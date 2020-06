Wendelin Seebacher vom Borgfelder Bürgerverein präsentiert konkrete Planungen für ein Bürgerhaus. (Christian Kosak)

Borgfeld. Die Diskussion um ein Borgfelder Bürgerzentrum nimmt wieder Fahrt auf. Ein Gemeinschaftshaus an der Wümme ist machbar. Das belegt zumindest eine 24-seitige Studie, die der Vorsitzende des Fördervereins für ein Dorfgemeinschaftshaus, Wendelin Seebacher, jetzt präsentiert. Seitdem der ehemalige Bremer Stadtplaner seinen ersten Vorschlag für ein Dorfgemeinschaftshaus in den Räumen der Borgfelder Kirche ins Spiel gebracht hat, werden seine Ideen heiß diskutiert. Jetzt legt Seebacher nach: In Abstimmung mit der Bremischen Evangelischen Kirche hatte der Borgfelder im vergangenen Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Seebachers Idee: Das Alte Pfarrhaus an der Katrepeler Landstraße, das Pastorenhaus und der Gemeindesaal könnten zukünftig als Ensemble für einen Bürgertreffpunkt genutzt werden. Zusätzlich soll das alte Pfarrhaus um einen Neubau erweitert werden, um ausreichend Platz für Veranstaltungen bieten zu können. Bislang ist die Borgfelder Kirchengemeinde Eigentümerin der Gebäude. Für deren Erhalt ist bislang die Bremische Evangelische Kirche (BEK) verantwortlich. Beide stehen dem Konzept Seebachers positiv gegenüber.

Kosten von rund 1,5 Millionen Euro

Nun geht es ins Detail. Wichtig ist dem Borgfelder Kirchenvorstand, dass es sich "um kein kurzfristig zu realisierendes Projekt handelt", heißt es in der Studie. Das Papier fasst Wünsche und Bedenken aller Beteiligten zusammen. „Die Finanzierungsfähigkeit wird als die größte Herausforderung gesehen", berichtet Wendelin Seebacher aus Gesprächen mit Interessenvertretern der Kirchengemeinde. Für Wahlkampfveranstaltungen, "gleich welcher Partei" stehe der Gemeindegrund nicht zur Verfügung, fordert die Kirchengemeinde in dem Papier. "An diesem Punkt wird es weiterhin Gesprächsbedarf geben", stellt Seebacher klar. Schon in vier Wochen wolle man sich wieder zusammensetzen, um weitere offene Fragen zu klären.

Die Wünsche an das Projekt, das Seebacher „Borgfeld Hof“ nennt, sind riesig. Doch Finanzierung, Auslastung und der Erhalt des Hof-Ensembles müssten solide berechnet werden, mahnt der Fördervereinsvorsitzende. „Ich sehe keine Schwierigkeit darin, die Mittel zusammenzubringen.“ Die Herausforderung bestehe darin, die Gebäude in den kommenden 30 Jahren zu bespielen und zu erhalten. Erste Kostenschätzungen für das Bauvorhaben belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Die Baukosten werden auf 2000 Euro pro Quadratmeter geschätzt.

Diese sollen unter anderem vom Förderverein für ein Dorfgemeinschaftshaus übernommen werden sowie von der Bremischen Evangelischen Kirche, dem Bürgerverein und dem Bund der Vertriebenen. Seebacher geht davon aus, dass im Regelfall 50 Prozent der laufenden Kosten durch Förderprogramme von Bund, Land und Europäischer Union übernommen werden. Für die andere Hälfte müssten Spenden generiert werden.

Das ist geplant: In den Mittelpunkt des neuen Bürgerzentrums stellt der für die Studie beauftragte Architekt Ulrich Ruwe das alte Pfarrhaus. Hier soll unter anderem ein großer Saal von 80 bis 90 Quadratmetern Größe entstehen. Verbunden wird das alte Pfarrhaus mit dem Pastorenhaus im Gemeindegarten durch einen lichten Ausstellungsraum, den der Architekt einen „Wandelgang“ nennt. Integriert ist hier ein Seminarbereich. Im Obergeschoss des Pastorenhauses soll zukünftig ein Haus der Archive untergebracht werden. Es soll Platz für das Heimatarchiv, das Kirchenarchiv und das Archiv des Bundes der Vertriebenen bieten.

Um das Projekt zu realisieren, wollen sich Kirche und Bürgerverein bis Ende des Jahres mehrfach zusammensetzen und einen langfristigen Nutzungsvertrag auszuhandeln. „Wir werden die Studie prüfen, diskutieren und sehen, ob es dazu einen Business Case gibt. Zu klären ist, ob sich das Konzept finanziell nachhaltig trägt“, kommentiert Kirchenvorstand Klaus Nannt das Ergebnis bisheriger Gespräche. Grundsätzlich stehe der Vorstand dem Vorhaben positiv gegenüber. Denn auch die Kirche müsse aufgrund schwindender Mitglieder langfristig neue Wege gehen, um ihre Gebäude zu erhalten und zu nutzen.