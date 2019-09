Gernot Erik Burghardt (Christian Kosak)

Borgfeld. Ein Ortsteil will's wissen: Hat die Stadt Bremen versäumt, den Borgfeldern Geld zuzuweisen, das dem Ortsteil gesetzlich zusteht? Dieser Frage geht der Beirat jetzt nach. Anlass ist ein Antrag von Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt (FDP). Der Anwalt glaubt: „Wenn der Senat jährlich ein Stadtteilbudget für Bau und Verkehr in den Haushalt einplanen muss, dann stehen Borgfeld und allen anderen Stadt- und Ortsteilen Mittel auch für soziale Projekte zu.“ Dafür will Burghardt notfalls auch vor Gericht kämpfen.

Der Beiratssprecher beruft sich auf ein Urteil des Bremer Verwaltungsgerichts. Bereits 2015 hatten die Richterinnen und Richter der 1. Kammer den Senator für Bau und Verkehr dazu verdonnert, in den Haushalt jährlich ein zusätzliches Budget für Bau- und Verkehrsprojekte im Stadtteil Schwachhausen aufzunehmen. Über die Verteilung dieses Stadtteilbudgets an Projektträger vor Ort entscheidet allein der Beirat.

Geklagt hatte der Beirat Schwachhausen. Das Urteil bezieht sich auf Maßnahmen, die den Straßenverkehr lenken, beschränken oder bremsen – aber auch auf den Ausbau, Umbau und die Benennung von öffentlichen Wegen, Plätzen und Grünanlagen im Stadtteil. Grundlage sei das Ortsbeirätegesetz, so die Richterinnen. Von dem rechtlichen Vorstoß Schwachhausens haben laut Gernot Erik Burghardt die übrigen 23 Bremer Stadt- und Ortsteile profitiert: Dem Beirat Borgfeld zumindest sei seither ein Stadtteilbudget für Verkehrs- und Bauprojekte gewährt worden. Wie viele Euro das im vergangenen Jahr waren, darüber konnte die Senatskanzlei bisher keine Auskunft geben.

Burghardt pocht nun darauf, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts auch für alle anderen stadtteilbezogenen Maßnahmen gelte, über die ausschließlich die Beiräte entscheiden. „Das Borgfelder Sommerfest könnte davon partizipieren“, so Burghardt. Sollte der zuständige Senator für Kultur auf der einen und die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport auf der anderen Seite Geld locker machen, könnte es Burghardts Worten zufolge sogar in der leidigen Diskussion über ein Bürgerhaus neue, monetäre Argumente geben. Weitere Zuschüsse könnte der Borgfelder Beirat dann auch für Kunst im öffentlichen Raum vergeben, für umweltpolitische Projekte und die Pflege von Partnerschaften des Ortsteils. Die jährlich vom Beirat zu verteilenden Globalmittel für stadtteilbezogene Projekte in Höhe von derzeit gut 16 000 Euro stünden dem Ortsteil darüber hinaus weiterhin zur Verfügung, so Burghardt.

Nur noch einen Tag Zeit

Nicht beziffern kann Burghardt, wie viele Euro Borgfeld seit 2015 durch die Lappen gegangen sein könnten: „Das lässt sich schlecht beziffern“, sagt er auf Anfrage. Bei der Berechnung der Stadtteilbudgets verteilt der Senat sogenannte Eckwerte für Kriterien wie Anteil an der Bevölkerung Bremens, Fläche und Sozialstruktur. Wie diese für Borgfeld gewichtet werden und wie sich das auf das Stadtteilbudget auswirkt, „das wird schlichtweg nirgendwo veröffentlicht“, so Burghardt. „Der Beirat hofft, dass Borgfeld überhaupt mehr Geld bekommt.“ Während seiner jüngsten Sitzung stimmte das Gremium geschlossen und ohne Diskussion für den FDP-Antrag. Gerade noch rechtzeitig, denn bis Ende September können die Beiräte dem Senat Vorschläge für den nächsten Haushalt unterbreiten. Einzig Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe merkte an: „Das würde bedeuten, wir lassen uns auf einen Rechtsstreit ein.“ Burghardt sieht dem gelassen entgegen: „Wir wollen erst einmal die Antwort der Senatoren abwarten.“ Später könne Borgfeld das Einvernehmen über die Deputationen suchen. Sollte das nicht helfen, könnte er mit Zustimmung des Beirats eine Klageschrift verfassen, so der Anwalt, der in Borgfeld eine eigene Kanzlei führt. „Das ist schnell gemacht.“ Borgfeld habe gute Chancen, einen solchen Rechtsstreit zu gewinnen: „Im Fall Beirat Schwachhausen gegen den Bausenator hat es kein Jahr bis zum Urteil gedauert.“ Kosten entstünden dem Ortsteil nach Aussagen Burghardts nicht, denn: „Das betrachte ich als meine Aufgabe als Beiratssprecher.“ Die Kosten des Verfahrens im Rechtsstreit Beirat Schwachhausen gegen den Bausenator musste ohnehin die Stadtgemeinde Bremen begleichen.