Der Landkreis Rotenburg plant, bis 2027 Glasfaserkabel in nahezu jedes Haus zu verlegen. (Patrick Pleul)

Landkreis Rotenburg. Klappt das alles so, wie die Rotenburger Kreisverwaltung sich das vorstellt, werden 2027 fast 99 Prozent aller rund 60 000 Haushalte und Betriebe im Kreisgebiet über rasant schnelles Internet verfügen. Der Plan: So gut wie jedes Gebäude bekommt einen Glasfaseranschluss, was Bandbreiten von einem Gigabit ermöglichen soll. So steht es in einem Papier mit dem Namen Gigabit-Strategie, das Tanja Steinecke am Donnerstag im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr vorstellte.

Der geplante Netzausbau wird den Steuerzahler eine Menge Geld kosten. Denn die Netzbetreiber halten sich auf dem platten Land mit Investitionen gerne zurück, sprechen von „Wirtschaftlichkeitslücken“. Der Investitionsbedarf ist in der Tat beträchtlich. Wollte man jedes noch so einsam gelegene Gehöft an das superschnelle Datennetz anschließen, müssten rund 150 Millionen Euro verbuddelt werden, wie eine Kostenermittlung ergeben hat. Allein die Versorgung der rund 850 Gebäude, die derzeit als „weiße Flecken“ in Einzel- und Außenlagen erfasst sind, würde einen Betrag von rund 30 Millionen Euro erfordern. Die erwartete Fortführung der Bundes- und Landesförderung eingerechnet, verbliebe beim Landkreis und den Gemeinden ein Kostenanteil von annähernd 55 Millionen Euro.

Um die Kosten zu senken, rät die Verwaltung von einer 100-prozentigen Erschließung ab. Aber auch um das 99-Prozent-Ziel zu erreichen, müssten immerhin noch 130 Millionen Euro investiert werden. Um handlungsfähig zu sein, sollte genau dieser Betrag im Kreishaushalt 2020 eingeplant werden, empfahl Tanja Steinecke, was der Ausschuss schließlich auch beschloss.

Auf fünf Jahre verteilt

Dank der erhofften Förderung durch Bund und Land blieben am Ende rund 41 Millionen Euro übrig, die sich Landkreis und die Kommunen hälftig teilen würden. „Das wäre verkraftbar“, sagte der für die Kreisfinanzen zuständige Sven Höhl in der Sitzung. Die Ausgaben würden ja zudem auf fünf Jahre verteilt. „Wenn die Förderung kommt, kriegen wir das hin“, sagte er, wobei er davon ausgehe, „dass das klappt.“ Nicht recht kalkulierbar seien indes die Preise der Baufirmen, die ja sehr gut zu tun hätten. Im Januar würden mit den Kommunen Gespräche über die Gigabit-Strategie geführt.

Um die Samtgemeinde Tarmstedt weitgehend flächendeckend ins Gigabit-Zeitalter zu transferieren, müssten Glasfaseranschlüsse in 3268 Gebäude gelegt werden, ist dem Strategiepapier zu entnehmen. Die Wirtschaftslücke belaufe sich auf 12 Millionen Euro, was für Kommune und Landkreis einen Aufwand von je rund 1,9 Millionen Euro bedeutet. Nähme man noch die 65 „weißen Flecken“ hinzu, um eine 100-Prozent-Abdeckung zu erreichen, müssten Samtgemeinde und Landkreis jeweils 500 000 Euro drauflegen. Dies wird, wie im gesamten Landkreis Rotenburg, auch angestrebt, doch erst in einem zweiten Ausbauschritt.

Derzeit sei der Landkreis Rotenburg nahezu flächendeckend mit einer Bandbreite von um die 30 Megabit versorgt, sagte Tanja Steinecke. Das reiche heutzutage schon kaum aus und erst recht nicht in der Zukunft. Bereiche mit 30 Megabit werden im Telekommunikationsjargon als „graue Flecken“ bezeichnet. Umgesetzt werden soll die Rotenburger Gigabit-Strategie von 2023 bis 2027 – immer vorausgesetzt, die Zuschüsse fließen wie erhofft.