Kredenzt in diesem Jahr Wein statt Cocktails: Gabi Piontkowski und das Borgfelder Festkomitee planen ein Weinfest im Oktober. (fr)

Borgfeld. Die gute Nachricht zuerst: Der Borgfelder Bürgerverein plant ein Weinfest im Oktober. Die schlechte: Das Sommerfest fällt auch in diesem Jahr wegen des ungewissen Pandemieverlaufes aus. Das teilen die Leiterin des Festkomitees, Gabi Piontkowski, und der Bürgervereinsvorsitzende Heiko Wagener mit. „Über ein Jahr Corona-Pandemie hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben auch in Borgfeld stark in Mitleidenschaft gezogen. Mit zunehmendem Impffortschritt haben wir aber die Hoffnung, dass sich das Leben im Herbst dieses Jahres wieder normalisieren wird“, berichtet Wagener. Deshalb plane der Bürgerverein in Kooperation mit der Borgfelder Schützengilde für das Wochenende 9. und 10. Oktober ein Weinfest auf dem Borgfelder Marktplatz. Helferinnen und Helfer seien willkommen.

Das Organisationsteam trifft sich am Dienstag, 27. April, ab 18 Uhr online. Wer dabei sein will, wendet sich an Gabi Piontkowski unter der Mobilnummer 0171 3615985 oder per E-Mail an gpio(at)gmx.de. Die Leiterin des Festkomitees verteilt dann die Zugangscodes.

Das ist bislang geplant: Auf dem Platz an der Dorflinde soll ein großes Festzelt mit Bühne aufgebaut werden. Geplant sind Musik, Wein und kulinarische Leckerbissen. Es soll Flammkuchen, Käsegerichte, Zwiebelkuchen, Lachs und Gambas geben. Für Kinder ist ein buntes Programm vorgesehen. „Vereine und Geschäftsleute sind eingeladen, das Fest mitzugestalten“, sagt Gabi Piontkowski. Sie wünscht sich, so „das Geschäfts- und Vereinsleben nach der Corona-Krise mit dem Fest wiederzubeleben“.