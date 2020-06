Das neue Straßenbahnmodell wird noch für den Betrieb vorbereitet. Schon bald soll sie auch durch Borgfeld fahren. (Christina Kuhaupt)

Borgfeld. „Ich hoffe, dass die Pendler umsteigen“, hatte Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer kürzlich in einem Gespräch mit der WÜMME-ZEITUNG gesagt. Dabei ging es um die Lenkung der Verkehrsströme während des anstehenden Flutbrückenneubaus. Zwei Jahre soll die Bauphase dauern. Währenddessen wird Pendlern empfohlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, um in die Stadt zu gelangen. Die Fraktionssprecher des Borgfelder Beirates betrachten diesen Ansatz mit Skepsis. Sie sagen einhellig, dass sich dazu die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs deutlich verbessern müsse.

Anreize, um auf die Straßenbahn umzusteigen, gäbe es derzeit nicht, heißt es. Die Fraktionssprecher haben daher konkrete Ideen zusammengetragen, um die Attraktivität der Linie 4 zu erhöhen. Ihre Pläne werden sie demnächst auch in einem persönlichen Gespräch mit der Bremer Verkehrssenatorin besprechen. Für Dienstag, 16. Juni, lädt Maike Schaefer vier Ortspolitiker zum Austausch ein.

Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt (FDP) fordert insgesamt kostengünstigere Angebote. „Im europäischen Vergleich sind andere Städte beim Angebot des ÖPNV weitaus billiger als Bremen“, so der Sprecher. „Nicht allein aus ökologischer Sicht muss diese Bilanz einmal offen angegangen werden.“ Es sei auch abzuwägen, ob aus volkswirtschaftlicher Sicht eine Tarifreduzierung sinnvoll sei. Burghardt plädiert dafür, gleichzeitig die Straßen auszubauen. „Selbst wenn von heute auf morgen der gesamte individuelle Verkehr auf klimaneutral umgestellt werden würde, nützt es niemandem, mit alternativ betriebenen Fahrzeugen genauso im Stau zu stehen.“

Einen Mobilitätsmix fordert auch CDU-Fraktionssprecher Jörn Broeksmid. Zur Attraktivität des Nahverkehrs gehöre eine bessere Vernetzung aller Verkehrsmittel miteinander, sagt der Christdemokrat. „Zurzeit will man die Menschen durch eine individualverkehrsfeindliche Verkehrspolitik vom Auto in die Bahn zwingen, ohne dafür einen Anreiz zu schaffen“, kritisiert der Borgfelder. „Die Leute mögen es nicht, wenn sie das Gefühl haben, dass sie zu etwas gezwungen werden.“ Er steige in die Bahn, wenn das Angebot gut sei und er „einen Mehrwert gegenüber der Fahrt mit dem Auto“ generiere. Dazu müsse es kostenlose Park-and-Ride-Parkplätze und ansprechende Fahrradunterstände geben. Desweiteren komme es auf Zuverlässigkeit und Schnelligkeit an, so Broeksmid. „Selbst die Schnellbahnen sind zu langsam. Fünf Minuten Zeitersparnis von Borgfeld bis zum Teerhof sind zu wenig.“ Eine hohe Taktfrequenz sei neben „Sauberkeit und Pünktlichkeit“ elementar wichtig für die Akzeptanz der Straßenbahn. „Wenn ich mit öffentlichem Nahverkehr schneller mein Ziel erreiche als mit dem Auto, wäre das ein Anreiz umzusteigen.“ Ein Beispiel könnten sich die Planer an den Radwegen nehmen. „Der Jan-Reiners-Weg von Borgfeld bis in die Innenstadt ist perfekt“, lobt Broeksmid. Radfahrer könnten quasi ohne Ampeln durchfahren. „Das ist ein gutes Angebot.“

Jürgen Klaes von den Grünen kritisiert die Internetseite der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). „Die müsste viel kundenfreundlicher gestaltet werden“, so der Fraktionssprecher. Nur auf persönliche Nachfrage habe er herausgefunden, dass es eine BSAG-Ticket-App gibt, die es Fahrgästen ermögliche, Fahrkarten online zu buchen. Die Webseite sei nach Klaes' Empfinden unübersichtlich gestaltet. „Man muss sehr umständlich suchen. Ein absolutes No-Go für den normalen Nutzer“, kritisiert der Grünensprecher.

„Borgfeld ist an den öffentlichen Nahverkehr gut angebunden“, stellt SPD-Sprecher Alexander Keil klar. „Die Taktung könnte sicherlich in den Stoßzeiten noch erhöht werden und einen Halt der 4S an der Daniel-Jacobs-Allee wäre sicherlich auch zu begrüßen“, sagt der Sozialdemokrat. „In Zusammenhang mit den Umlandgemeinden, die zum größten Teil ja auch unsere Straßen in den Früh- und Abendstunden zum Erliegen bringen, kann nur eine erhöhte Frequenz der Bahnen, eine verbesserte Tarifzonenpolitik und eine intelligentere Gestaltung der Preise zur Attraktivitätssteigerung führen“, fasst Keil zusammen. Er wünsche sich ein „Job-Ticket“.

Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe nennt das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln „ein Stück Daseinsvorsorge“. Ob das Angebot zu den Bedürfnissen und Wünschen der Bürger passe, zeige das Nutzerverhalten. „Die Verlängerung der Linie 4 wird bekanntlich in Lilienthal weniger genutzt als prognostiziert“, so Bramsiepe weiter. Das mache die Schwächen des Angebots deutlich. Die vielen abgestellten nichtbremischen Pendler-Fahrzeuge im Bereich der drei Borgfelder Haltestellen seien in ihrer Vielzahl ein Problem. In Corona-Zeiten hätten es öffentliche Verkehrsmittel noch schwerer, Passagiere für sich zu gewinnen, umso mehr müsse die Politik dafür sorgen, dass die Menschen Bahn fahren.

Der Beirat Borgfeld appelliert auch an die Gemeinde Lilienthal, Haltestellen der Straßenbahn mit Parkplätzen auszuweisen, „um bestmöglich bereits ab der Endhaltestelle in Falkenberg die Nutzung des ÖPNV attraktiver zu machen“, sagt Beiratssprecher Burghardt. Der Beirat lobe zwar die „beispielgebende radfahrende Kultur der Bremer“. Radfahren sei jedoch keine realistische Alternative für Pendler aus dem Umland mit Wegstrecken von 20 Kilometern und mehr. Der Beirat wünscht sich, dass Bremen und die Umlandgemeinden den Weg zu einem attraktiveren Personennahverkehr gemeinsam schultern.

