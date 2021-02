Der Borgfelder Beirat hat erstmals digital getagt und ist damit auf großes Interesse gestoßen. Zeitweise waren bis zu 46 Teilnehmer zugeschaltet. (Antje Stürmann)

Borgfeld. Auch Haushalte mit geringem Einkommen und jene, die den Ausbau des Glasfasernetzes auf eigene Faust vorantreiben wollen oder können, sollen künftig über schnelles Internet verfügen. Darauf hat sich der Borgfelder Beirat während seiner ersten digitalen Sitzung verständigt. Ein entsprechender, gemeinsamer Antrag soll im Nachgang per Mail beschlossen werden.

Wer jetzt noch ohne schnellen Internetanschluss ist, dem könnten daraus Nachteile entstehen, und das dürfe der Staat nicht zulassen. So begründet es CDU-Politiker Jens Burghardt in seinem Antrag für den gesamten Beirat. In Borgfeld-West hatte sich eine private Initiative dafür stark gemacht, dass die noch nicht ans Breitbandnetz angeschlossene Hälfte des Wohngebietes mit 1000 Megabit je Sekunde versorgt wird. Das sei überwiegend gelungen, bestätigte ein Anwohner am Dienstag. In anderen Bereichen Borgfelds, „wo sich keine Mehrheit für die kostenintensiven Anschlusskosten der Privatunternehmen finden konnte, werden die Haushalte mit geringem Einkommen entsprechend benachteiligt“, heißt es.

Mehr Leistung für alle Haushalte

Der Beirat will deshalb vom Senat nach Abschluss der Arbeiten in Timmersloh den Ausbau noch nicht versorgter Gebiete einfordern. Ziel sei es, allen Borgfelder Haushalten eine Übertragungsleistung von bis zu 1000 Megabit je Sekunde zur Verfügung zu stellen. „Es ist notwendig, dass in Zeiten von Homeoffice alle Haushalte von zu Hause arbeiten können – auch Leute aus Branchen, die große Datenmengen übermitteln müssen“, so Burghardt. Das sei in weiten Bereichen Borgfelds derzeit nicht möglich.

Burghardt sieht darin vor allem eine soziale Ungerechtigkeit, die vom Senat schnell beseitigt werden müsse. Damit hat er offenbar die große Mehrheit der Beiratskollegen auf seiner Seite. Ortsamtsleiter und Moderator Karl-Heinz Bramsiepe sagte: „Es spricht nichts gegen diesen Antrag.“ Einen Beschluss wollen die Mitglieder aus rechtlichen Gründen im Nachgang fassen.

Bis zu 46 Teilnehmer folgten der Beiratssitzung, die auf der Verwaltungsplattform Gotomeeting stattfand. Abzüglich der 13 Beiratsmitglieder sind das ungefähr doppelt so viele Menschen wie bei einer normalen Präsenzsitzung anwesend sind. Bereits im Oktober hatte der Beirat mit seiner live auf Facebook übertragenen Zusammenkunft großes Interesse geweckt – zu Spitzenzeiten waren 40 Zuschauer zugeschaltet. Die Sitzung am Dienstag verlief entgegen aller Befürchtungen weitgehend planvoll. „Das hat gut funktioniert“, lobte ein Beiratspolitiker. Kleinere Pannen („Jetzt ist unser Moderator verschwunden“) wie das minutenlang laut eingeschaltete Fernsehgerät eines Teilnehmers oder die unvermittelte Ansage „Ihr Anruf wird gehalten, bitte warten Sie einen Moment“ nahmen die Teilnehmer mit Humor. Beiratspolitikerin Helga Dwortzak (CDU) dagegen berichtete über „große technische Probleme“. Ihre Internetverbindung war zeitweise zusammengebrochen, eine andere Timmersloherin konnte sich zum Ende der Sitzung nicht mehr einwählen. Jürgen Klaes hatte mit Problemen bei der Tonqualität zu kämpfen. Ein Beiratskollege fasste den Ablauf dieser ersten virtuellen Borgfelder Beiratssitzung mit einem „freundlich dilettantisch“ zusammen, andere freuen sich auf die nächste persönliche Zusammenkunft. Karl-Heinz Bramsiepe: „Es ist ein Ersatz für eine Präsenzsitzung, aber nicht das Gleiche.“

Für den 23. März kündigte er einen Ausschuss für Soziales und Bildung an, in dem unter anderem die Situation in den Kindergärten und Schulen Thema sein soll. Offen ist, ob es wieder eine Videokonferenz sein wird. „Wir werden abstimmen, ob wir das wollen“, so Bramsiepe. Die nächste Beiratssitzung sei für den 16. März geplant.

Zur Sache

Vorgaben für digitale Sitzungen

Laut Senatskanzlei müssen Beschlüsse im Nachgang schriftlich per E-Mail gefasst werden. „Abstimmungen per Handzeichen oder im Chat sind mit rechtlichen Unsicherheiten behaftet“, erklärt ein Sprecher. Eine Alternative sei die Abstimmung nach namentlichem Aufruf. „Der oder die Abstimmende muss eindeutig identifizierbar sein.“ Da sich das in einer Videokonferenz mitunter schwierig gestaltet, weil sich zum Beispiel einzelne Teilnehmer per Telefon einwählen und nicht sichtbar sind, durfte im Borgfelder Beirat nicht während der digitalen Sitzung abgestimmt werden. Je nach individueller persönlicher Situation, heißt es, kommen möglicherweise Schwierigkeiten mit der Technik hinzu, zum Beispiel instabile Internetverbindungen oder Probleme mit der Handhabung der digitalen Tools.