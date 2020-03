Conrad Bölicke will seine Wilstedter Artefakt-Handelsagentur als Mitgift in eine Genossenschaft einbringen. (artefakt)

Wilstedt. Conrad Bölicke, Inhaber der Artefakt Handelsagentur für Erzeuger-Verbraucher-Ideen GmbH in Wilstedt, verschenkt den Olivenölhandel, den er 1998 gegründet hat. Der 69-Jährige will seinen Betrieb einer Genossenschaft übereignen, die die Geschäftsidee an die nachfolgenden Generationen weitertragen soll.

Die Idee dahinter erklärt Bölicke so: „Mich beschäftigt schon lange die Frage, was meine Generation den Jüngeren Nützliches mit auf den Weg geben kann, damit diese unseren Planeten und das Leben auf ihm so erhält, damit alle hier gut und friedlich leben können. Immer wieder kam mir dabei der Begriff der Mitgift in den Sinn.“ Er werde Artefakt entgeltlos als Mitgift in eine Genossenschaft einbringen. „Nach vielen Gesprächen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dies das am besten geeignete Modell ist“, sagt er.

Nach Bölickes Worten ist dieser Schritt nur konsequent, denn die „Olivenölkampagne“, wie er seinen Handel nennt, sei von Anfang an als solidarisch-landwirtschaftliches Gemeinschaftsprojekt konzipiert gewesen. „Mich selbst habe ich dabei eher als Impulsgeber, Koordinator und Treuhänder verstanden denn als Eigentümer einer Firma.“ Es seien die Kunden, die Erzeuger und die Mitarbeiter gewesen, die die Ideen mit Leben gefüllt hätten. So sei aus der Ein-Mann-Firma, die er im Wilstedter Bahnhof gestartet habe, ein Unternehmen mit 19 Mitarbeitern und drei Millionen Euro Jahresumsatz geworden. Bölicke sieht es so: „Ich gebe etwas zurück, was mir nie gehört hat.“

Die künftige Genossenschaft sieht Bölicke als starke Plattform, die die Zukunft der kleinbäuerlichen Olivenölerzeuger sichern kann. „Artefakt hat mit fairen Preisen und etlichen solidarischen Aktionen dazu beigetragen, dass unsere Partnerbetriebe in Spanien, Italien und Griechenland mittlerweile von der nächsten Generationen weitergeführt werden. Doch die Herausforderungen durch den Klimawandel sind immens“, sagt Bölicke. Wenn beispielsweise Hanglagen an Starkregen angepasst werden müssten, wäre ein einzelner Erzeuger damit überfordert. Zudem sei der kleinteilige Ökolandbau auch durch den Zwang, immer billiger produzieren zu müssen, bedroht. „Als Genossenschaft können wir nicht nur vereinzelte Projekte anstoßen, sondern haben leichter Zugang zu Krediten und können unsere Ideen an mehreren Orten gleichzeitig umsetzen. Und wir können an länderübergreifenden EU-Förderprogrammen teilnehmen.“

Ein positiver Nebeneffekt der Genossenschaft sei auch, dass die Anteilsscheine übertragbar seien, auch von Generation zu Generation. Kinder könnten ihren Eltern so problemlos als Teilhaber nachfolgen. „Das macht die Genossenschaft zur idealen Form für ein generationenübergreifendes Projekt“, so Bölicke.

Die Gründung der Genossenschaft ist für Herbst 2020 geplant. Bis zur Sommerpause will Bölicke einen Satzungsvorschlag vorlegen. Wie stark der Solidaritätsgedanke unter den 34 000 Kunden verankert ist, erklärt Bölicke so: „Vor wenigen Tagen haben wir wegen des Coronavirus unser Olivenölfest absagen müssen. Weil damit ein Sechstel unseres Jahresumsatzes wegbrechen würde, haben wir dazu aufgerufen, den Jahresvorrat per Post zu bestellen. Schon jetzt haben das 4000 Kunden getan, wir haben Arbeit ohne Ende.“