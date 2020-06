Irma Pingel (rechts) bringt ihrer Nachbarin im Borgfelder Stiftungsdorf regelmäßig etwas vom Einkaufen mit und überreicht es persönlich. Mit ihrem Engagement trägt sie dazu bei, dass die Menschen stärker zusammengerücken. (Bremer Heimstiftung, Fotograf Martin Rospek)

Borgfeld. Wenn Irma Pingel klingelt, kommt Freude auf: Ein fröhliches „Guten Tag“, ein selbst gebackenes Stück Kuchen oder ein Strauß Blumen, irgendetwas Nettes hat die 73-Jährige immer dabei. Irma Pingel lebt seit gut einem Jahr im Stiftungsdorf Borgfeld und ist eine, wenn man so will, vorbildliche Nachbarin. Gemeinsam mit vier anderen Bewohnern schenkt sie den Seniorinnen und Senioren im Stiftungsdorf Zeit, leistet ihnen Gesellschaft und bringt sie ganz individuell ins Tun.

„Ich fühlte mich aufgefordert, an Nachbarstüren zu klopfen, zu schnacken, zu telefonieren oder jemanden auf dem Weg durch den Garten anzusprechen“, sagt sie, „natürlich alles auf Abstand“. Die Zeit der Pandemie habe bei den Mietern im Stiftungsdorf für große Unsicherheit gesorgt. Plötzlich kamen keine Besucher mehr, Kinder, Enkel und Verwandte hielten sich zurück. „Ausgehverbote drohten“, beschreibt Irma Pingel die Sorgen der Bewohner, „keine Kita mehr nebenan und kein Kinderlachen aus Richtung Grundschule“. Überall hieß es: Abstand halten. „Und keiner wusste, wie lange das dauert und wie es weiter geht.“ Wohl dem, der sich mit Telefon, Facetime und Videokonferenzen zu helfen wusste, sagt Irma Pingel.

Hilfe nach Maß

Doch gegen Stille und Einsamkeit lässt sich was unternehmen, dachte sich Irma Pingel. Sie bot ihren Nachbarn Hilfe nach Maß an und machte ihnen persönlich Mut, diese Hilfe anzunehmen. Mal bringe sie ein Medikament von der Apotheke mit, ein anderes Mal eine Kleinigkeit aus dem Supermarkt. Inzwischen haben die Borgfelder Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 70 und über 90 Jahren gemeinsam Masken genäht - „vorher habe ich noch einige Nähmaschinen zur Reparatur gebracht“, sagt Irma Pingel, die mit ihren 73 Jahren zu den jüngsten Bewohnern im Stiftungsdorf zählt. Zum Geburtstag verschenkt Irma Pingel gern mal eine Blume. Wenn sie Kuchen backt, sagt sie, stelle sie den anderen gern ein Stück vor die Tür. Wem es nicht gut geht, den wärmt sie mit selbst gekochter Suppe. „Ein Gespräch dazu, das hat viele glücklich gemacht. Ein bisschen jedenfalls.“

Auf diese Weise bekommt die Nachbarschaftsrätin auch ein Gespür dafür, wenn es jemandem schlecht geht. „Etwa, weil die Kinder nicht zu Besuch kommen dürfen oder sämtliche Kurse und Veranstaltungen ausfallen“, sagt Irma Pingel.

Ihr Engagement bringt nicht nur Freude, es hat auch Auswirkungen auf das Zusammenleben im Stiftungsdorf. „Wir sind in den vergangenen Wochen noch enger zusammengerückt“, sagt sie, „nicht körperlich, aber in Gedanken“. Positiver Nebeneffekt: Ihre Hilfsbereitschaft hat andere Mieter inspiriert. „Inzwischen ist das für viele eine Selbstverständlichkeit“, freut sich Irma Pingel. „Es ist echt schön, wenn dabei sogar Freundschaften entstehen, wenn jemand lächelt oder durch das geschlossene Fenster gewunken wird, wenn ich durch den Garten gehe“. Und das gehöre neuerdings zur Tagesordnung: „Es wird gewunken, gegrüßt, gelächelt, mehr als je zuvor.“

Das hat auch die Leiterin des Borgfelder Stiftungsdorfes, Ute Büge, bemerkt. „Sie unterstützen sich, wo sie nur können. Dafür gibt es immer ein Lächeln und einen lieben Gruß zurück.“ Sie freut sich über die große Eigeninitiative der Senioren: „Durch ihr Engagement hat sich eine sehr lebendige Nachbarschaft entwickelt, die auf sich achtet. Das gibt Sicherheit.“

Selbstbestimmtes „Wohnen mit Service“ wie in Borgfeld bietet die Heimstiftung nach eigenen Angaben an über 20 Standorten an. Das Konzept fußt auf eine verlässliche Nachbarschaft. In Borgfeld gibt es in jedem der fünf Wohnhäuser einen Nachbarschaftsrat, der als Bindeglied zwischen Mietern und Leitung fungiert. Irma Pingel ist ebenfalls Nachbarschaftsrätin.