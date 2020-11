Die Hammeniederung gilt als eines der bedeutendsten Feuchtgebiete Nordwest-Deutschlands. In diesen Tagen werden Ausflügler einen Bewohner des Landstriches nicht übersehen können: die Blässgans, von Fachleuten „Anser albifrons“ genannt. Ihre Brutheimat ist die Tundra an der russischen Eismeerküste. Halsmanschetten und Fußringe, die einige der Rastvögel trugen, verrieten, dass sie von der Insel Kolguev kamen. Auf dem Weg in ihre Winterquartiere – den Grünlandgebieten in Ostfriesland und in den Niederlanden – machen sie im Naturschutzgebiet Hammeniederung Rast. Ein beobachtungswürdiges Spektakel ist dabei der Ein- und Ausflug dieser Wasservögel im wiedervernässten Günnemoor. Im Schnitt halten sich zwischen Ende September und Anfang März 3000 bis 6000 Blässgänse im Bereich der Niederung auf. Die Zahl variiert, reicht von wenigen Hundert bis hin zu 20 000 Tieren bei Überschwemmung. Jetzt im November ist ein Höhepunkt des Rastgeschehens zu erwarten. Wöchentlich zählen Mitarbeiter der Biologischen Station Osterholz die Vögel. Denn die Blässgans ist zwar nur auf dem Durchzug, aber für das Schutzgebiet gehört sie zu den „wertbestimmenden Gastvogelarten“. Daher kommt der Blässgans auch ein besonderer Schutz innerhalb der vom Landkreis ausgewiesenen Natur- und Landschaftsschutzgebiete zu. Während die Blässgans in anderen Gebieten bejagt werden darf, ist dies dort verboten.