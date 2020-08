In diesen beiden mobilen Bauten soll der Unterricht der Musikschule Ridder künftig stattfinden. Der Vorsitzende der Borgfelder Schützengilde, Ingo Buchenau (l.), unterstützt das Vorhaben von Vereinschef Eric Ridder. (Antje Stürmann)

Borgfeld. Sie sind rund 2,4 Tonnen schwer, blau und für Eric Ridder die ideale Lösung: Zwei Büro-Container sollen der Borgfelder Musikschule Ridder in den kommenden Monaten als Domizil dienen. Am Montag brachte ein Kranlaster die Container aus Bremen nach Borgfeld und stellte sie neben der Schützenhalle am Hamfhofsweg auf.

Wie Lego-Teile schwebten die beiden Bürobauten nacheinander an je vier starken Seilen befestigt über den Supermarkt-Parkplatz. Der Vorsitzende der Borgfelder Schützengilde, Ingo Buchenau, dessen Vater Klaus Buchenau und der Leiter des Musikschulvereins, Eric Ridder, verfolgten den Aufbau und wiesen den Lasterfahrer ein. „Wichtig ist, dass die Stromanschlüsse richtig liegen und hinter den Containern Platz zum Saubermachen bleibt“, erklärte Ingo Buchenau, der nach einer Nachtschicht nur gut zwei Stunden geschlafen hatte. Mit einem Schokobrötchen in der Hand hatte er sich neben dem Laster postiert und schaute, dass alles seinen Gang ging.

Platz geschaffen hatte Buchenau an den Tagen davor, indem er zahlreiche leere Glasflaschen und weggeworfene Fahrradschutzbleche beiseite räumte, die irgendjemand unerlaubt auf dem Grundstück des Schützenvereins entsorgt hat. Buchenau hilft, wo er kann: „Die Schützengilde ist Teil der Kultur in Borgfeld und deshalb arbeiten wir mit dem Musikverein zusammen“, begründete er. Die Schützengilde stelle dem Musikverein gegen einen Obolus Stromanschlüsse und Wasser zur Verfügung. Bekanntlich hatte der Musikverein Anfang dieses Jahres für seine Räume am Krögersweg die Kündigung erhalten.

Stabile Lösung

Auf der Suche nach einer neuen Bleibe sei eine Überlegung gewesen, die Musiklehrer vorübergehend in der Schützenhalle unterrichten zu lassen. Dabei wären sich Schützen und Musiker jedoch zeitlich und was den Platz anbelangt in die Quere gekommen, glaubt Buchenau. Das Rennen machte die zweite Idee: Auf der Fläche hinter der Ernst-Klüver-Halle ist Platz für die Container der Musikschule. Die Schützengilde hat das Areal nach eigenen Angaben als Parkplatz an den Discounter Rewe verpachtet. Dessen Borgfelder Marktleitung kann momentan auf die Stellflächen verzichten: „Der Parkplatz wird in diesem Bereich von unseren Kunden gar nicht genutzt“, erklärte Marktmanager Jan-Henrik Kahlstorf. Rewe unterstütze die Musikschule gern: „Kinder sollten gefördert werden, wo es nur geht.“

Trotz heftigen Regens dauerte es am Montag keine Dreiviertelstunde, da waren die neuen Unterrichtsräume der Borgfelder Musikschule aufgestellt. Jeder der beiden gemieteten Bauten besitzt einen separaten Eingang, ist sechs Meter lang und 2,40 Meter breit. „Die Container sind isoliert, mit Auslegwaren, Fenstern und Heizung ausgestattet“, beschreibt Eric Ridder. Laut Jörg Griepe von der Vermieter-Firma ist die Stabilität vergleichbar mit der eines Gebäudes. „Solche Container sind locker 15 bis 20 Jahre nutzbar.“ In den neuen Räumen sollen laut Musikschulverein demnächst rund 80 Schüler aus Borgfeld und umzu von sieben Lehrern auf verschiedensten Instrumenten von Gitarre über Ukulele, Klavier und Saxofon bis hin zur Klarinette unterrichtet werden. Noch in dieser Woche möchte Eric Ridder den Flügel in einen der Container bringen lassen. „Zwei, drei Leute werden die Noten, Gitarren, Keyboards und Regale rüber tragen.“ Ingo Buchenau will den Strom anschließen, Ridder ein Plakat aufhängen: „Borgfelder Musikcontainer“ soll darauf stehen. Läuft alles nach Plan, packen hier am Donnerstag in einer Woche die ersten Schüler ihre Instrumente aus.

Unklar ist, ob die Kunden des Supermarktes ihre Einkäufe dann unter musikalischer Begleitung in ihre Autos verstauen. „Wir sind sehr gespannt, inwiefern Musik aus den Containern nach außen dringt und die Musik unseren Arbeitsalltag bereichert und die Kunden erfreut“, sagt Marktleiter Kahlstorf. Unruhig wird es indes, wenn in der kommenden Woche – auch ohne Schützenfest – die Schausteller kommen. Stören die Container der Musikschule, müssten diese zwischenzeitlich auf die Festwiese umgesetzt werden. Ansonsten dürften sie, so notwendig, bis August 2021 hinter der Schützenhalle stehen.