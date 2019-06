Eine von vier Schülerbands, die am Wochenende in Borgfeld auftreten: "Blended" mit Max Gärtner (Gitarre), Yasmin Meißner (Bass), Jonathan Frach (Schlagzeug) und Sängerin Vanessa Frach (v.l.n.r.). (fr)

Borgfeld. Borgfeld feiert den Sommer und verwandelt den Ortskern ein Wochenende lang in eine bunte Flaniermeile. Am Sonnabend, 15. Juni, von 16 bis 23 Uhr und am Sonntag, 16. Juni, zwischen 10 und 17.30 Uhr steigt das rauschende Fest in der Borgfelder Heer- und Landstraße sowie rund um den Platz Unter der Linde. Der Bürgerverein erwartet über 7000 Besucher. Die Bremische Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer wird das Fest am Sonnabend gegen 17.40 Uhr von der großen Weser-Kurier-Bühne aus offiziell eröffnen. Grotheer ist die erste Präsidentin der Bremer Bürgerschaft. Die gebürtige Oslebshauserin ist bekannt für ihren Wortwitz und unterhaltsame Reden.

Vorher und nacher gibt es ein buntes Programm mit Livemusik und Showeinlagen. Gleich vier Schüler-Bands rocken am Sonnabend im Vorabendprogramm – darunter Blended, Loudout um Bandgründer Felix Kirchner und Drippey Spirit von der Oberschule Habenhausen. Anschließend spielen Sax & Friends ab 20 Uhr. Die Profiband verspricht, den Ortskern zum Grooven zu bringen. Das sagt Moderator Frank Harreß, der gleich elf Gigs an zwei Tagen präsentieren wird.

Am Sonntag säumt ein großer Familienflohmarkt mit über 100 Ständen die Borgfelder Heerstraße – von 11 bis 18 Uhr. Geschäftsleute laden zu Sonderaktionen und Verkostungen ein. Viele Läden werden auch am Sonntag ab 14 Uhr geöffnet sein.

Frühshoppen mit Tanz

Auf der Festbühne beginnt der Sonntagvormittag mit einem Frühshoppen. Die Paradisos spielen hier ab 10 Uhr. Anselmo DiCaprio und Aldo Regozani wollen italienisches Flair auf die Borgfelder Flaniermeile zaubern. Mit Mandoline und Tenorgitarre entführen sie in die Welt der 1950-er und 1960-er-Jahre, berichtet Frank Harreß. Ab 12.30 Uhr betritt die Cover-Band Ten Fohr die Bühne. Mit Spannung erwartet wird anschließend der Auftritt der Mädchen und Jungen von der Borgfelder Tanzschule Picasso. Dieser soll um 14.15 Uhr starten.

Ab 15 Uhr wird das regionale Fest dann zum globalen Event. Von der Bühne aus wird es eine telefonische Live-Schaltung nach Benin in West-Afrika geben. Von dort aus starten dann 16 junge Fußballspieler über Istanbul und Hamburg nach Borgfeld. Der SC Borgfeld organisiert die Jugendbegegnung gemeinsam mit der afrikanischen Academy Kabongo Sports de Parakou. Das Organisationsteam um den Borgfelder Fußballvereinschef Thomas Kaessler und die Mitbegründerin der Fußballakademie in Benin, Katrin Meyer, werden live über den anstehenden zweiwöchigen Austausch berichten.

Im Anschluss tritt die Rock'n'Roll Band Blue Flames auf. Gegen 17 Uhr wird der Tombola-Hauptpreis vergeben – 400 Euro gibt es in diesem Jahr zu gewinnen. „Das Geld hat Tisch eins der Borgfelder Schützengilde gesammelt“, verrät Sommerfest-Organisatorin Gaby Piontkowski.

45 Schausteller und Gewerbetreibende haben sich für das Festwochenende angemeldet. Neben Bratwurst-, Fisch-, Crêpes- und Bierbuden sind in diesem Jahr auch neue Stände dabei: Die Jugendlichen aus dem Borgfelder Freizi backen Pizza für die Gäste, Mitglieder des Lions Clubs schenken Wein für einen guten Zweck aus, ein „Candy-Captain“ röstet Maiskörner in seiner Popcornmanufaktur. Auch Erbsensuppe, türkische Spezialitäten, Puffer und Waffeln stehen auf der Speisekarte. Vor der Geschäftszeile zwischen „Carpe Diem“ und dem Damenbekleidungsgeschäft „Ariva“ werden Liegestühle aufgestellt, auf denen die Besucher ganz entspannt einen Cocktail schlürfen oder ein Eis aus dem Blockland essen können. Der Bürgerverein sorgt für Kaffee und Kuchen, die Freiwillige Feuerwehr Borgfeld schickt einen Spritzenwagen vorbei und der SC Borgfeld veranstaltet sein legendäres Torwandschießen. Optiker Trippner und die Borgfelder Sparkasse werden vor ihren Geschäften Stände aufbauen und für Überraschungen sorgen.

Neben einer Riesenrutsche gibt es Bungee-Springen, Dosenwerfen, Entenangeln, Armbrustschießen, einen Schminkstand und Waterwalking. An der Ecke Borgfelder Heerstraße/Moorkuhlenweg warten zehn Trikes auf unternehmungslustige Mitfahrer. Es gibt Ponyreiten und Überraschungs-Gigs von der Festbühne.

Straßensperrungen im Ortskern dauern von Sonnabendmittag, ab 13 Uhr bis Sonntagabend an. Der Wochenmarkt am Sonnabend wird vorzeitig, gegen 12.30 Uhr, seine Stände abbauen.