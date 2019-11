Bernd Schlott beim Event vor drei Jahren. ER ist auch dieses Mal wieder bei der Blauen Stunde mit dabei. (Hans-Henning Hasselberg)

Borgfeld. Wenn die Tage dunkler und kürzer werden, lädt das Borgfelder Kulturforum alljährlich zur „Blauen Stunde“ in den Ratsspiekerpark ein. Am Sonnabend, 16. November, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr versprechen die Organisatoren funkelnde Illumination unter alten Bäumen in der Nähe des Wümme-Ufers: Hunderte von Kerzen werden leuchten, Feuerkörbe entzündet. Musik, kleine Köstlichkeiten und heiße Getränke sollen zum Verweilen in besonderer Atmosphäre beitragen. Das vorweihnachtliche Lichterfest findet dann bereits zum siebten Mal statt.

Die Tänzerinnen Noa's Töchter sind diesmal eingeladen und wollen als mystische Wesen durch den Park schweben. Der Saxofonist Bernd Schlott sorgt für die musikalische Untermalung der Performance. Die Mitglieder des Kulturforums wünschen sich besonders viele Kinder, die mit bunten Laternen in den Park kommen.

Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt. „Es gibt Glühwein mit und ohne Alkohol. Essbare Kleinigkeiten werden ebenfalls angeboten. Häppchen und Getränke werden gegen eine Spende abgegeben“, teilt Forumssprecher Hartmut Kurz mit. Die Einnahmen dienen als Gegenfinanzierung der Kosten des Kulturforums. Das Kulturforum Borgfeld ist Mitglied im Bürgerverein Borgfeld und ein Zusammenschluss von Künstlern und Kulturinteressierten. „Wir wenden ehrenamtlich viel Zeit und Energie auf, um den Gästen im Park mit der Blauen Stunde in der Borgfelder Landstraße 22 ein besonderes Erlebnis bieten“, erklärt Kurz. Die Veranstaltung sei ein besinnlicher Gegenpart zur sonst so hektischen Welt.