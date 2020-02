Jemand da? Der Erziehermangel belastet zurzeit die Situation in einigen Kitas in der Region. Und er setzt Familien unter Druck. (Monika Skolimowska/dpa)

Lilienthal. Die verzweifelten Klagen von Eltern über die Personalknappheit und Ausfälle in einigen kommunalen Kindertagesstätten haben die Lilienthaler Ratsfraktion von Bündnis90/Die Grünen dazu gebracht, einen ausführlichen Fragenkatalog an die Gemeindeverwaltung zu schicken. Die Grünen wollen unter anderem wissen, was das Rathaus genau tut, um neue Erzieher oder Sozialpädagogen zu finden, wie Notdienste organisiert werden und wie es um den Informationsaustausch mit Eltern und Mitarbeitern steht.

Im Ausschuss für Bildung Ende Januar hatten Eltern über die schwierige Betreuungssituation für ihre Kinder berichtet. Die WÜMME-ZEITUNG griff das Thema auf. Grünen-Ratsfrau Meike Artmann hatte zuvor schon über den „Kita-Flurfunk“ davon gehört, dass Betreuungszeiten ausfallen, weil Personal fehlt oder wegen Krankheit oder Schwangerschaft nicht zur Verfügung steht. Daraufhin habe man sich mit den betroffenen Eltern und Mitgliedern des Gemeindeelternrates für Kindertagesstätten zusammengesetzt. „Die Gemeindeverwaltung gibt in den Ausschusssitzungen regelmäßig einen Überblick über die Zahl der Kita-Plätze und die Anmelde-Situation. Doch es geht auch darum, dass das vorhandene Betreuungsangebot vernünftig sein muss“, sagt Artmann.

Nach Darstellung der Grünen ist die Betreuungssituation vor allem in den Kindertagesstätten Wiesenbuttjer, Heidberg („Heidberger Rappelkiste“) und Seebergen („Luttje Lüüd“) teilweise sehr prekär. Die Eltern selbst haben Tagebuch geführt. Und demnach habe in der Kita Wiesenbuttjer innerhalb von neun Wochen an 17 Tagen keine geregelte Betreuung stattgefunden, was einem Ausfall von etwa 38 Prozent entspreche. Dies könne nicht der Anspruch an eine vernünftige Betreuungssituation sein, hält die Ratsfraktion fest.

Nach Ansicht der Grünen hat die Gemeindeverwaltung zu wenig getan, um die Situation spürbar zu verbessern. Seit März 2019 seien dem Rathaus die Probleme im Kindergarten „Wiesenbuttjer“ bekannt. Mit dem Hinweis auf die angespannte Personalsituation auf dem Arbeitsmarkt will sich die Grünen-Fraktion nicht abfinden. „Das kann ja nicht die Antwort sein“, sagt Meike Artmann.

Die Grünen möchten unter anderem jetzt Auskunft bekommen, wie viele Stellenausschreibungen und für welchen Wochenstundenumfang es im Jahr 2019 im Bereich der Kindertagesstätten gegeben hat, wo sie in der Region veröffentlicht wurden und ob bei den Ausschreibungen auch überregionale Jobportale genutzt wurden. Auch die Zahl der Bewerbungen, die die Gemeinde 2019 erhalten hat, soll auf Wunsch der Grünen benannt werden, genauso wie die Zahl der Bewerbungsgespräche, die geführt wurden.

Interessant ist es für die Grünen auch, wer über die Einführung eines Notdienstes entscheidet oder sagt, ob eine Einrichtung oder Gruppe in den Kitas geschlossen wird. Details wollen sie auch zur organisatorischen Umsetzung erfahren. Auch ob die Gemeinde Fördermittel aus dem Bundesprogramm Fachkräfteoffensive Erzieherinnen/Erzieher nutzt, um die Ausbildung in dem Beruf zu fördern, wollen die Grünen in Erfahrung bringen.

Eine Möglichkeit, angehende Erzieher für eine der Lilienthaler Kitas zu gewinnen, sehen die Grünen offenbar auch darin, ihnen über die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Mietwohnungen oder Wohngemeinschaften für die Zeit der Ausbildung vergünstigt oder gar kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Auch darüber will die Fraktion mit der Verwaltung sprechen. Am 26. März tagt der zuständige Bildungsausschuss das nächste Mal. Bis dahin, so hoffen die Grünen, sollen die Antworten der Verwaltung vorliegen.