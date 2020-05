Die aktuellen Fällungen an der Neu-Rautendorfer Straße könnten nicht die letzten sein, befürchtet die Gemeinde Grasberg. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Das Internet hat unsere Welt nachhaltig verändert, auch und gerade im ländlichen Bereich. Die schnelle Datenverbindung ist heute kaum verzichtbar. Dass damit aber auch entschieden ins Erscheinungsbild der klassischen Moorstraßen mit ihren Baumreihen eingegriffen werden würde, war allerdings niemals so geplant. Bereits Ende April mussten 14 Birken an der Huxfelder Straße in Grasberg notgefällt werden, weil beim Verlegen von Glasfaserleitungen Wurzeln massiv beschädigt worden waren. Die Bäume galten als nicht mehr standsicher und wurden umgehend umgelegt.

Der Landkreis Osterholz, der als sogenannter Baulastträger für die Kreisstraße 25 verantwortlich ist, wurde tätig. Aber auch die Gemeinde Grasberg war alarmiert: Die Vermutung, dass die vom Telekommunikationsunternehmen EWE beauftragte Baufirma auch an anderen Straßen ähnlich rabiat und offenbar wenig fachkundig vorgegangen sein könnte, lag auf der Hand. Die Grasberger Verwaltung beauftragte einen Baumexperten, der den Zustand der Straßenbäume entlang der neuen Leitungsschächte begutachten sollte. Das Ergebnis, das Fachbereichsleiter Stefan Ritthaler nun vorliegt, ist ernüchternd: 80 Prozent der untersuchten Bäume waren ebenfalls so stark an den Wurzeln verletzt worden, dass es für sie keine Rettung mehr gibt. Ob dieser Wert repräsentativ ist, muss allerdings abgewartet werden: Da jede Birke freigegraben und das Wurzelwerk in Augenschein genommen werden muss, sind im ersten Zug lediglich fünf Bäume – am Huxfelder Damm und in der Neu-Rautendorfer-Straße – untersucht worden. Vier von ihnen waren beschädigt und sind bereits in dieser Woche der Kettensäge zum Opfer gefallen.

Im Landkreis Osterholz betreibt EWE den Breitbandausbau, bei dem über 7000 Haushalte angeschlossen werden können. Dazu seien Tiefbauarbeiten auf einer Länge von über 260 Kilometern notwendig, berichtet Mathias Radowsk. Dabei käme es „leider auch zu Beschädigungen von Baumwurzeln“, so der Unternehmenssprecher. „Selbstverständlich fordert EWE von den Tiefbauunternehmen eine Verlegeart, die alle Schäden möglichst ausschließt. Gänzlich vermeiden lassen sich derartige Schäden leider nicht. Wir stehen mit den von uns beauftragten Tiefbauunternehmen in der Region in einem intensiven Dialog, um jeden einzelnen Fall genau zu analysieren.“ Sowohl Landkreis als auch Gemeinde haben bereits angekündigt, das Unternehmen für die Schäden und entsprechende Neuanpflanzungen in Regress zu nehmen.

Wenn sich Ritthalers Befürchtungen bestätigen, dann könnte der Breitbandausbau also eine breite Schneise hinterlassen. „Es kann sein, dass Grasberg da besonders hart getroffen wird“, sorgt sich der Fachbereichsleiter, der bereits die nächsten Untersuchungen in Auftrag gegeben hat. Auch der Landkreis kündigte schon an, seinerseits entlang der K 25 weitere Bäume zu überprüfen. Wie es zu den massiven Schäden kommen konnte, kann Ritthaler nur vermuten. „An den Moorstraßen ist es häufig so, dass die Bäume nur zu einer Seite Hauptwurzeln bilden können, weil sie häufig an der anderen Seite nah an Gräben stehen.“ Werden dann gegenüber dem Graben die haltenden Wurzeln gekappt, ist die Standsicherheit passé, beim nächsten Sturm kippt der Baum möglicherweise um. Die einfache Faustregel, Kronenumfang entspricht Wurzelausbreitung, hilft dabei nur bedingt weiter, denn es gibt unterschiedliche Wurzeln: feinere, die für die Wasser- und Nährstoffversorgung wichtig sind, und größere für den Halt.