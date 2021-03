Die Borgfelder Pastorin Almut Wichmann lädt gemeinsam mit ihrem Kollegen Clemens Hütte zu Gottesdiensten an den Osterfeiertagen ein. (Petra Scheller)

Borgfeld. Jetzt steht es also fest. In Bremen kann jede Gemeinde selbst bestimmen, ob sie zu Ostern die Kirchen öffnet oder Online-Gottesdienste feiert. Das teilt die Bremische Evangelische Kirche (BEK) auf Nachfrage mit. Auf eine einheitliche Lösung konnten sich die Kirchenvorstände nicht einigen, heißt es. Die Borgfelder Pastorin Almut Wichmann und ihr Kollege Clemens Hütte haben sich für eine Öffnung entschieden. „Wir sind der Meinung, dass wir ein gutes Hygienekonzept haben“, erklärt Pastor Clemens Hütte. Parallel zum Live-Gottesdienst stelle die Gemeinde aber auch Online-Andachten ins Netz.

Musik und Lesungen am Karfreitag

Mit leisen Tönen sollen die Feierlichkeiten an Karfreitag, 2. April, in einem musikalischen Gottesdienst ab 10 Uhr beginnen. Die Mezzosopranistin Stefanie Golisch und Kantor Daniel Skibbe haben dafür ein besonderes Programm erarbeitet, eine Lesung und Betrachtungen von Pastor Clemens Hütte wechseln sich mit musikalischen Interpretationen ab. Stefanie Golisch singt unter anderem eine Arie aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel und das „Agnus Dei“ aus der „Hohen Messe h-moll“ von Johann Sebastian Bach. Sie wird dabei an der Orgel von Daniel Skibbe begleitet.

Am Ostersonntag, 4. April, beginnen die Feierlichkeiten im Rahmen des Osternachtsgottesdienstes bereits vor Sonnenaufgang um 6.30 Uhr. „Es werden Kerzen verteilt und schließlich erleben wir, wie es allmählich heller wird“, berichtet Pastor Clemens Hütte. Gemeindemitglieder lesen Andachten, musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von Kantor Daniel Skibbe sowie Solistinnen des Jugendkammerchores. Eine vorherige Anmeldung zu den Veranstaltungen ist obligatorisch. Diese nimmt die Pastorin per E-Mail unter Almut.Wichmann(at)kirche-bremen.de entgegen sowie unter der Telefonnummer 0176 75093830. Weitere Informationen gibt es unter www.regionale-kirchenmusik.de.

In der Kirche seien die wenigen Plätze, die für die Andachten zur Verfügung stehen, gut markiert, teilt das Pastorenteam mit. Alle Gäste müssen sich vorab registrieren lassen. 30 Plätze stehen insgesamt zur Verfügung. Das Tragen einer FFP-2-Maske ist obligatorisch. Musikerinnen und Musiker befinden sich auf der Empore oder im Kirchenschiff - und haben keinen Kontakt zum Publikum. Die Borgfelder Kirche in der Borgfelder Landstraße 15 in Bremen ist während der Ostertage stets geöffnet. Die Nachbargemeinde in Oberneuland hat sich gegen eine Öffnung ihrer Kirche und gegen Live-Gottesdienste während der Feiertage entschieden.