, synthetischen Konservierungsstoffen und Farbstoffen. Naturbelassene ätherische Öle sorgen für den frischen Duft. „Die Bio-Linie lag lange in der Schublade. Erst jetzt ist die Nachfrage da“, sagt Emigholz mit Blick auf die aktuelle Debatte zur Nachhaltigkeit.

Exportanteil steigt

Poliboy produziert für den Massenmarkt. Die Pflegemittel werden in den großen Drogerieketten wie Rossmann oder dm und von Vollsortimentern wie Edeka oder Rewe verkauft. Der Umsatz liegt bei einem zweistelligen Millionenbetrag. In den Regalen stehen die Reinigungsmittel made in Lilienthal in Konkurrenz zu den ganz Großen in der Branche wie Henkel, Unilever oder Johnson & Johnson. 90 Prozent der Ware wird nach Angaben der Geschäftsführung im Inland verkauft. Der Exportanteil von aktuell zehn Prozent wächst. "Wir verkaufen nach Asien und Lateinamerika, aber auch nach Osteuropa", so Emigholz. Dort überzeuge Poliboy vor allem mit Qualität made in Germany. Deshalb müsse auch jedes Fläschchen, das die Fabrik für den Export verlasse, einen entsprechenden Aufkleber mit einer Deutschlandfahne haben.

Insgesamt vier Abfüllanlagen laufen gleichzeitig in den verschiedenen Hallen an der Tornéestraße. Die Mixtur, die hier in die Flaschen kommt, wird im Werk selbst hergestellt. Bis zu 1000 Liter fassen die Behälter mit den verschiedensten Zusatzmitteln. Ein überdimensionaler Mixer steht bereit, um die Zutaten zu verrühren. „Alles ungefährlich“, versichert Emigholz. Es würden vor allem Öl, Wasser und Alkohol verwendet. Die klassische Möbelpolitur enthalte auch Benzin. „Wir sind keine Chemiefabrik“, betont der Geschäftsführer mit Blick auf besorgte Anwohner, die eine Erweiterung des Betriebes verhindern wollen.

Die Lederpflege von Poliboy ist ein Klassiker unter den Produkten des Lilienthaler Herstellers von Haushaltspflegemitteln. (Christian Kosak)

Über 5000 Quadratmeter erstreckt sich die aktuelle Produktionsfläche auf drei Etagen. Während der Keller vor allem als Lager dient, sitzt die Verwaltung im ersten Stock. Im Erdgeschoss findet die eigentliche Produktion statt. Hier ist die Arbeit besonders anstrengend. Ein Frau, die eben noch eine Plastikflasche nach der anderen auf die Maschine gestellt hat, spricht den Chef an. Die Kommunikationswege sind offenbar kurz. Emigholz weiß, dass er sich auf seine Leute verlassen kann und dass er sich um junge Leute bemühen muss. „Wir wollen ein guter Arbeitgeber sein.“ Ausbildende bekämen deshalb besondere Vergünstigungen.

Nachhaltigkeit sei auf vielen Ebenen ein Thema für Poliboy, betont der Geschäftsführer. Es gehe um nachhaltige Personalplanung und nachhaltige Produkte. Dabei sieht Emigholz nicht nur die neue Bio-Linie. „Die Möbelpflege an sich ist schon ein nachhaltiger Vorgang, weil Schränke damit einfach älter werden, ergo nicht so viele Rohstoffe für den Bau von neuen Schränken verschwendet werden müssten“, ist Emigholz überzeugt. Das gleiche gelte natürlich auch für die Pflege von Küchen, Bädern und Fußböden. Bei den neuen Bioprodukten seien sogar die Behälter zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial.

Zur Sache

Poliboy-Erweiterung

Poliboy plant, eine 9,5 Meter hohe Halle auf dem 1300 Quadratmeter großen Nachbargrundstück zu bauen. Der Lilienthaler Gemeinderat unterstützt die Erweiterung des Betriebes. Dennoch kommt die Bauleitplanung nur langsam voran, weil Anwohner protestieren. „Wir waren zuerst da“, sagt Poliboy-Geschäfsführer Torsten Emigholz. „Wer ein Haus direkt neben einer Fabrik kauft oder baut, muss sich dessen bewusst sein.“ Wohnen und Arbeiten, das gehöre seit Jahrzehnten an der Tornéestraße zusammen. Seit 1951 produziert Poliboy an dem Standort. Eine Umsiedlung kommt für Emigholz nur in Frage, wenn es gar nicht anders geht. Bauamtsleiter Stephen Riemenschneider bestätigt: „Wir arbeiten an der Planung.“ Konkret geht es darum, das heutige Mischgebiet für Wohnen und Gewerbe in zwei separate Areale zu splitten. Künftig soll das Poliboy-Grundstück als Gewerbegebiet neben einem reinen Wohngebiet ausgewiesen werden. Aktuell werden die Eingaben der Bürger im Rathaus bearbeitet, auch muss das Lärmschutzgutachten überarbeitet werden. Bauamtsleiter Riemenschneider ist sich sicher, dass der Gemeinderat sich noch in diesem Jahr mit dem Thema beschäftigen wird.