Die Borgfelder Ortsmitte soll zu einer verkehrsberuhigten Flaniermeile werden. (Christian-Kosak)

Borgfeld. Borgfelds Ortsmitte soll zukünftig stärker zum Flanieren und Verweilen einladen. Ein Plan zur Umgestaltung des Ortskerns steht lange fest. Nun hat der Borgfelder Beirat die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau aufgefordert, dazu die erforderlichen finanziellen Mittel in der neuen Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Der Antrag des Beiratssprechers Gernot Burghardt (FDP) dazu wurde von der Ortspolitik einstimmig verabschiedet. Bis zum 30. September läuft die Frist für Anträge zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln ab.

Der Bremer Hochschulstudent Carsten Kruska hatte sich mit dem Thema Neugestaltung der Borgfelder Ortsmitte in seiner Bachelor-Arbeit befasst – das war im Februar, erinnert sich Beiratssprecher Burghardt noch genau an die Präsentation im Bauausschuss. Kruska hatte einen ausführlichen Erläuterungsbericht verfasst, darin heißt es: Raser sollen gebremst und das Verweilen in Borgfelds Mitte lohnender werden, so das Planungsziel. Der Bereich der Borgfelder Heerstraße zwischen dem Krögersweg und der Kreuzung Hamfhofsweg und Borgfelder Landstraße soll danach zu einer verkehrsberuhigten Flaniermeile umgestaltet werden. So steht es nun auch in dem Antrag an die Bremer Senatorin Maike Schaefer. Die Ortsmitte könnte zukünftig ein sogenannter shared space werden, den sich Fußgänger, Rad-und Autofahrer teilen. Die zulässige Geschwindigkeit für Fahrzeuge könnte hier zukünftig unter 30 Stundenkilometer liegen, so sehen es die Pläne vor.

Burghardt stellt sich den Bereich vergleichbar mit der Worpsweder Bergstraße vor. „Eine Straße, die an den Rändern wenig oder nur optisch hochgepflastert ist, sodass Autofahrer hier automatisch sehr, sehr langsam fahren.“ In der Ausstellung „Fahr Rad!“, die gerade in der Sparkasse am Brill zur Mobilitätswoche läuft, habe er ein schönes Beispiel für so einen verkehrsberuhigten Bereich gesehen. „Das war die Innenstadt von Groningen in den Niederlanden“ berichtet Burghardt. Gemeinsam mit Staatsrat Ronny Meyer stand der FDP-Politiker vor dem Entwurf und dachte sich, „so was könnten wir in Borgfeld auch machen.“ Staatsrat Meyer verwies auf die immensen Kosten für so ein Projekt. Aber Burghardt ließ nicht locker. „Wir könnten in Borgfeld so etwas als Pilotprojekt für Bremen starten“, schlug der Beiratssprecher vor. Meyer wolle sich jetzt den Erläuterungsbericht des Studenten Kruska einmal ansehen, sagt Burghardt.

Mehr Fußgänger, weniger Autos

„Es geht nicht darum, den Verkehr gänzlich aus dem Ortskern zu verbannen“, unterstreicht der Freidemokrat, sondern darum, eine gute Lösung zu finden. Die Leute sollen hier zusammenkommen, Kaffee trinken oder gemeinsam bummeln. Auf einer Mischverkehrsfläche sollen zukünftig alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Die Ideen des Studenten Kruska werden in einen zukünftigen Planungsentwurf mit einfließen: Fußgängerbereich und Straße würden sich optisch gleichen, nur ein bauliches oder optisches Element würde sie trennen, habe Kruska vorgeschlagen. Wenn mehr Fußgängerverkehr entstehen würde, könnte der Einzelhandel die Außenbereiche der Geschäfte mehr gestalten, das wiederum könnte die Aufenthaltsqualität steigern, schreibt Kruska in seinem Bericht.

Die Baukosten, für so ein Vorhaben – von einem kleinen einstelligen Millionenbetrag ist die Rede – kennt auch Staatsrat Ronny Meyer, berichtet Burghardt. Bis zur Hälfte könnte die Stadt Bremen allerdings wohl mit Geldern aus europäischen Fördertöpfen und aus Bundesmitteln rechnen.