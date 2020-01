Die Bremische Umweltbehörde führt zurzeit ein Messprogramm in der Wümme und in umliegenden Gräben durch. Geprüft werden soll, ob zu viele Nährstoffe in die Gewässer transportiert werden. (Petra Scheller)

Blockland. Wer hat Schuld an der Verschmutzung von Wümme, Weser und umliegenden Gewässern? Diese Frage wird unter anderem im Bremer Blockland zurzeit heiß diskutiert. „Die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen wird als eine der wesentlichen Quellen für den Nährstoffeintrag in die Gewässer gesehen“, beschreibt die Hüterin der Wasserqualität, Britta Freiheit, von der Bremischen Umweltbehörde den aktuellen Status quo in der Diskussion. Die ansässigen Blocklander Landwirte hingegen bezweifeln das (wir berichteten). Sie sehen Mischwassereinleitungen bei Starkregenfällen zumindest als Mitverursacher der Wasserverschmutzung.

Britta Freiheit und ihr Kollege Johannes Budde, Technischer Angestellter bei der Senatorin für Umwelt, Bau und Verkehr, verwalten unter anderem Messdaten von Wasserproben aus der Wümme. Im „Zustandsbericht Bremischer Beitrag zur Wasserrichtlinie 2015 bis 2021“ suchen die beiden nach aussagekräftigen Messdaten, um die Wasserqualität des Flusses zu bewerten. Der ökologische Zustand der Wümme wird darin bislang als „unbefriedigend bezeichnet“, zitiert Johannes Budde. Die Daten stammen allerdings aus dem Jahre 2014. „Kleinstlebewesen wie Insektenlarven, Pflanzenbestände am Ufer und Fischbestände werden in der Analyse bewertet“, erklärt der Agrar- und Umweltwissenschaftler. Insektenlarven, Strudelwürmer und Muscheln könnten sich durch die Strömung im Tidegewässer der Wümme nur wenig einnisten. Deshalb sei dieser Wert unbefriedigend. Mit Wasserverschmutzung im Sinne von Überdüngung oder Abwassereinträgen habe diese Bewertung also wenig zu tun.

Neuere Messwerte sollen demnächst auch etwas über die Verschmutzung der Wümme und angrenzende Gräben aussagen. Allerdings handele es sich hier bisher nur um Einzelwerte, die noch im Zusammenhang bewertet werden müssten, erklärt Britta Freiheit. Seit 2018 hat die Bremer Umweltbehörde ein Sondermessprogramm im Blockland durchgeführt. In diesem Frühjahr sollen die Ergebnisse auf dem Tisch liegen. „Es wurden zunächst 14 Messstellen beprobt“, erklärt Ingenieurin Freiheit. Zwölf seien letztendlich übrig geblieben. Die Auswahl der Stellen erfolgte in Abstimmung mit Landwirten und Gewässerobleuten.

Zurzeit liegen etwa 26 Datensätze für 15 Stoffe vor, berichtet Britta Freiheit. Darunter Einträge von Stickstoffverbindungen in Form von Ammonium und Nitrat. Mit dem Messprogramm werde geprüft, „ob im Bremer Grünlandgürtel Handlungsbedarf in Bezug auf eine Nährstoffreduzierung besteht“, erklärt die Gewässerexpertin. Es gehe unter anderem darum festzustellen, welche Nährstoffe in den Gräben um die Wümme herum angereichert seien. „Ziel des Untersuchungsprogramms ist es, Aussagen der Nährstoffsituation im Grabensystem des Blocklandes zu ermöglichen.“ Zudem sollen die Auswirkungen der unterschiedlichen Bewirtschaftungsintensitäten auf die Gräben untersucht werden. „Aus diesen Erkenntnissen sollen Rückschlüsse auf die notwendigen Verbesserungen hinsichtlich der Güte der Gewässer im Blockland getroffen werden“, sagt Freiheit. Denn zurzeit seien alle Gewässer rund um die Weser sowie die Übergänge zu den Küstengewässern und auch das Grundwasser durch Nährstoffeinträge beeinträchtigt, zitiert Freiheit aus dem sogenannten Bewirtschaftungsplan bis 2021 der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser.

Länderübergreifende Kooperation

Nachhaltiges Flussgebietsmanagement erfordere eine länderübergreifende Kooperation. Denn Flüsse bilden mit ihren Einzugsgebieten ökologische Einheiten. Eingriffe und Nutzungen wirken sich über Ländergrenzen hinweg aus. In der Flussgebietsgemeinschaft Weser seien sieben Bundesländer, die die Einzugsgebiete der Werra, Fulda, Weser und Jade und ihrer Nebenflüsse berühren, zusammengeschlossen. Hauptaufgabe sei die Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. „Bis 2027 sollen die Ziele der europäischen Wasserrahmenrichtlinien, nämlich ein guter gewässerökologischer und chemischer Zustand, erreicht werden“, erklärt Freiheit das langfristige Ziel der Messdatenerhebung. Bis dahin gäbe es noch viel zu tun. Freiheit sagt voraus, dass das laufende Messprogramm fortgesetzt werden müsse, um valide Aussagen treffen zu können.