Die Ausstellung "Der kalte Blick" mit Bildern von Rudolf Dodenhoff ist derzeit in Berlin zu sehen. (Lars Fischer)

Die Fakten über die unsäglichen Aktivitäten Rudolf Dodenhoffs zu Zeiten des Nationalsozialismus, die erst in den vergangenen Wochen an die Öffentlichkeit gekommen sind, werfen alte Fragen aufs Neue auf. Wie gehen wir um mit der Vergangenheit, vor allem mit der braunen? Und welche Schlüsse sind haltbar, wenn die Biografie eines zu Recht hochgeschätzten Künstlers derartig Schaden nimmt?

Rudolf Dodenhoff hat sich schuldig gemacht, daran gibt es keinen Zweifel. Er hat sich wohl nicht freiwillig zu den sogenannten rassekundlichen Untersuchungen im Getto von Tarnów im Jahr 1942 gemeldet, aber er hat seinen fotografischen Beitrag zu diesem menschenverachtenden und rassistischen Unternehmen zu großer Zufriedenheit seiner Auftraggeber erledigt. Ob er dabei nun alle 565 jüdischen Männer, Frauen und Kinder abgelichtet hat, wie es die historischen Quellen belegen, oder einige weniger, wie das Osterholzer Kreisarchiv behauptet, spielt am Ende des Tages, wenn überhaupt, nur eine Nebenrolle. Dass das Archiv an dieser Stelle so sehr aufs Detail schaut, an anderer – nämlich bei der Freigabe eines vermeintlichen Porträts Dodenhoffs, das in Wirklichkeit seinen Bruder zeigt, – aber peinlich daneben liegt, passt nicht zueinander. Auch wenn man dies der Kreisarchivarin Gabriele Jannowitz-Heumann nicht unterstellen möchte, ein übler Beigeschmack bleibt. Er hat das Aroma der Relativierung von Schuld.

Es geht aber um die Überzeugung und das Wissen der Täter. Dodenhoff war kein NSDAP-Mitglied, dennoch hat er sich – nachdem er in Tarnów dabei war – für den Studiengang der Rassenkunde in Wien eingeschrieben. Er hat bewusst für Himmlers SS-Stiftung „Das Ahnenerbe“ gearbeitet und wollte selber einen Bildband über das „Deutschtum“ in Tirol veröffentlichen. Dazu kam es zwar nicht mehr, aber deutlich macht es dennoch: Hier passen Haltung und Handlung zueinander. Und, auch das belegen die Quellen, den Beteiligten an der Tarnówer Untersuchung war nur allzu klar, dass die Menschen, an denen sie sich im Namen ihrer Pseudo-Wissenschaft vergriffen, dem Massenmord geweiht waren.

Man kann nun nicht mehr Rudolf Dodenhoffs famose Fotografien ohne dieses Wissen betrachten, auch und gerade, weil er es selber verschwiegen hat. Das Wesentliche ist, ob wir uns entscheiden, daraus zu lernen. Man kann auch keinen Film von Harvey Weinstein mehr sehen, kein Rezept von Attila Hildmann mehr kochen und keinen Song von Morrissey mehr hören, ohne deren übelste Entgleisungen mitzudenken. Werk und Person sind untrennbar, aber Erinnerungen sind unschuldig.