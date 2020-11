Die Gastwirte vom Deich planen ein gemeinsames Weihnachtsevent (von links): Ilse Gartelmann, Harje Kaemena, Jan Gartelmann, Kornelia Staffeldt und Katja Behrens. (Carmen Jaspersen)

Stimmungsvolles Ambiente und das Treffen mit Freunden und Familien auf dem Weihnachtsmarkt fallen in diesem Jahr in den allermeisten Städten und Gemeinden aus. Die Gastronomen am Blocklander Deich wollen sich dem Coronavirus aber nicht geschlagen geben: Die Gastwirte von Kuhsiel bis Dammsiel haben gemeinsam einen Plan geschmiedet, um Licht in die von der Pandemie getrübte Adventszeit zu bringen.

Die sechs Gastronomen wollen winterliche Speisen zum Mitnehmen anbieten und kleine Kunsthandwerker-Stände organisieren. „Wir wollen den Menschen aus der Stadt etwas Besonderes in der Vorweihnachtszeit bieten, damit wenigsten ein bisschen Stimmung aufkommen kann“, berichtet Bio-Landwirt Harje Kaemena. Wirtin Kornelia Staffeldt hatte die Idee für die dezentrale Weihnachtsmeile am Deich. Die Vorbereitungen im Blockland laufen bereits auf Hochtouren.

Mehr zum Thema Bürgermeister Bovenschulte bestätigt Bremer Weihnachtsmarkt fällt aus Eigentlich hätte er am 23. November eröffnen sollen. Doch daraus wird nichts, der Bremer ... mehr »

Mit von der Partie sind das Landhaus Kuhsiel, die Pusta Stube, das Dielencafé Gartelmann, die Blocklander Eisdiele, Gartelmann's Gasthof sowie das Gasthaus Dammsiel kurz vor Wasserhorst. Geöffnet sind die Türen der Land-Gastwirte an den Adventswochenenden vom 28. November bis 20. Dezember jeweils sonnabends und sonntags in der Zeit von 12 bis 17 Uhr – so der Plan.

Das Blockland habe im Vergleich zur Bremer Innenstadt einen entscheidenden Vorteil, sagen die Land-Gastwirte. „Wir haben hier Platz ohne Ende“, erklärt Ilse Gartelmann, Besitzerin des gleichnamigen Hofcafés aus dem Oberblockland. Ihre Gäste würden sich schon jetzt den Kuchen einfach auf die Hand nehmen, die benachbarten Ziegen und Hühner am Deich besuchen und die frische Luft genießen. „Da fragt auch niemand mehr, ob er sich irgendwo hinsetzen kann“, berichtet die Café-Inhaberin. Sie werde an den Adventswochenenden selbst gebackene Kuchen anbieten sowie Kaffee-Spezialitäten und Punsch bereithalten. Auch der Hofladen sei während der Adventswochenenden geöffnet.

Ein frisch gezapftes Bier vom Fass

Wirtin Katja Behrens vom Gasthaus Dammsiel, die ihren Betrieb gerade erst in diesem Sommer eröffnet hat, will Waffeln, Muffins und Cupcakes backen. Selbst gemachte Pralinen und gebrannte Mandeln seien schon jetzt der Renner. „Wir haben alles in kleine Tütchen abgepackt.“ Außerdem soll es deftige Speisen wie Fischbrötchen und Rinderbratwurst geben. „Wir haben auch selbst gemachten Punsch und Glühwein. Und ein frisch gezapftes Bier vom Fass.“ Vegane Suppen und Grün-Kohl hat Pusta-Stuben-Wirtin Kornelia Staffeld auf ihre Speise-Karte gesetzt. „Ich habe kleine Schälchen aus Reispapier besorgt, damit die Gäste das auf die Hand nehmen können und kein Plastikmüll entsteht.“ Kleine Geschenke, Dekorationen, Blockland-Honig und selbst gemachte Marmeladen will sie ebenfalls verkaufen.

Die Eisdiele Kaemena will frisch gebackene Crepes anbieten, es soll Waffeln mit heißen Kirschen geben, heißen hausgemachten Apfelsaft und Wintereissorten. Gartelmann's Gasthaus bietet deftige Eintöpfe an. Nackensteak und Bratwurst vom Grill stehen auf der Karte, und so lange der Vorrat reicht, gibt es Rehgulasch auf Spätzle. „Ich habe das Wild selbst erlegt und bereite es frisch zu“, so Chefkoch Jan Gartelmann.

Mehr zum Thema Weihnachten im Schichtsystem Weihnachten in Bremen wird anders Die Corona-Pandemie wirkt sich aufs Weihnachtsfest aus. Neben Feiern und Besuchen in Pflegeheimen ... mehr »

Bedenken, dass sich Gäste in diesen Pandemie-Zeiten nicht regelkonform verhalten könnten, haben die Gastronomen nicht. „Meine Wahrnehmung ist, dass die Leute wissen, dass es nicht so läuft wie gewöhnlich“, sagt Harje Kaemena. „Die Gäste wissen, dass sie sich jetzt nicht in die warme Stube setzen können. Aber sie wollen raus und einfach mal was anderes sehen.“ Das könne die Gastronomie im Blockland als Ausflugsziel bieten. „Ohne schlechtes Gewissen“, so Kaemena.

Gegessen werden könne mit Abstand am Deich auf Bänken und in den Wiesen. Die Wirte dürften zurzeit auch ihre Grundstücke zum Verzehr der Speisen zur Verfügung stellen. „Im Frühjahr mussten die Gäste 50 Meter Abstand von der Gastronomie halten. Das ist jetzt nicht der Fall“, berichtet Kaemena. „Wir dürfen keinen Service am Tisch machen, keine Tische und Stühle aufstellen, aber die Leute müssen nicht mehr 50 Meter weiter laufen, bis sie in ihr Fischbrötchen beißen dürfen.“ Die Blocklander wollen Decken und Kissen anbieten – es gebe viele öffentliche Bänke, auf denen es sich die Gäste bequem machen könnten. „Letztendlich verbindet uns der Deich – und der bietet ganz, ganz viel Platz, um sich niederzulassen.“

Zur Sache

Solidarität mit Kunsthandwerkern

Da die traditionelle Kunsthandwerker-Ausstellung im Blocklander Dorfgemeinschaftshaus coronabedingt ausfallen muss, laden die Gastronomen Künstlerinnen und Künstler ein, sich an der Blocklander Weihnachtsmeile zu beteiligen. Anmeldungen werden von Jan Gartelmann per E-Mail an info(at)gartelmann-gasthof.de entgegengenommen. Anlaufstellen für adventliche Ausflüge bieten das Landhaus Kuhsiel (Oberblockland 2), die Pusta Stube (Oberblockland 5), Gartelmanns Dielencafé & Hofladen (Oberblockland 7), Gartelmann's Gasthof (Oberblockland 14), die Eisdiele Kaemena (Niederblockland 6) und das Gasthaus Dammsiel (Niederblockland 32) an.