Am Ende haben sich bei Christiane Seeger alle Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Blutspende unter Corona-Bedingungen aufgelöst. Lediglich das Lunchpaket kann nicht mit dem Adolphsdorfer Büfett mithalten. (Christian Kosak)

Grasberg. Was früher ganz normal war, führt in Zeiten der Corona-Pandemie manchmal zu Bedenken. Ich bin eher vorsichtig veranlagt und vermeide es derzeit, mich mit vielen Menschen in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Blut spende ich schon seit vielen Jahren. In den Sommermonaten spenden weniger Menschen, aber Blutpräparate werden in gleichbleibender Menge benötigt. Daher habe ich mich entschieden, im Grasberger Rathaus Blut zu spenden, auch wenn ich mich etwas unsicher fühle. Im Selbsttest möchte ich sehen, was sich unter Corona-Bedingungen geändert hat und wie es mir dabei geht.

Auf dem Vorplatz des Rathauses ist eine Warteschlange. Die Frauen und Männer halten großzügig Abstand zueinander, und sie tragen schon draußen einen Mund-Nasen-Schutz. Ich reihe mich ein. Bei uns allen wird die Körpertemperatur überprüft, bevor wir das Rathaus betreten dürfen. Der Mitarbeiter verwendet dafür ein Thermometer, mit dem man auf Entfernung an der Stirn messen kann. Auf einer Hinweistafel werden mögliche Kontakte zu coronainfizierten Personen abgefragt. Auch Personen, die in den vergangenen vier Wochen Husten oder eine andere Atemwegserkrankung hatten, dürfen kein Blut spenden.

Anmeldung hinter Plexiglas

Ein Desinfektionsmittelspender ist mein erster Anlaufpunkt im Rathaus. Dort liegen auch Einweg-Masken bereit, falls jemand nicht an die Maskenpflicht gedacht hat. An der Anmeldung halte ich den Blutspenderpass und Personalausweis an eine Plexiglasscheibe. Sie werden durch die Scheibe eingescannt. Den Fragebogen gibt es ohne das übliche Klemmbrett. Dazu wird für alle Spender ein neuer Kugelschreiber aus der Packung geschüttelt. An der nächsten Station wird mir zum zweiten Mal an diesem Tag die Temperatur gemessen. Zur Eisenwertbestimmung wird ein Tröpfchen Blut benötigt. Die übliche Frage „Finger oder Ohr“ entfällt, aus Infektionsschutzgründen muss ich die Hand durch den Schlitz in der Plexiglasscheibe halten.

Der Arzt ist an diesem Tag der Einzige, der eine FFP2-Maske trägt. Auch er sitzt hinter einer Scheibe. Den Fragebogen muss ich auf einer markierten Stelle ablegen. Etwas merkwürdig komme ich mir dabei vor, als ich die Manschette zum Blutdruckmessen selbst überstreifen soll. Zum Glück trage ich ein langärmeliges Shirt. An der nächsten Station werden Plastikbeutel mit Identcodes versehen und auf das Klemmbrett gelegt. Da ist es also doch, aber ich darf es nicht anfassen. Eine Mitarbeiterin vom Blutspendedienst nimmt das Klemmbrett entgegen und begleitet mich zu einer der acht Liegen. Die eigentliche Blutentnahme verläuft wie immer. Alle Mitarbeiter und Ehrenamtlichen tragen sowohl Mundschutz als auch Handschuhe. Zwischendurch immer wieder der Griff zum Desinfektionsmittel. Ich sehe, dass sie die Handschuhe häufig wechseln.

Das übliche Buffet fällt leider aus. Stattdessen gibt es ein Lunchpaket zum Mitnehmen. In meiner Tüte sind ein Saftpäckchen, ein Apfel, eine Salami, ein Joghurt, ein Muffin und ein belegtes Sandwich enthalten. Wenn ich da an vergangene Spendetermine vor der Pandemie in Adolphsdorf denke, da gab es ein leckeres Grillbüfett oder selbst gebackenen Butterkuchen. Damit kann so ein Lunchpaket nicht mithalten.

Am Ende der Blutspende haben sich aber meine Bedenken aus dem Vorfeld aufgelöst. Ich fühlte mich sicher, sehr viel lief kontaktlos ab. Bei der Spende wurde auch auf das Einhalten von Abständen und das korrekte Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wesentlich mehr geachtet, als beispielsweise im Supermarkt.

Zur Sache

Keine Virusübertragung durch Blutpräparate

Gut zu wissen: Eine Übertragung des Coronavirus durch Blutpräparate wird vom Robert-Koch-Institut ausgeschlossen. Jede Blutspende wird auf Infektionskrankheiten wie HIV, Hepatitis und Syphilis untersucht, nicht auf Coronaviren. In Niedersachsen wurden seit Beginn der Pandemie über 1500 Blutspendetermine durchgeführt, eine bestätigte Corona-Infektion eines Spenders sei dabei noch nicht vorgekommen. In einem solchen Fall gelten selbstverständlich die behördlich geregelten Maßnahmen, so Jürgen Engelhard vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes.

Die nächsten Termine in Grasberg sind am 2. September, 16.30 bis 20 Uhr in der Schießsportanlage Adolphsdorf, Adolphsdorfer Straße 249 sowie am 23. September, 16 bis 20 Uhr im Rathaus Grasberg, Speckmannstraße 30.