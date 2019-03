Innerhalb von 600 Metern rund um den Fundort der Bombe haben bereits Evakuierungsmaßnahmen begonnen. (Polizei Bremen)

Im Bremer Stadtteil Borgfeld ist am Donnerstag eine amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Sie wurde in der Straße "Hinter dem Großen Dinge" entdeckt, wiegt 250 Kilogramm und soll am Nachmittag zwischen 14.30 und 15 Uhr gesprengt werden.

Der Evakuierungsbereich beträgt 600 Meter, die Evakuierungsmaßnahmen haben um 13 Uhr begonnen. Die Polizei Bremen weist darauf hin, dass im Umkreis von 1000 Metern luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich ist. Das bedeutet, dass sich Personen während der Entschärfung zwar im Gebäude aufhalten dürfen, aber in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen. Außerdem rät die Polizei, sich nicht in der Nähe von Fenstern aufzuhalten, diese aber zu kippen.

Für die Dauer der Entschärfung werden die Straßen im Radius von 1000 Metern kurzfristig gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Bereich zu umfahren. (var)