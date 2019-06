Christine Steyer zeigt ihre Cyanotypien unter dem Titel "Alles Blau!" in der Galerie Altes Rathaus in Worpswede. (Lars Fischer)

Worpswede. 80, vielleicht 90 Prozent sind künstlerischer Gestaltungswillen, der Rest ist Chemie und ein kleines bisschen Zufall. Wenn Christine Steyer ihre Bilder komponiert, dann sieht sie die Welt durch eine blaue Brille. Sie arbeitet mit Cyanotypie, einer Technik, die um 1840 zeitgleich mit der Daguerreotypie entstand, aus der sich die Schwarz-Weiß-Fotografie entwickelte. Cyanotypie ist sozusagen das blau-weiße Gegenstück. In der Galerie Altes Rathaus zeigt Steyer noch bis zum 28. Juli ihre Werke unter dem einleuchtenden Titel „Alles blau!“.

Es sind Experimente, alte und neue Technik, Konkretes und Abstraktes, die sich in den unterschiedlich formatierten Werken verbinden. Es gibt zwei Wege zu einer Cyanotypie: Entweder werden Gegenstände direkt auf vorbehandeltes Papier gelegt und mit Licht beschienen oder es werden Fotonegative wie in der analogen Fotografie benutzt. Basis sind immer Aquarellpapiere, die mit einer Mischung aus zwei verschiedenen Eisensalzen eingepinselt werden. Diese späteren „Fotoplatten“ müssen lichtgeschützt trocknen und werden dann mit dem gewünschten Motiv bis zu 45 Minuten belichtet.

Je mehr Licht auf einen Punkt fällt, umso kräftiger wird später die Blaufärbung. Danach wird die Salzschicht mit Wasser entfernt, es gibt keinen Entwickler oder Fixierer. Steuern lässt sich der Prozess unter anderem durch die Salzmischung, die Steyer selber herstellt, und die Grundfarbe des Papiers. Man kann nicht von einem Abzug sprechen, jede Cyanotypie ist ein Einzelwerk, die nächste kann schon wieder eine Nuance anders ausfallen. „Wenn ich zufrieden bin, dann versuche ich immer ein zweites Bild mit denselben Parametern herzustellen“, sagt Steyer. Ein gewisses Restrisiko der Veränderung aber bleibt dennoch.

Durch einen befreundeten belgischen Fotografen ist sie auf die ungewöhnliche Technik gestoßen. Eigentlich war Steyer, die zusammen mit ihrem Ehemann Jürgen Strasser – Fotograf und Leiter des Fotofestival Raw – in Wiesbaden und Worpswede lebt, Kunstlehrerin. Aber irgendwann wollte sie selber etwas von dem, über das sie ständig mit ihren Schülern sprach, erschaffen. Sie nahm in Frankfurt ein Studium der Malerei auf und für ihre Abschlussarbeit zum Thema Licht fiel ihr die alte Technik wieder ein. In manchen ihrer abstrakteren Werke sieht man die Verbindung zur Malerei nach wie vor. Gerne experimentiert sie mit verschiedenen Lagen von Folien, die sie über die Bögen spannt. Das Ergebnis sind Lichtspiele, die ein wenig an Erscheinungen wie Polarlichter erinnern. Andere Bilder sind konkreter, etwa Aufnahmen aus Venedig oder von verlassenen Häusern im Hunsrück, sogenannten Lost Places. Gemeinsam ist ihnen die Farbe, die korrekt als Preußischblau oder auch Turnball Blue bezeichnet wird. Steyer sagt, sie sei diesem speziellen Ton „verfallen“. Er bringt eine melancholische Stimmung mit sich, eine etwas morbide, dem Verfall preisgegebene Anmutung. Blau ist die Farbe des Himmels und des Meeres, blaues Licht gilt hingegen als kalt. In Steyers Cyanotypien ist das nicht so, oft wirkt die Farbgebung wie ein Sepia-Effekt in der Fotografie: ein nostalgisch erscheinender Verweis auf eine andere Epoche. Gerade bei den Motiven aus Venedig ist diese Assoziation naheliegend: Sie verweisen auf Vergangenes, man erkennt eine frühere Schönheit im nicht aufzuhaltendem Zerfall. Im Kopf beginnen sich Geschichten zu den visuellen Eindrücken zu entwickeln.

Aber Christine Steyer sagt, die Bilder müssten auch ohne den Cyan-Effekt funktionieren. Wenn sie fotografiert, hat sie nicht schon die Cyanotypie im Kopf. Allerdings lässt sich der Effekt in Bildbearbeitungsprogrammen simulieren. Zumindest als Vorschau tauge dies, sagt die Künstlerin, deckungsgleich mit dem Ergebnis echter Handarbeit sei es aber nie.

Aber auch Worpsweder Themen finden sich in der aktuellen Ausstellung. Die jüngsten Arbeiten beschäftigen sich mit Blumen und Gräsern, die ebenfalls nicht fotografiert, sondern direkt auf den Bildträgern liegend belichtet wurden. Dafür ist Christine Steyer in die Natur des Teufelsmoors gegangen. Wie die ersten Maler hatte auch sie ihre Malgründe unter dem Arm – in schwarzen Folien gegen Lichteinfall geschützt – und hat sie wie bei der Plein-Air-Malerei vor Ort gestaltet und ausentwickelt.



Die Ausstellung „Alles blau!“ in der kommunalen Galerie Altes Rathaus an der Bergstraße 1 in Worpswede ist noch bis zum 28. Juli zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am letzten Ausstellungstag gibt es um 16 Uhr ein Künstlergespräch mit Christine Steyer. Weitere Informationen zu ihrem Werk unter www.steyer-cyanotypie.de.