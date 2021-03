Das Titelbild zum Weltgebetstag 2021, den Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu gestaltet haben. Ihrer Heimat droht der Untergang, durch Klimawandel und steigende Meeresspiegel sind die rund 80 Inseln akut gefährdet. (Juliette Pita)

Lilienthal. Gut 15.000 Kilometer Luftlinie liegt Vanuatu von Lilienthal entfernt. Doch am ersten Freitag im März rückt das bedrohte Südseeparadies ganz nah an die norddeutschen Gefilde heran: Acht Frauen aus der evangelischen, neuapostolischen und katholischen Kirche haben den Gottesdienst zum Weltgebetstag vorbereitet, der gemeinsam in der Klosterkirche gefeiert werden soll. Im Mittelpunkt stehen diesmal die Frauen, die im Inselstaat im Südpazifik leben. Das macht den Weltgebetstag aus: Christliche Frauen lassen die Menschen quer über den Globus verteilt am Leben und Glauben in ihrem jeweiligen Land teilhaben.

„Es ist immer sehr spannend, die Lebenswirklichkeit und Spiritualität von Frauen aus den verschiedensten Ländern der Welt kennenzulernen“, sagt Rita Fuchs von der katholischen Gemeinde in Lilienthal, die den Gottesdienst in der Klosterkirche mit organisiert hat. Am 5. März soll ab 19 Uhr das Land Vanuatu vorgestellt werden und die Besucher können dann mehr über die Lebensgeschichten von Frauen aus der Südsee erfahren. Auch wie sie den Evangeliumstext auslegen und was es für das Leben der Gläubigen hierzulande bedeutet, soll herausgestellt werden. Die Klosterkirche ist groß genug, um dort in Corona-Zeiten mit bis zu 60 Menschen einen Gottesdienst zu feiern. Wer lieber von zu Hause aus dabei sein möchte, kann sich in den Pfarrbüros melden und bekommt dann Material, um den Gottesdienst dort zu feiern.

Wellen tragen Inseln ab

Vanuatu ist ein Südseeparadies: Blaues Meer mit exotischen Fischen und Korallen, Traumstrände und dahinter ein tropischer Regenwald mit Überfluss an Früchten, überall freundliche Menschen. Zugleich ist kein Land der Welt mehr gefährdet durch Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, Erdbeben und Vulkanausbrüche. Und der Klimawandel macht sich auf den 83 Inseln wie in keinem zweiten Land bemerkbar: Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch das Absterben der Riffe treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Auch der Meeresschutz spielt eine Rolle: Seit zwei Jahren gilt in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen.

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen und Senioren kümmern. Auf sogenannten Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei. Die Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten 2300 Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon einmal gewalttätig geworden sei.

Zur Sache

Weitere Feiern in Grasberg und Worpswede

Zum Weltgebetstag am Freitag, 5. März, lädt die evangelische Kirchengemeinde Worpswede zu einem ökumenischen Gottesdienst ein. Ab 19 Uhr wollen Protestanten und Katholiken gemeinsam in der Zionskirche feiern. Leitmotiv des Tages ist die Frage „Worauf bauen wir?“ aus dem Matthäus-Evangelium, thematisch im Mittelpunkt steht in diesem Jahr der pazifische Inselstaat Vanuatu, dem aufgrund des Klimawandels und des steigenden Meeresspiegels der Untergang droht. Mit christlichen Frauen von dort stellen sich Menschen rund um den Globus Fragen wie: Was zählt? Was ist wichtig? Wie überleben wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät?

Lieder aus Vanuatu, gesungen von einzelnen Frauen des Kirchenchores, erklingen am Freitag, 5. März, in der Grasberger Findorffkirche. Um 20 Uhr beginnt in der Speckmannstraße 42 ein maximal 40-minütiger Kurz-Gottesdienst zum Weltgebetstag, coronabedingt diesmal ohne anschließendes Essen. Die Anliegen der Frauen aus Vanuatu werden an diesem Tag rund um die Welt vorgelesen und auch die Grasberger wollen in diese Gebetswelle eintauchen, so Diakonin Kerstin Tönjes. Sie weist zudem darauf hin, dass beim Gottesdienstbesuch schon ab dem Parkplatz eine Maske getragen werden muss.

Ebenfalls im Zeichen des Weltgebetstags stehen sollte der Grasberger Kindergottesdienst am Sonnabend, 6. März. Da dieser jedoch coronabedingt entfällt, will der kostenfreie Bastelbringdienst der Kirchengemeinde Grasberg die Südsee zu Kindern in Grasberg und Hüttenbusch bis zu deren Haustür befördern. Informationen zu diesem Angebot gibt es ab diesem Mittwoch bei Facebook unter: „Grasberger Kirchenspass in Corona-Zeiten“, „Hüttenbuscher Kirchenspass in Corona-Zeiten“ oder über die Homepage der Kirchengemeinde Grasberg sowie bei der Diakonin per E-Mail unter Kerstin.Toenjes@evlka.de.