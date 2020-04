Die Gefahr von Waldbränden wird von der Osterholzer Kreisverwaltung als hoch eingestuft, weil es länger nicht ausgiebig geregnet hat. (Johannes Krey)

Landkreis Osterholz/Gnarrenburg. In Karlshöfen haben am Mittwoch weitere 30 000 Quadratmeter Brach-, Moor- und Waldfläche gebrannt. Die Flammen konnten von den rund 140 Feuerwehrleuten schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache steht noch nicht fest. Es war schon der vierte Flächenbrand in der Region innerhalb von zwei Wochen. Bereits am vergangenen Montag waren Gras und andere Pflanzen in Karlshöfen in Brand geraten. 350 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer. Eine Auswertung hat ergeben, dass bis zu 100 000 Quadratmeter Fläche betroffen waren. Zunächst waren 30 000 Quadratmeter geschätzt worden.

Nicht nur im Moor, sondern auch im Wald droht derzeit Brandgefahr, auch im benachbarten Landkreis Osterholz. Davor warnt der dortige Waldbrand-Beauftragte Heiko Ehing. Zu Ostern wies er die Erholungssuchenden auf Verhaltensregeln in Waldgebieten hin. So ist bis zum 31. Oktober untersagt, in Wald, Moor und Heide sowie in daran angrenzenden Bereichen Feuer zu entzünden oder zu rauchen.

Ehing erinnert daran, Autos mit Katalysatoren nicht über trockenen Grasflächen abzustellen. Durch die Hitzeabstrahlung des Auspuffs könne der Untergrund Feuer fangen. Schon jetzt bestehe für Moore eine besondere Gefahrenlage, da die obere Torfschicht bereits ausgetrocknet sei. „Hier können auch zehn Millimeter Niederschlag keine Abhilfe schaffen – ein Oberflächenbrand würde sich hier schnell in den Untergrund brennen.“

Derartige Feuer seien kaum zu löschen, da der Brandherd im Untergrund wüte und irgendwo ans Tageslicht komme. Auf trockenem, moorigem Grund könne sich Glut weit nach unten arbeiten. Ein solcher Brand sei nur durch Wassermassen – am besten tagelangen Regen – zu bekämpfen.

Das anhaltend trockene Wetter hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Hüttenbusch der fünfstufige Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes seit Ostersonnabend auf Stufe drei geklettert ist. Die Sonne habe die Bodenvegetation in den Wäldern im Kreis stark ausgetrocknet. „Ein Waldbestand benötigt pro Tag etwa drei Millimeter Niederschlag.“

Zu bedenken sei außerdem, so Ehing, dass bei Regen nur wenig Niederschlag den Erdboden erreiche. “Vielfach verdunstet der Regen in der Vegetation und erreicht gar nicht das Erdreich, denn die Laubbäume nehmen den Regen mit den Blättern auf, und das Regenwasser verdunstet dann auf der Blattoberfläche.“ Vor allem die Nadelwald- und Heidegebiete im Landkreis Osterholz wie Schmidts Kiefern und die Waldgebiete nordwestlich von Wallhöfen seien stark gefährdet. Waldbrände entstünden zumeist zwischen 11 und 17 Uhr, weil Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit dann niedrige Werte erreichten.

Der Kreis-Waldbrand-Beauftragte Heiko Ehing bittet darum, jeden noch so kleinen Wald- und Moorbrand unter der Notrufnummer 112 sofort zu melden. „Durch umsichtiges Verhalten in der Natur kann jeder dazu beitragen, dass Waldbrände und Moorbrände vermieden werden.“