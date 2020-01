Modelleisenbahnen faszinieren Große und Kleine. Am Sonntag, 12. Januar, findet in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck der 5. Osterholzer Modellbahntag statt. Mehr als zehn Anlagen werden zu sehen sein. (Uwe Zucchi/dpa)

Lilienthal/Osterholz-Scharmbeck. „Worpswede ist noch eingepackt“, sagt Kurt Karpinski, eines der Mitglieder der Modellbahnfreunde Osterholz-Scharmbeck und zeigt in die Ecke des Bastelkellers im Lilienthaler Niels-Stensen-Haus. In Teilen ausgepackt wird das Künstlerdorf erst am 12. Januar zum 5. Osterholzer Modellbahntag in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck.

Ein „e.V.“ haben sie nicht, dafür sind sie zu wenige. „Es funktioniert seit 25 Jahren auch so“, sagen sie. Denn wenn sich Werner Windhorst, Jürgen Franke, Burkhard Rehage, Martin Krause und Kurt Karpinski treffen, dann ist es eine Interessengemeinschaft, die zusammen kommt. Obwohl Präzision ihr zweiter Vorname sein könnte, nehmen die Modellbahnfreunde es mit dem Datum des Jubiläumsjahres nicht so genau. 1994 gründeten Martin Krause und Kurt Karpinski die Modellbahnfreunde Osterholz-Scharmbeck (MBF). Die beiden trafen sich damals in einem Osterholzer Modelleisenbahngeschäft und stellten fest, dass sie aus der gleichen Ecke kommen, und H0 und der Maßstab 1:87 verbindet sie noch heute miteinander. Ein Jahr nur währte die Zweisamkeit, dann stießen weitere Modellbahnfreunde dazu. Bauten sie erst im Bastelkeller von Kurt Karpinski, platzte dieser bald aus allen Nähten. Seit mehr als zehn Jahren schon haben sie den ehemaligen Kartoffelkeller des Niels-Stensen-Haus nach ihren Bedürfnissen umgebaut und zu ihrer neuen Heimat gemacht.

Worpsweder Bahnhof auf Tour

Tageslicht ist für Modellbahnfreunde erlässlich. Alles, was sie brauchen, ist etwas Platz, Strom und ein trockener Raum. Einmal pro Woche treffen sie sich seitdem in den Kellerräumen des Niels-Stensen-Hauses, um gemeinsam Module zu bauen, aus Gründen des Platzmangels. „Das finden wir aber nicht wild“, sagt Werner Windhorst ganz pragmatisch. Mit ihren Modulen ziehen die Clubmitglieder seit 25 Jahren von Ausstellung zu Ausstellung. Zuletzt zeigten sie ihre 25 Meter lange Anlage des Worpsweder Bahnhofs in Dortmund bei der Intermodellbau.

Das historische Bild des Worpsweder Bahnhofs haben sich die Mitglieder als Clubziel gesetzt. Um das 1:1 im richtigen Maßstab umsetzen zu können, besuchten sie mehrmals die Bahnhofsstraße und das umliegende Gelände, um nachzumessen. An Fotos aus den 1960er-Jahren orientieren sich die Modellbahnfreunde beim Bauen und Basteln von Häusern und Bäumen. Denn auf eine Epoche mussten sie sich zwangsläufig festlegen, bevor sie zu Kleister und Säge griffen. Der Worpsweder Bahnhof sei während der vergangenen 100 Jahre mehrmals verändert worden, sagt Burkhard Rehage. „Das ist die Schwierigkeit bei Nachbauten.“ Ein Jahr lang werkelte der harte Kern der MBF an Worpswede. Die Sprossenfenster, die es als Bausatz nicht zu kaufen gibt, stellten sie vor besondere Herausforderungen.

Jürgen Franke, Burkhard Rehage, Werner Windhorst, Kurt Karpinski und Martin Krause (von links) sind die Interessengemeinschaft der Modellbahnfreunde Osterholz und treffen sich regelmäßig zum Bauen im ehemaligen Kartoffelkeller des Niels-Stensen-Hauses. (Sabine von der Decken)

Am 5. Osterholzer Modellbahntag allerdings wird Worpswede nicht komplett aufgebaut, sondern nur in Teilen gezeigt. Das sei für einen Tag zu aufwendig, sagen sie. Dafür präsentieren die Modellbahnfreunde in der Osterholz-Scharmbecker Stadthalle einen neuen Bahnhof zusammen mit dem Landschaftsmodul der Hammebrücke auf neun Metern Länge. Mehr als zehn Anlagen anderer Clubs und Modellbahnfreunde aus dem gesamten norddeutschen Raum füllen an diesem Tag die Ausstellungsfläche. Besonders sehenswert sei die „Gipsbahn“, so Werner Windhorst. Der Nachbau der Schmalspurbahn aus Stadtoldendorf von Helmut Walter fährt in ein Bergwerk, in dem Gips abgebaut wurde, ein. Auch die Lilienthaler Gartenbahnfreunde, Miniaturwunderland Minimax aus Stade, die Straßenbahnfreunde der Linie 11 und Modellbahnfreaks aus Lippstadt und Schleswig-Holstein sind mit ihren Anlagen dabei. Die größte Anlage misst 18 mal drei Meter.

Mit dem Bekanntheitsgrad des Hamburger Miniaturwunderlands sind auch die Modellbaufreunde Osterholz-Scharmbeck dem Keller und der Ecke der Sonderlinge entwachsen. Das Angebot an Bastelbausätzen hat sich im Laufe des vergangenen Vierteljahrhunderts ebenfalls verändert. Sahen Tannen früher wie Flaschenbürsten aus, ähneln sie heute Bonsaibäumen. Bautechnisch haben die Modellbahnfreunde Osterholz alles erreicht, ein neues Projekt ist nicht in Sicht, darüber sind sie sich einig. Weil es ein teures Hobby ist, betreiben es nach wie vor überwiegend gestandene Männer. Im Zuge der Hamburger Anlage aber habe sich das Angebot für Kinder deutlich vergrößert. In Osterholz bieten die Modellbahnfreunde Kindern die Möglichkeit, Modellhäuser zu basteln. Und Burkhard Rehage sagt: „Das, was uns interessiert, interessiert auch Kinder: Bauen.“

Weitere Informationen

Am 12. Januar findet von 10 bis 17 Uhr der 5. Osterholzer Modellbahntag in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck statt. Mit Modellbahnen verschiedener Spurweiten, Verkauf von Neu- und Gebrauchtware, Bastelangebot für Kinder und einer Tombola, deren Hauptgewinn ein Fahrrad ist.