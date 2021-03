Jan Borchers (links) und Heiko Schüür wachen mit Argusaugen über den Bau der Flutbrücke. Die Grundpfeiler sind gelegt, jetzt geht es in die Höhe. (Picasa)

Borgfeld/Lilienthal. Die Großbaustelle an der Borgfelder Allee ist ein Publikumsmagnet. In Homeoffice-Zeiten nutzen viele Schaulustige die Mittagspause, um bei dem Spektakel Flutbrückenbau live dabei zu sein. Bis Ende des Jahres ist dazu auf jeden Fall noch Zeit. 1200 Kubikmeter Sand türmen sich gerade zu einer beeindruckenden Dünenlandschaft zwischen Wümme-Biotop und Flutbrücken-Baustelle auf. Von der höchsten Spitze aus blicken die Brückenbau-Ingenieure Jan Borchers und Heiko Schüür auf den Bauplatz.

Hier tut sich was. Schon Ende des Jahres könnte die Brückenplatte fertig sein. „Wenn wir noch einmal so einen gnädigen Winter haben wie in diesem Jahr, werden wir früher fertig“, berichtet Projektleiter Arend Kiefer vom Amt für Straßen und Verkehr (ASV). „Allerdings müssen wir nach Fertigstellung der Brückenplatte noch ausrüsten, abdichten, den Fahrbahn-Belag auftragen. Es gibt schon noch einiges zu tun", räumt Brücken-Ingenieur Heiko Schüür ein.

„Nun geht es in die Höhe“, sagt Projektleiter Kiefer beim Gang über die Baustelle. Und zeigt auf die frisch gegossenen Brückenfundamente. Sein Blick fällt dabei auf den jungen Kollegen Jan Borchers. Der 21-Jährige soll das Großbauprojekt Borgfelder Flutbrücke in den kommenden Monaten federführend übernehmen. Brücken-Chef Heiko Schüür geht in den Ruhestand. Borchers wird sein Nachfolger. Für den Jungingenieur ist das wie ein Ritterschlag.

Der 21-jährige Bremer hat gerade sein duales Studium beim Amt für Straßen und Verkehr in Bremen abgeschlossen und seinen Bachelor of Engineering an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin bestanden. „Jetzt sattele ich noch einen Masterstudiengang oben drauf“, berichtet der Jungingenieur.

Unterstützt wird Borchers dabei von Projektleiter Kiefer. „Wir brauchen Nachwuchs. Der Markt ist wie leergefegt“, sagt der Mentor. Das Bremer Amt für Straßen und Verkehr biete deshalb erstmals ein duales Studium für Bauingenieurinnen und Ingenieure an – mit am Start sei dabei stets eine Hochschule. Bislang war das Studium in Berlin. Ab diesem Jahr kooperiere die Behörde mit der Hochschule in Buxtehude.

„Theoretische Ausbildung und Praxis wechseln sich ab. Das macht es kurzweilig und spannend“, berichtet Borchers. Zu dritt hätten sie die Ausbildung begonnen, gemeinsam gelernt und in Berlin als Wohngemeinschaft gelebt. Alle drei Absolventen haben sich verpflichtet, noch fünf weitere Jahre beim Amt für Straßen und Verkehr zu arbeiten. „Nur so geht die Sache für uns auf“, berichtet Kiefer. Denn er und seine Kolleginnen und Kollegen seien gleichzeitig Mentoren für den Nachwuchs. „Wenn sie im Studium Probleme haben, sind wir für sie da."

Borchers sei ein Talent. Deshalb setze er ihn jetzt auch an die Spitze der Flutbrücken-Baustelle. „Natürlich ist er damit nicht ganz allein“, räumt Kiefer ein. „Allerdings, wenn Schüür ab Sommer in den Vorruhestand geht, muss der junge Kollege dafür sorgen, dass es läuft.“

Schwierigkeiten gibt es immer, berichtet Schüür. „Bei der Gründung der Pfähle für die Flutbrücke wurden fünf schwere Rohre in das Bohrloch geschoben, um die 19 Meter tiefe Gründungsgrube zu stützen. Da geht auch mal was schief", unterstreicht der Senior. Es sei wichtig, „die Ruhe zu bewahren, Lösungen zu finden, nicht aufzugeben und trotzdem ruhig zu schlafen." Der Berufsalltag habe sich in den vergangenen Jahren schleichend verändert. Der Druck sei enorm gestiegen. "Jetzt sind die Jungen mal dran“, sagt der 63-jährige Ingenieur. 48 Berufsjahre habe er jetzt erreicht. "Sicher ist, dass ich oft vorbeikommen werde. Dann stehe ich allerdings auf der anderen Seite des Bauzauns. Zusammen mit dem Publikum."

Zur Sache

21-Jähriger übernimmt Baustellenleitung

Jan Borchers sitzt hinter seinem Notebook in einer gut gelüfteten Bau-Bude am Borgfelder Deich, umgeben von Bauzeichnungen, die er feinsäuberlich an die Wände gepinnt hat. Ab diesem Sommer wird er den Flutbrückenbau zwischen Lilienthal und Borgfeld leiten. Sein Ziel: die neue Brücken-Konstruktion der Borgfelder Flutbrücke soll mindestens 100 Jahre halten, „genauso wie die alte", sagt der Jungingenieur vom Amt für Straßen und Verkehr. 20 000 Fahrzeuge seien früher täglich über die alte Flutbrücke gerollt. „In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Verkehrsströme enorm erhöht, sodass die Brücke die Last irgendwann nicht mehr tragen konnte. Doch das Verkehrsaufkommen wird sich zukünftig ändern, weil die Pendlerverkehre abnehmen werden“, vermutet Borchers. Zurzeit habe man durch die Pandemie bereits 30 Prozent weniger Verkehr auf der Strecke zwischen Lilienthal und Borgfeld. Das könnte aufgrund von Homeoffice und neuen Arbeitsmodellen die Regel werden. „Andererseits haben unsere Straßen und Brücken viel mit dem Schwerlastverkehr zu kämpfen. Dass der weniger wird, glaube ich nicht. Deshalb ist es unser Ziel, langlebige Konstruktionen für den Schwerlastverkehr zu planen, während wir für den Privatverkehr mehr Alternativen wie gut ausgebaute Fahrradwege schaffen wollen. Das klappt in Bremen ja schon recht gut“, sagt Borchers.