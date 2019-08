Deichhauptmann Michael Schirmer (links) und Martin Diekmann, Professor an der Bremer Universität und Leiter am Institut für Ökologie, halten den Schilfröhricht an der Borgfelder Alle zwar für schützenswert, sehen aber auch die Notwendigkeit des Brückenneubaus. Der hat ihrer Ansicht nach Priorität. (Christian Kosak)

Borgfeld. Eine dichte Wildhopfen-Decke zieht sich über altes Gehölz am Rande des Schilfröhrichts neben der Borgfelder Flutbrücke. Gleich dahinter ruht ein leuchtend grüner Weiden-Auwald, ein paar Meter von der Borgfelder Allee entfernt. An diesem sonnigen Vormittag rauscht der Pendler-Verkehr flüssig über die Brücke neben der Straßenbahntrasse, die Borgfeld und Lilienthal verbindet. Michael Schirmer, Deichhauptmann vom Deichverband am rechten Weser-Ufer, winkt Bekannten in einem vorbeifahrenden Auto zu. 20 000 Fahrzeuge rollen hier täglich durch. Schirmers Blick richtet sich wieder ins Grüne. Gemeinsam mit dem Vegetationsökologen Martin Diekmann von der Bremer Universität sieht sich der Gewässerökologe Schirmer die Bäume am Straßenrand an. Der Deichverbandschef und der Professor für Ökologie kennen sich seit vielen Jahren. Immer wenn es um Bäume geht, fragt Schirmer Diekmann um Rat.

Diesmal geht es um Buchen, die dicht am Straßenrand neben der Flutbrücke stehen. Einige von ihnen sollen noch in diesem Jahr gerodet werden, weil im kommenden Jahr der Abriss des über 115 Meter langen Brückenbauwerkes beginnen soll (wir berichteten). Dort wo jetzt noch der Weiden-Auwald steht, rollen im kommenden Sommer die Baufahrzeuge an. Die Schilfüberschwemmungsfläche neben der Brücke wird zur Baustraße umfunktioniert, so sehen es die Pläne des Bremer Amts für Straßen und Verkehr (ASV) vor.

Beim Blick auf das Biotop kommen Schirmer und Diekmann ins Schwärmen. Rohrkolben, Blutweiderich und Sumpf-Greiskraut haben hier ideale Bedingungen, sagen die beiden Biologen. Bruch- und Silberweiden, Eschen, Erlen und eine Rosskastanie säumen die mit Schilf bewachsene Überschwemmungsfläche neben der Straße. Die Experten sind sich einig. Die Fläche sei gut entwickelt, ließe sich jedoch auch leicht wieder renaturieren – „in weniger als fünf Jahren wächst so ein Schilfröhricht“, erklärt Diekmann.

Den Auwald dahinter würden die Biologen gern schützen. „Wenn es irgendwie geht“, schränkt Schirmer ein. „Der Bau der Brücke ist unumgänglich“, stellt der Deichhauptmann klar. „Wir sollten bei dem Projekt so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig in die Vegetation eingreifen“, sagt Schirmer. „Die Brücke muss erneuert werden. Da müssen wir mit der Vegetation Kompromisse finden“, ergänzt Diekmann. Und erinnert an den Einsturz der Morandi-Brücke in Genua vor einem Jahr. „Da muss man mit Sachverstand rangehen und die Dinge abwägen“, meint der Ökologe. Unter Artenschutz stehende Pflanzen wie das Sumpf-Greiskraut ließen sich versetzen und später wieder einpflanzen.

Der Buchenbestand neben der Flutbrücke sollte möglichst erhalten bleiben, raten die Biologen Schirmer und Diekmann. (Christian Kosak)

Seit Jahren laufen die Planungen für den Flutbrückenbau. „Das Projekt ist von langer Hand geplant“, weiß Schirmer – zwei Jahre wird es wohl dauern, bis die alte durch eine neue Flutbrücke ersetzt wird. Seit Jahren sei klar, dass das 90 Jahre alte Bauwerk für den Autoverkehr ersetzt werden müsse. Seine Tragfähigkeit wurde bereits zurückgestuft.

Im März stimmte die Bremer Bau- und Verkehrsdeputation der Finanzierung der Arbeiten zu. 6,4 Millionen Euro werden in die Erneuerung der Infrastruktur investiert. Einen ersten Zeitplan für den Flutbrückenbau hat das Bremer Amt für Straßen und Verkehr vor einer Woche vorgelegt. Die angekündigte Rodung der Bäume zugunsten der Baustraße hat zu ersten Protesten geführt. Seither nehmen Spaziergänger, Politiker, Umweltschützer und Pendler die Bäume neben der Flutbrücke genauer unter die Lupe.

Fest steht, viele von ihnen müssen dem Flutbrückenprojekt weichen. Wie viele und welche genau wurde bislang nicht bekannt gegeben. Kartierungen zum Baustraßenverlauf hält das ASV noch unter Verschluss. Zuerst sollen Ortspolitiker in Borgfeld und Lilienthal unter Ausschluss der Öffentlichkeit informiert werden. Am Dienstag, 27. August, will das Amt für Straßen und Verkehr zunächst den Borgfelder Beirat einweihen. Drei Wochen später, am Dienstag, 17. September, soll auch die Öffentlichkeit im Rahmen der Beiratssitzung in der Borgfelder Ernst-Küver-Halle informiert werden. Der Projektleiter des Flutbrückenbaus Arend Kiefer weiß, dass Bäume Herzen höher schlagen lassen. Auch die von Michael Schirmer und Martin Diekmann. Eine wohl über 100 Jahre alte Rotbuche gleich am Brückenanfang, von Borgfeld aus gesehen, wird von den beiden inspiziert. „Die ist unbedingt schützenswert“, unterstreicht Schirmer und erhält Diekmanns Zustimmung. „Auch unter landschaftsästhetischen Gesichtspunkten“, so Diekmann. Die Rotbuche steht direkt vor einem Grundstück des Bremer Deichverbands.

Erst vor Kurzem hat der Deichverband am rechten Weserufer den Planern des ASV ein Wegerecht über dieses Grundstück am zukünftigen Baustelleneingang eingeräumt. Drei weitere Buchen Richtung Lilienthal sind mit Registriernummer der Bremer Umweltbehörde versehen, zeigt Schirmer. Eine davon sei krank. „Es wäre wünschenswert, die Bäume zu erhalten.“ Schirmer ist sich sicher, dass die Umweltbehörde das genau prüfen wird. Schließlich gebe es stets Ausgleichspflanzungen für gefällte Bäume. Die gesetzlichen Auflagen seien hoch. Schirmer gibt ein Beispiel: In der Neustadt sei geplant, 136 Platanen, die aufgrund des Hochwasserschutzes gefällt werden müssten, durch 500 neue Bäume zu ersetzen. „Wir sollten uns auch vergegenwärtigen, dass es sich hier um eine Kulturlandschaft handelt. Hier greift niemand in ein natürliches Urwald-System ein!“, zieht Schirmer nach der Begehung an der Borgfelder Allee Bilanz. „Das Biotop neben der Brücke ist kein Tabu-Gebiet.“