Blockflöten-Unterricht bietet die Kreismusikschule demnächst in Trupermoor an. (Christina Kuhaupt)

Lilienthal. Die Kreismusikschule Osterholz bietet ab Juni eine neue Musik-Klasse für den Blockflöten-Unterricht an. Er findet montags um 16 Uhr in der Grundschule Trupermoor unter Leitung von Christa Piater statt. Es sind noch wenige Plätze frei. Das Angebot richtet sich an Sieben- bis Achtjährige. Neben Rhythmik und Notenlehre steht das spielerische Erlernen der Blockflöte im Mittelpunkt. Nähere Informationen, auch zu anderen Angeboten und Instrumentalunterricht im Büro der Kreismusikschule, gibt es unter der Telefonnummer 04791/5099 oder per E-Mail info@musikschule-ohz.de und im Internet unter www.musikschule-ohz.de