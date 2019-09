Michael Kruse (Christian Kosak)

Borgfeld. Sprecher des Gremiums ist Michael Kruse von den Grünen. Der Physiker und promovierte Verfahrenstechniker ist Gründer eines Planungsbüros für Energie- und Wassertechnik in Bremen. Seine politischen Schwerpunktthemen sind Energieeffizienz und Klimaschutz. Seit über 22 Jahren beschäftigt sich Kruse mit nachhaltiger Ressourcennutzung und möchte sein Wissen darüber in die Ortspolitik einbringen. „In Borgfeld gibt es viele Möglichkeiten, an öffentlichen und privaten Gebäuden Energie zu sparen. Das wird viel zu wenig genutzt.“ Kruse möchte Förderprogramme für Borgfeld an Land ziehen und freut sich auf die Arbeit. Unterstützung bekommt er von dem Sachkundigen Bürger, Carsten Schnackenberg aus Timmersloh, von Bernd Stenner (SPD), dem Sachkundigen Bürger Johannes Klinckradt (CDU), dem ehemaligen Beiratsmitglied Marcus Bayer (Bürger in Wut), Jürgen Linke (Grüne) und Heike Klatte (CDU).

Bislang gab es in Borgfeld zwei Fachausschüsse des Beirates: den Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr und einen für Bildung, Soziales, Sport und Kultur. Die Grünen schlugen bereits vor einigen Wochen eine Entkoppelung der Ausschüsse Umwelt sowie Bau und Verkehr vor (wir berichteten).

Sprecher des Bau- und Verkehrsausschusses wird zukünftig der Sachkundige Bürger und ehemalige Stadtplaner Wendelin Seebacher sein. Ebenfalls beraten werden sich in diesem Ausschuss Rainer Ulmer (Grüne), Alexander Keil (SPD), Wolfgang Klüver (CDU), Helga Dwortzak (CDU), Jürgen Klaes (Grüne) und Jens Burghardt (CDU). Im Sozialausschuss werden zukünftig der Sachkundige Bürger Oliver Kraft (Sprecher), Marloon Drees (Grüne), Bernd Stenner (SPD), Jannis Fricke, Birgit Wellhausen (CDU), Maren Kruse und Jörn Broeksmid (CDU) tagen.