Am Sonnabend, 26. September, und Sonntag, 27. September, Bild des Montas in der Kunstschau Trupe: Sophie Wenckes "Niederdeutsche Landschaft". (Landschaftsverband Stade)

In der Reihe „Bild des Monats“ widmet sich die Lilienthaler Kunststiftung am Sonnabend, 26. September, ab 15 Uhr sowie am Sonntag, 27. September, ab 11 Uhr dem Gemälde „Niederdeutsche Landschaft“ der Künstlerin Sophie Wencke. Die Künstlerin Lijonka wird eine detaillierte Betrachtung des Bildes vornehmen, das in der aktuellen Ausstellung der Kunstschau in Trupe 6 zu sehen ist. Der Eintritt von acht Euro pro Person beinhaltet zudem den Zutritt zum gesamten Ausstellungsbereich, in dem neben Gemälden, Zeichnungen und zuvor noch nie öffentlich gezeigten Cartoons von Agnes Sander-Plump im Erdgeschoss auch beachtenswerte Gemälde von Sophie Wencke im Untergeschoss hängen. Das Kunst-Café ist ebenfalls geöffnet. Die Ausstellung „Die Malerinnen Agnes Sander-Plump und Sophie Wencke“ ist noch bis zum 4. Oktober in der Kunstschau der Lilienthaler Kunststiftung zu sehen und zeigt das vielseitige Spektrum der beiden starken Frauen. Die Gäste müssen die Hygienemaßnahmen beachten und sich telefonisch unter 04298/ 90 76 41 anmelden. Die Teilnehmerzahl ist derzeit auf 15 Personen pro Termin begrenzt.