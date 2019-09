Die Flutbrücke zwischen Lilienthal und Borgfeld soll fallen. Die Rotbuche (rechts hinter dem Ortsschild) aber soll erhalten bleiben, fordert der Borgfelder Beirat. (Christian Kosak)

Borgfeld. Vor gut vier Wochen wurde der Zeitplan für den Borgfelder Flutbrückenbau erstmals öffentlich vom Bremer Amt für Straßen und Verkehr vorgestellt (wir berichteten). Inzwischen ist der Fußweg neben der den Gleisen für die Straßenbahnlinie 4 auf dem Verbindungsstück zwischen Borgfeld und Lilienthal für Vorbereitungsarbeiten gesperrt. Ab Ende Oktober rollen die ersten Baufahrzeuge an – so der Plan. 19 geschützte Buchen, Eschen, Erlen und Eichen – darunter eine mehr als 110 Jahre alte Rotbuche – sollen dann gerodet werden. Die Borgfelder Ortspolitik legte am Dienstagabend dazu ein Veto ein. Allerdings ein sehr leises.

Inzwischen geht es bei dem Neubauprojekt Flutbrücke um den Feinschliff der Planungen und darum, Anwohner in Borgfeld sowie Pendler aus Lilienthal, Grasberg, Worpswede und Tarmstedt mit ins Boot zu holen und sie über die anstehenden Arbeiten zu informieren, erklärte der projektverantwortliche Ingenieur, Arend Kiefer vom Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV), auf der Beiratssitzung in der Borgfelder Ernst-Klüver-Halle. Gemeinsam mit dem Referatsleiter für Brückenneubau und Erhaltung, Manuel Reichel, der Landschaftsplanerin Christine Bandel und der studentischen Mitarbeiterin Nadine Stein, stellte Kiefer die Neubaupläne für das Großprojekt an der Wümme live und in Farbe vor.

Im August 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Kiefer machte unmissverständlich klar: „Es gibt keine Alternative.“ Die Frage Bäume oder Brücke stelle sich nicht. Der Brückenbau habe Priorität. 20 000 Fahrzeuge rollen täglich über die Verbindung. Gleich nebenan verkehrt die Straßenbahnlinie 4 auf einem eigenen Bauwerk. Seit Jahren sei klar, dass die mittlerweile 90 Jahre alte Brücke für den Autoverkehr ersetzt werden müsse. Ihre Tragfähigkeit wurde bereits zurückgestuft. 6,4 Millionen Euro sollen nun investiert werden. Ohnehin sei das Projekt nur mit großem Engagement zu stemmen, ergänzte ASV-Referatsleiter Manuel Reichel. Baufirmen und Fachpersonal seien schwer zu bekommen. Viele Büros würden gar keine Aufträge mehr annehmen.

Dem Borgfelder Beirat, der die Präsentation bereits vor vier Wochen in nicht öffentlicher Sitzung gehört hat, ist die Zwickmühle zwischen dem Erhalt der zu schützenden Bäume und dem Neubau der Brücke wohl klar. Allerdings wolle man noch nicht locker lassen, erklärte Jürgen Klaes von den Grünen und forderte trotz aller Abwägungen die Durchsetzung eines Wunsches: „Die große Buche an der Südseite der Flutbrücke, unweit der Einmündung Am Borgfelder Deich in die Borgfelder Allee, ist unbedingt erhaltenswert“ heißt es in dem Antrag aller Fraktionen an das Amt für Straßen und Verkehr sowie an die Bremer Umweltbehörde. Die Buche präge das Erscheinungsbild des Ortes und weise keine Schäden auf, heißt es darin. Landschaftsplanerin Christine Bandel (ASV) widerspricht: Der Baum sei leicht geschädigt.

Arend Kiefer leitet das Projekt Flutbrückenbau. (Petra Scheller)

12 von 13 Beiratsmitgliedern stimmten dem Antrag zu, Heike Klatte (CDU) stimmte dagegen. Allerdings schwang auch bei den anderen wenig Hoffnung mit. CDU-Fraktionssprecher Jörn Broeksmid sieht die Forderung, „lediglich als Denkanstoß“, räumte „der Sache aber wenig Chancen ein“. Beiratssprecher Gernot Burghardt (FDP) warnte indes vor einer Verzögerung der ohnehin bis 2022 geplanten Baumaßnahmen.

Der eher leise Protest gegen die Baumfällung beruht vermutlich auf der Begründung für die Rodung der Landschaftsplanerin Bandel. „Es wurde zurecht gefordert, die Rotbuche zu erhalten“, unterstrich sie während der Sitzung. „Das ist wirklich schade. Sie ist schätzungsweise um die 110 Jahre alt und hat immerhin zwei Weltkriege miterlebt“, so die Planerin unverblümt. Allerdings hätten sich Fachleute aus der Umweltbehörde die Bäume mehrfach angesehen. Ein Planungsbüro und das ASV hätten versucht, den Baum zumindest auf Bauplänen zu retten. Schließlich stellte sich das Vorhaben als aussichtslos dar. Zur Begründung heißt es: Im Sommer 2020 werde die alte Flutbrücke abgerissen. Anschließend würden die Fundamente für die neuen Brückenpfeiler gelegt. Der äußerste Brückenpfeiler werde in unmittelbarer Nähe der Rotbuche stehen, erklärte Bandel. „Anders geht es nicht.“ Sogenannte Flügelwände müssten die über 16 Meter tiefen Baugruben für die Brückenpfeiler stützen. Die Firmen werden mit schwerem Gerät anrücken. Die westliche Flügelwand würde das Wurzelwerk der Rotbuche dermaßen schädigen, dass auch von der Baumkrone kaum etwas übrig bliebe, so Bandel. „Zum Schluss würde da nur noch so ein Torso stehen.“ Dasselbe gelte für die anderen Pflanzen.

Gefällt werden müssten deshalb sämtliche aus Borgfelder Sicht links der Flutbrücke stehenden Bäume. Die Schilffläche hinter dem Schotterweg auf derselben Straßenseite werde im kommenden Jahr zugeschüttet und als Baustraße zum Abstellen von Fahrzeugen und Material genutzt. Ohnehin räumten die Gutachter der besagten Rotbuche lediglich noch 30 Jahre Lebenszeit ein. Drei weitere Buchen hätten eine Restlebenszeit von geschätzten 15 Jahren. Für die 19 zu schützenden Bäume würden 40 neue gepflanzt, berichtet Bandel. Hinzu kämen weitere Ausgleichspflanzungen. An der Flutbrücke solle dann eine Allee aus 30 Bäumen entstehen. Weitere Standorte für Ausgleichspflanzungen würden zurzeit noch gesucht.