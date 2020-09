Auto, Straßenbahn, E-Scooter – der Wechsel zwischen den Verkehrmitteln muss in Borgfeld besser werden, fordern Ortspolitiker. (Dittrich/dpa)

Unterwegssein in Borgfeld, das soll künftig mehr Spaß machen. Es soll schneller vorangehen, und das Auto öfter zu Hause stehen bleiben. So stellen sich die Borgfelder Christdemokraten die Zukunft vor. Teil dieser Zukunft könnten Mobilitätszentren sein, sie sollen den Wechsel zwischen den Fortbewegungsmitteln auf einer Strecke erleichtern: vom Fahrrad in die Straßenbahn, zum Roller oder ins Carsharing-Auto. Diese und andere Ideen haben die Borgfelder Politiker nun zusammengetragen. Der Beirat will in den kommenden Tagen eine Stellungnahme zur Anpassung des Bremer Verkehrsentwicklungsplans (VEP) verabschieden.

Hintergrund ist die Neuausrichtung des Strategiepapiers an den Zielen des aktuellen Koalitionsvertrages. Zusätzlich ergeben haben sich aus dem Koalitionsvertrag Themen wie die autofreie Innenstadt oder ein höherer Nutzungsgrad des öffentlichen Personennahverkehrs. Erreichen will der Senat dies durch eine nutzerfreundlichere Taktung sowie mithilfe günstigerer Tickets, heißt es in der Verkehrsbehörde. „Wir brauchen nun neue politische Beschlüsse, um einen breiten Konsens in diesen Fragen herzustellen“, sagt VEP-Projektleiter Nils Weiland.

Mangel an Verzahnung

Der Verkehrsentwicklungsplan 2025 wird in drei Phasen angepasst werden: Analyse, Erarbeitung von Maßnahmen und Planung der Umsetzung. „Wir befinden uns in der Analysephase“, so Nils Weiland. Die Behörde habe zu Beginn des Sommers einen Bericht vorgelegt, in dem sie Probleme, Chancen und Handlungserfordernisse benannt hat. Jetzt kommen die Beiräte ins Spiel. Deren Mitglieder sollen sagen, was in dem Behördenbericht fehlt oder ob eine Sache aus Sicht der Stadtteilbewohner falsch dargestellt ist.

In einem Entwurf fordert die Borgfelder CDU, dass die Stadt Bremen künftig viel schneller und unkomplizierter erreichbar sein müsse. Und zwar jederzeit. Die mangelnde Verzahnung der verschiedenen Verkehrsmittel erschwere den schnellen Wechsel zwischen Auto, öffentlichem Nahverkehr, Fahrrad und Fußwegen. Die Borgfelder Christdemokraten schlagen in Abstimmung mit der SPD-Fraktion unter anderem vor, an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 4 am Hamfhofsweg ein Mobilitätszentrum zu schaffen, an dem es Parkplätze, Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und Parkhäuser für Fahrräder gibt, an denen sich Passanten aber auch Fahrräder und E-Scooter ausleihen oder in öffentliche Verkehrsmittel oder einen „Bus auf Abruf“ einsteigen können. Das Projekt „Bus auf Abruf“ hatte die BSAG, wie berichtet, zuletzt auf Eis gelegt. Sie befürchtet, dass es pandemiebedingt zu wenige Nutzer geben könnte.

Mobilitätszentren, so die Borgfelder Politiker, könnten zu einer selbstbestimmten Fortbewegung beitragen. „Man muss den Leuten anbieten, bequem zwischen den Verkehrsmitteln wechseln zu können“, glaubt CDU-Fraktionschef Jörn Broeksmid. Nur so könne die Nutzung anderer Verkehrsmittel als das Auto attraktiver werden und an Akzeptanz gewinnen. „Wenn wir den Gordischen Knoten des Fast-Verkehrskollapses in Borgfeld zerschlagen wollen, müssen wir außerhalb der gewohnten Muster denken.“ Und das bedeute, den Pendlerverkehr von der zentralen Achse Borgfelder Heerstraße/Borgfelder Allee in andere Bahnen zu lenken. Das sieht die SPD-Fraktion Alexander Keil zufolge ähnlich.

Laut CDU-Entwurf, den die Sozialdemokraten mittragen, ist der öffentliche Nahverkehr für die meisten Pendler derzeit keine Alternative. Die Borgfelder attestieren ihm zu lange Wartezeiten, Fahrzeiten und mangelnde Sauberkeit. Einziger Lichtblick: Die Regio-Buslinien 630 und 670 versprechen aus Sicht der Borgfelder einen Zeitgewinn auf dem Weg vom Umland ins Zentrum. Allerdings werden diese Busse zu selten genutzt, weil sie zu selten fahren. Die CDU, aber auch die SPD hatte sich mehrfach im Beirat dafür ausgesprochen, Busse und Bahnen auf dem Weg ins Umland öfter halten zu lassen. „Für uns ist eine engere Taktung wichtig“, betont SPD-Fraktionschef Keil. Anders werden man den Durchgangsverkehr in Borgfeld nicht eindämmen, die Leute nicht vom Auto in die Straßenbahnen bekommen und die Verkehrsproblematik nicht lösen können.

Gemeinsame Linie

CDU und SPD, aber auch Grüne kritisieren außerdem, dass es für Menschen jenseits des Ortszentrums keine Möglichkeiten gibt, vor der Haustür in ein öffentliches Verkehrsmittel zu steigen. „Die Leute sind vom Verkehr abgeschnitten“, bemängelt Jürgen Linke von den Grünen. Die Fraktion hat ein eigenes Positionspapier vorbereitet. „Wir fordern eine Anbindung aller Teile von Borgfeld an das öffentliche Verkehrsnetz“, so Linke. Die Grünen wollen auch ein Halteverbot vor der Grundschule im Zentrum und bessere Verkehrsverbindungen zwischen Borgfeld und Oberneuland. FDP-Politiker Gernot Erik Burghardt dagegen regt an, über eine Alternative für die Borgfelder Allee nachzudenken. Zur Beiratssitzung am 15. September wollen sich die Fraktionen auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen.

Zur Sache

Verkehrsentwicklungsplan

Der Bremer Verkehrsentwicklungsplan (VEP) setzt den Rahmen für die zukünftige Verkehrsentwicklung in der Stadt für die nächsten Jahre. Er soll Antworten finden auf Fragen wie diese: Wie werden sich die Menschen zukünftig in Bremen bewegen? Welche Infrastrukturmaßnahmen sollen angegangen werden? Welche Prioritäten sind zu setzen? Der VEP deckt laut Senat alle Verkehrszwecke - unter anderem Arbeit, Freizeit und Einkauf - ab, alle Verkehrsmittel und Verkehrsnetze, und das sowohl für die nichtmotorisierten als auch für die motorisierten Verkehre auf Straße und Schiene. Politisch soll das Strategiepapier einen Konsens herstellen, damit nicht bei jeder Maßnahme wieder Grundsätzliches diskutiert werden muss. Der gültige Verkehrsentwicklungsplan 2025 war ohne Gegenstimme bei Enthaltung der Linken beschlossen worden.