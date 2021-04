Auch in Worpswede wird im April geblitzt. (Maximilian von Lachner)

Worpswede/Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz kündigt einige seiner rund 600 Geschwindigkeitskontrollen im Jahr im Vorfeld an. In diesem Monat will die zuständige Behörde beispielsweise am Montag, 19. April, in Worpswede auf der Bergedorfer Straße (K28) das Tempo der Verkehrsteilnehmer messen. Weitere Messstellen sollen am 14. April auf der Betonstraße (L149) in Schwanewede und am 29. April in Ritterhude auf der Bremer Landstraße (B74) eingerichtet werden.