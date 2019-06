Sollte der Grasberger Gemeinderat der Änderung des Flächennutzungsplans zustimmen, könnten in Eickedorf schon bald seniorengerechte Wohnungen gebaut werden (Symbolfoto). (Britta Pedersen/dpa)

Grasberg. Die Ausschussmehrheit war sich einig. Der geplante Wohnpark Eickedorf schließt eine Lücke in der Grasberger sozialen Infrastruktur und sollte schnellstmöglich auf den Weg gebracht werden. Die Vertreterin der Grünen im Ausschuss für Bau und Planung sah das anders. Sabine Alpers bezweifelte den Bedarf grundsätzlich und führte zudem den Naturschutz ins Feld. Die Ratsfrau wies in der Diskussion insbesondere auf ein Biotop auf der Fläche des geplanten Wohnparks hin.

Das Thema Wohnpark Eickedorf treibt die Ortspolitik seit weit mehr als einem Jahr um. Wie mehrfach berichtet, will ein Bremer Investor auf einer rund zwei Hektar großen und ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche im Bereich Eickedorfer Straße und Speckmannstraße ein Gebäudeensemble errichten. Zum Konzept gehören ein Hauptgebäude mit 15 Plätzen, zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Zimmern, rund 39 Servicewohnungen, ein Café, Gemeinschaftsräume und ein ambulanter Dienst.

Zusätzlich sollen auf dem Gelände 15 Doppelbungalows mit jeweils 80 Quadratmetern Wohnfläche pro Haushälfte entstehen. Geplant ist ferner eine etwa 2000 Quadratmeter große und öffentlich zugängliche Grünanlage. Der Wohnpark stehe für ein individuelles Lebensangebot für Senioren und für Menschen mit geringem, höherem und akutem Pflege- und Unterstützungsbedarf, wirbt das Unternehmen für sein Projekt.

Die Ausschussmehrheit war sich in der Diskussion über die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans einig. Beim Schallschutz werde man den Empfehlungen des Landkreises nachkommen, einer weiteren Anregung, den Planbereich zu verkleinern, werde man dagegen nicht folgen, hieß es. Vor allem aber ging es um Grundsätzliches. Der demografische Wandel sei in vollem Gange, der Bedarf für ein Angebot wie einen Wohnpark vorhanden, sagten Ausschussvorsitzender Klaus Feldmann und Henning Detjen (beide CDU) übereinstimmend. „Wir benötigen Wohnraum für ältere und pflegebedürftige Menschen, das belegen alle Prognosen“, stellte Stefan Blancken für die CDU fest. Sein Parteikollege Ruven Voss empfahl gar Dankbarkeit für diejenigen Investoren, die sich mit ihren Projekten an aktuellen und künftigen Bedürfnissen der Menschen orientierten.

Stefan Ritthaler als allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin verwies auf den großen Zulauf bei Infoveranstaltungen zu ähnlichen Projekten mit mehr als einhundert Interessierten. Der Verwaltungsmann wies auch auf einen wachsenden und abzusehenden Anteil älterer Menschen in Grasberg hin. Dies sei Fakt und können verlässlich prognostiziert werden. Im Übrigen fuße die Entscheidung des Investors auf Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit entsprechenden Daten. Karl-Heinz Thimm (SPD) regte für künftige Bau-Planungen der Gemeinde aber unabhängig vom Projekt Wohnpark Eickedorf eine grundsätzliche Quote von sozial gefördertem Wohnraum in Grasberg an.

Sabine Alpers hatte grundsätzliche Zweifel an dem Projekt. Die Grünen-Politikerin verwies auf eine im Landkreisvergleich junge Gemeinde Grasberg, die eher bezahlbaren Wohnraum als einen Wohnpark dieser Größenordnung für Senioren benötige. Zudem sei ein etwa 800 Quadratmeter großes Biotop auf dem Gelände in Gefahr.

Dies sei kein wirkliches Biotop, sondern eine eher zufällig entstandene Fläche, die im Übrigen und wie vom Landkreis in dessen Stellungnahme angeregt, an anderer Stelle neu eingerichtet werde. Und dies nach einem Schlüssel von 3:1, sodass ein Biotop in einer Größenordnung von rund 2500 Quadratmetern entstehen werde, entgegnete Udo Lohreit vom mit der Planung betrauten Büro Instara.

Rückendeckung bekam der Planer denn auch von Ratsherr Axel Schloo (CDU). Die Fläche sei definitiv Wildnis, sagte der Eickedorfer, und auch Stefan Ritthaler bezeichnete das Biotop als versehentlich entstanden – nach der Umsiedlung könne ein „richtiges Biotop“ angelegt werden.

Das Ergebnis der folgenden Abstimmung war deutlich. Der Ausschuss stimmte gegen das Votum von Sabine Alpers für die Änderung des Flächennutzungsplans. Das letzte Wort hat jetzt der Gemeinderat, der am Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt. Dessen Zustimmung gilt als sicher.