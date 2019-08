Zwischen den Höfen acht und neun im Niederblockland steht die neue Mitfahrerbank. Gebaut wurde sie von Gerd Kock und Friedhelm Blanke, die Idee dazu kam von Gesa Blanke und ihrer Tochter Hanna. (Petra Scheller)

Blockland. In Tarmstedt, Wilstedt, Bülstedt und Grasberg gehören Mitfahrerbänke längst zum Alltag. Wer dort Platz nimmt, hat gute Chancen, von Nachbarn oder Pendlern zur nächsten Bushaltestelle mitgenommen zu werden. Neu ist eine Mitfahrerbank in dem 400-Einwohner-Straßendorf am Blocklander Deich. Zwischen den Höfen acht und neun im Niederblockland steht eine nigelnagelneue Sitzgelegenheit aus alten Eichenbohlen. Wer dort Platz nimmt, könnte es in 20 Minuten in die Bremer Innenstadt schaffen, oder in zehn Minuten zur nächsten Straßenbahnhaltestelle – vorausgesetzt es hält jemand an.

Gebaut wurde die Bank von Gerd Kock und Friedhelm Blanke, die Idee dazu kam von Gesa Blanke und ihrer Tochter Hanna. Sieben Personen passen auf die knapp vier Meter lange Sitzgelegenheit. „Ich fahre unsere Kinder so oft nach Borgfeld oder bin unterwegs zur Arbeit oder zum Einkaufen, da könnte ich meistens noch jemanden mitnehmen“, berichtet Gesa Blanke von ihrer Idee. Gemeinsam mit ihrem Schwiegervater wurde am Küchentisch lange diskutiert, ob die Bank wirklich eine Mitfahrerbank sein soll. Für Gerd Kock ist die Sache „auf jeden Fall vielschichtiger“, wie der Nachbar der Blankes berichtet. Er sitze manchmal dort, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.

Gerade brausen zwei Rennradfahrer vorbei. Kock sieht ihnen kritisch hinterher. „Die haben ihre Reifen auf 10 Bar hochgepumpt“, ärgert sich der Blocklander über die Geschwindigkeit, mit der die Rennradfahrer oftmals am Deich unterwegs sind. „Die Bank soll auch dazu da sein, sich mal über verschiedene Lebensperspektiven auszutauschen“, hofft der Anwohner. Ortspolitikerin Gesa Blanke teilt diese Hoffnung. Doch die erste Frau, die für die kommende Legislaturperiode in den Blocklander Beirat gewählt worden ist, sieht die Sitzgelegenheit in erster Linie als Mitfahrerbank. Die 37-jährige Verwaltungsangestellte lebt mit ihrer vierköpfigen Familie auf einem Drei-Generationen-Hof und fährt mehrmals am Tag die knapp sieben Kilometer bis zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Insbesondere junge Menschen ohne Führerschein könnten die Bank nutzen, ohne ständig auf den Shuttle-Service der Eltern angewiesen zu sein.