Stellten die Kriminalitätstatistik 2020 für den Landkreis Rotenburg vor: Polizeichef Torsten Oestmann (links) und sein Vertreter Fabian Bernert. (Johannes Heeg)

Landkreis Rotenburg. Über eine bislang noch nie erreichte Aufklärungsquote von 69,5 Prozent im Jahr 2020 freut sich die Polizei im Landkreis Rotenburg. Dabei liegt die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten im Landkreis nur leicht über dem Niveau von 2019, sie stieg um 138 auf 8644 Fälle. „Die Menschen hier leben in einer sicheren Region“, sagte Inspektionsleiter Torsten Oestmann bei der Vorstellung der Kriminalstatistik. Was auch die „Häufigkeitszahl“ belege, die die Anzahl der Straftaten je 100.000 Einwohner wiedergebe. Diese liege mit 5278 Taten deutlich unter dem Landesschnitt in Niedersachsen von 6219 und dem Bundesdurchschnitt (etwa 6500).

Bei den Sexualdelikten liegt die Aufklärungsquote sogar bei 95 Prozent, allerdings gab es in dem Bereich eine Steigerung um 195 Prozent von 188 auf 556 Taten. Diese Entwicklung erklärt Kripo-Chef Fabian Bernert mit den Straftaten eines einzigen Mannes: Ein jetzt 23 Jahre alter Zevener habe seit 2017 rund 1500 sexualisierte Inhalte auf unterschiedlichen Messenger-Diensten an Kinder verschickt – Texte, Fotos und Videos mit pornografischen und sexualisierten Bezügen. In 350 Fällen sieht die Polizei den Anfangsverdacht einer Straftat und hat jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. „Kinderpornografie ist eine große Herausforderung“, sagt Polizeichef Oestmann. Zwar gebe es derzeit keine Erkenntnisse, dass im Kreis Rotenburg derartige Filme oder Fotos hergestellt werden. Doch werde solches Material hier sichergestellt. „Das sind oftmals riesige Datenmengen, die wir auswerten müssen.“ Dazu sei ein eigenes Sachgebiet eingerichtet worden, die Abteilung bestehe aus vier Beamten und werde weiter aufgestockt.

Von sieben auf 13 fast verdoppelt hat sich laut Kriminalstatistik im Kreis Rotenburg die Zahl der Tötungsdelikte, zu der auch versuchte Taten zählen. Auf Nachfrage stellt sich das Geschehen als weniger dramatisch heraus: Bei vier Taten handelt es sich um Vorfälle aus 2019, die erst 2020 abgeschlossen wurden. Tatsächlich 2020 abgespielt hat sich im Februar die Tötung einer 52-jährigen Frau durch ihren 57-jährigen Ehemann in Kirchtimke. Und im April gab es einen Mordversuch in Hepstedt, als ein damals 57-Jähriger in der eigenen Wohnung seine 55-jährige Ehefrau umbringen wollte. Nach dem Mord an dem 27-jährigen Amadou Diabate in dessen Wohnung in Zeven im Juni läuft derzeit der Prozess, und im November ertrank ein vierjähriges Kind in der Wümme in Rotenburg. Die Polizei ermittelt gegen die 40-jährige Mutter wegen des Verdachts des Totschlags. Bei drei anderen Fällen handelt es sich um einen angezeigten häuslichen Unfall, um den Tod eines neugeborenen Kindes und einen Fall des Versuchs von Tötung auf Verlangen.

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche ist von 2019 auf 2020 von 267 auf 160 Taten zurückgegangen. Den Rückgang um über 40 Prozent in diesem sensiblen Bereich führt die Polizei auf Corona zurück: „Die Menschen sind mehr zu Hause“, so Oestmann. Auch die Anzahl der einfachen und schweren Diebstähle ist zurückgegangen, um 403 auf 2153 Taten. Dafür gab es eine Zunahme von Vermögens- und Fälschungsdelikten, dies zeige eindeutig, „dass sich das Leben mehr in das Internet verlagert hat“, sagt Kripochef Bernert. 989 Cybercrime-Delikte musste die Polizei 2020 aufnehmen, das sind 557 Anzeigen mehr als 2019 – ein Plus von 129 Prozent, das mit Betrug auf Auktionsplattformen zu tun habe.

Die Anzahl der Fälle von häuslicher Gewalt ist im zurückliegenden Corona-Jahr 2020 um fünf auf 387 angezeigte Taten leicht gestiegen. Allein 15 der Taten seien auf einen Mann in Bremervörde zurückzuführen, der andere Familienmitglieder verprügelt habe, in einer anderen Familie wurden sieben Taten angezeigt. Zu einem möglichen Dunkelfeld lasse sich allerdings nur wenig sagen, es sei aber eine landesweite Studie dazu in Arbeit. Zugenommen habe Gewalt gegen Polizeibeamte, 71 Fälle mit 167 geschädigten Polizisten wurden gezählt.