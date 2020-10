So sieht es aus, wenn es vorangeht beim Breitbandausbau. Die Einwohner des Blocklandes müssen darauf nun noch warten. (CARMEN JASPERSEN)

Blockland. Vor zwei Wochen war die Welt im Blockland noch in Ordnung. Vorfreudig blickten viele der 450 Einwohnerinnen und Einwohner dem ersten Spatenstich für den Breitbandausbau am Deich entgegen. Doch nun könnte sich die Stimmung verändern. „Wir werden in diesem Jahr nicht mehr bauen können“, berichtete Telekom-Projektleiter Jörg Schwarting auf der Beiratssitzung im Blocklander Dorfgemeinschaftshaus. Für die Blocklander sei das ein herber Schlag, sagt Ortsamtsleiter Gerd Gartelmann. Drei Jahre lang habe man bereits auf den Ausbau gewartet.

Im Januar sei man noch optimistisch gewesen. Doch nun stelle sich der Ausbau am Deich „schwieriger dar als gedacht“, sagt Schwarting. Im Januar hatte die Telekom die Verträge für den Breitbandausbau am Blocklander Deich mit der Bremer Wirtschaftsbehörde unterzeichnet. Nach den Plänen des Netzbetreibers sollte der Ausbau des Fördergebietes bis Ende September 2021 fertig sein. Doch dieser Termin gerät nun ins Wanken, sagen die Telekom-Mitarbeiter.

Kritik am Deichverband

Die Wirtschaftsbehörde sieht das gelassener: „Dass der Termin nicht gehalten werden kann, ist nicht unser Stand“, berichtet der Sprecher der Wirtschaftsbehörde, Kai Stührenberg, auf Nachfrage. Aufgrund der komplexen Antragsbearbeitung sei der Fertigstellungstermin im kommenden Jahr lediglich nicht gesichert. Telekom-Netzplaner Dirk Lübkemann beschreibt die Lage anders. „Wir sehen den Vertrag in seiner Gesamtheit gefährdet“, teilte er dem Publikum der Beiratssitzung im Blockland mit. Man werde nun die offiziellen Wege einleiten und sich an die Wirtschaftsbehörde wenden, so Projektleiter Schwarting. Sein Unternehmen prüfe zurzeit noch einmal die Verträge und werde erneut in Verhandlung gehen müssen.

Schuld an der Verzögerung sei der Deichverband, sagt Schwarting. Die Diskussionen um die Trassenführung habe zu viel Zeit in Anspruch genommen. Deichverbandschef Wilfried Döscher weist die Vorwürfe auf Nachfrage zurück. „Leitungen im Deich sind eine Schwächung des Deiches, das ist der Hintergrund, warum der Netzausbau gründlich geprüft werden musste.“ Die Verlegung der Leitungen auf einer Hochwasserschutzanlage erfordere eine aufwendigere Abstimmung als in anderen Ausbaugebieten. Telekom-Planungschef Schwarting beschreibt die Gespräche indes als zu langwierig. Bis zum 28. Mai hätte es allein gedauert, um einen Konsens über die Trassenführung zu erzielen. Da lief die Zeit für den Ausbau bereits, denn am Deich dürfe nur von Mai bis Oktober gebaut werden.

Anfangs war die Telekom davon ausgegangen, dass sie die rund 18 500 Meter lange Glasfaserleitung einfach in die Deichstraße im Ober- und Niederblockland sowie in Wasserhorst und an der Hemmstraße verlegen lassen kann. Doch diesem Vorhaben erteilte der Technische Leiter des Deichverbandes, Rolf Dülge, bereits im Januar eine Absage. Denn nach dem Wassergesetz müsse die Verlegung 20 Meter vom Deichfuß entfernt bleiben. Nun gibt es einen Kompromiss. „Die Kabel dürfen in die Deichkrone verlegt werden“, erklärt Deichverbandschef Döscher. Nach der Einigung reichte die Telekom die Genehmigungsanträge bei der Wasserbehörde und beim Amt für Straßen und Verkehr ein – allerdings wohl recht spät.

Die Verzögerung war damit programmiert. Laut Wirtschaftsressortsprecher Stührenberg durchläuft das Verfahren aktuell noch eine Prüfung bei der Wasserbehörde: „Hier rechnet die Telekom mit einer Dauer von acht Wochen ab 14. September.“ Demnach lägen die Genehmigungen Anfang November vor. Für Bautätigkeiten am Deich zu spät. Aus Sicht des Stadtentwicklungsressorts bewegt sich das Verfahren aber im normalen Rahmen. „Aufgrund der Größen des Vorhabengebietes und der Komplexität waren entsprechende Anforderungen an die Antragsunterlagen zu stellen. Im Vorfeld gab es dazu einen Austausch zwischen der Telekom und der Wasserbehörde, aber auch mit dem ASV und dem Deichverband“, sagt ein Sprecher. „Die Antragsunterlagen liegen uns seit Mitte September vor und wurden dann zur Stellungnahme versandt. Die Bearbeitung läuft.“

Zur Sache

Ausbau mit Haken und Ösen

Ein weiterer Haken an der Sache: Bislang hat die Telekom bei dem Projekt, dass zu 50 Prozent über Bundesmittel und zur anderen Hälfte über Bremer Landesmittel finanziert werden wird, nur eine Geschwindigkeitsabdeckung von 50 Megabit pro Sekunde bis zu den Hausanschlüssen vertraglich zugesagt. Das ist einigen Blocklandern zu wenig. „Wie lange ist man da am Puls der Zeit?“, wollte ein Anwohner wissen. „Die Technik geht schnell voran. Da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, gleich auf Gigabit zu gehen“, merkte der Bauernverbandsvorsitzende Hilmer Garbade an. Er erhielt dabei Unterstützung von Peer Beyersdorff vom Breitbandzentrum Bremen-Niedersachsen. Die Bundesregierung habe jetzt schon zugesagt, dass bis 2025 alle Haushalte gigabittauglich sein sollen. „Das ist mit der Technik, die jetzt hier ausgebaut wird, nicht zu erreichen“, erklärte Beyersdorff. Dafür müssten später sämtliche Blocklander Hausanschlüsse von Kupfer- auf Glasfaserleitungen umgerüstet werden. Anwohnerin Melanie Kropp hingegen würde sich schon über 50 Megabit freuen. Für die angehende Krankenschwester ist das Internet im Blockland eine Katastrophe. „Ich kann nichts runterladen“, berichtete die 19-Jährige.

Beiratssprecher Jan-Hendrik Schumacher griff den Punkt auf: „Warum nicht gleich die Hausanschlüsse erneuern? So wie das in Timmersloh und in der Nachbarschaft gemacht wird.“ Das sei zur Zeit der Ausschreibung nicht vorgesehen gewesen, klärte Beyersdorff auf. „Heute ist es das Ziel der Bundesregierung, mindestens ein Gigabit hinzukriegen.“ Vor zwei Jahren hätte es die Möglichkeit gegeben, die Anträge noch einmal zu verändern, warf Schumacher ein. „2018 hat die Bundesregierung gesagt, wer jetzt im Vectoring-Bereich drin ist, kann umswitchen auf Glasfaserkabel. Die Anträge hätten geändert werden können, die Zuwendungen wären in dem Fall erhöht worden“, so der Beiratssprecher. Im April 2019 sei der Zugangsbescheid gekommen. „Da wäre noch Zeit gewesen, das entsprechend anzupassen. Wenn ich sehe, wie die Telekom-Kollegen mit den Augen rollen über die Genehmigungsverfahren, die wir hier am Deich haben – wo sind wir dann in fünf bis acht Jahren, wenn wir das wieder anfassen müssen?“, fragte Schumacher in die Runde. Beyersdorff bestätigte, dass es eine kurze Phase gegeben habe, wo der Bund „ein Upgrade“ mitfinanziert hätte. Der Zeitraum sei aber Ende 2018 abgelaufen. „Da waren wir hier noch mitten in den Verhandlungen“, so der Breitbandbeauftragte.

Wie geht es jetzt weiter? „Die Neuigkeiten sind natürlich erst mal eine Überraschung“, sagte Telekom-Sprecher Klemmt nach der Sitzung diplomatisch. Neu sei die Einbeziehung von Privatgrund in die Trassenplanung. Was, wenn nur ein Anwohner den Zugang zu seinem Grundstück verweigere? Die Telekom müsse jetzt zunächst mit den Grundstückseigentümern Verträge verhandeln, um den Ausbau anzugehen. Außerdem müsse ein Antrag für eine wasserrechtliche Genehmigung eingereicht werden. „Nachdem uns der Antrag vollständig vorliegt, dauert so ein Verfahren rund acht bis zehn Wochen“, teilt der Sprecher der Umweltbehörde, Jens Tittmann, auf Nachfrage mit. Ausgebaut werden darf allerdings nur von Mai bis Oktober. Bislang weiß die Telekom noch nicht, wie viele Haushalte von den Ausbauarbeiten direkt betroffen sein werden. „Ob das jetzt fünf oder 20 Haushalte sind, die wir ansprechen müssen, wissen wir schlicht nicht“, so Klemmt.