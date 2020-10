Auftrittstermin verschoben

Bookends erst im Herbst 2021 in Osterholz-Scharmbeck

André Fesser

Der Auftritt der Band Bookends in Osterholz-Scharmbeck ist abermals verschoben worden. Das Duo, das Songs von Simon & Garfunkel präsentiert, kommt nun erst in einem Jahr in die Region.