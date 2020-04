Das Borgfelder Stiftungsdorf der Bremer Heimstiftung an der Daniel-Jacobs-Allee. (Ute Büge)

Borgfeld. Das Borgfelder Stiftungsdorf der Bremer Heimstiftung ist bislang vom Corona-Virus verschont geblieben. Diese gute Nachricht teilt die Hausleiterin Ute Büge auf Nachfrage mit. 71 Service-Wohnungen verwaltet Büge an der Daniel-Jacobs-Allee. „Hinter allen Türen leben die Menschen gerade in einer Ausnahmesituation“, berichtet die gelernte Hauswirtschaftsleiterin, die seit knapp 40 Jahren für die Bremer Heimstiftung arbeitet. „Aber ich kann ihnen zu allen Bewohnern eine Geschichte erzählen“, fügt sie hinzu. Allen Bewohnerinnen und Bewohnern gehe es den Umständen entsprechend gut, fasst Büge zusammen. Auch Angehörige, die ihren Verwandten im Stiftungsdorf derzeit keine Besuche abstatten dürften, „meistern die Situation sehr gut“, sagt die Hausleiterin.

Von Ute Büges Büro aus führt ein Weg in den ersten Stock. Am Ende eines Laubenganges stehen Besucher zu normalen Zeiten vor einer königsblauen Eingangstür, die direkt in die Wohnküche einer Wohngemeinschaft führt. Hier leben zehn Seniorinnen und Senioren, die alle an Demenz erkrankt sind, gemeinsam unter einem Dach. Warmes Licht erhellt die lange Tafel, an der die Bewohner wie gewohnt frühstücken.

Aber sie alle tragen zurzeit Masken und sitzen mit Abstand zueinander, obwohl sie eine Art Kernfamilie sind. Betreut werden die Senioren hier von insgesamt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Teamleiterin Kathrin Reinicke dreht zurzeit kleine Filme über das WG-Leben, um sie den Angehörigen zu schicken. „Mit dem Skypen funktioniert das nicht so gut, deshalb haben wir uns diese Alternative überlegt“, sagt Büge. Das Pflege-Team und Leiterin Reinicke verfassen täglich kleine Lageberichte über das WG-Leben, um die Angehörigen am Leben ihrer Verwandten teilhaben zu lassen, „so gut es eben gerade geht.“

Die Tagespflege im Stiftungsdorf bleibt zurzeit geschlossen. Hier werden zu normalen Zeiten Senioren betreut, die zu Hause wohnen, aber ihren Alltag im Stiftungsdorf erleben. Sie werden betreut, spielen, lesen, pflegen Gemeinschaft und erhalten Anwendungen. Die Schließung der Tagespflege in Bremen ist vorläufig bis zum 4. Mai angeordnet. Am 30. April will die Bundesregierung über neue Maßnahmen beraten.

Insgesamt würden die Senioren die ungewöhnlichen Umstände gelassen hinnehmen, sagt Büge. „Es gibt keine Panik im Dorf.“ Im Gegenteil, die Situation sei eine neue Erfahrung für alle. „Wir können alle daran wachsen“, unterstreicht die Hausleiterin. Pflege-Teams, Bewohnerinnen und Senioren würden die Situation sehr gut meistern.