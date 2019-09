Die erste Ladesäule in Borgfeld steht schon einige Wochen. Strom gibt sie aber noch nicht ab. (Petra Scheller)

Borgfeld. Auf den ersten Blick sieht sie eigentlich fertig aus. Nur die Folie müsste ab. Ende August sollte die Stromtankstelle an der Borgfelder Heerstraße in Betrieb gehen. Jetzt verzögert sich die Eröffnung der Ladesäule für Elektromobile noch einmal. Der Grund: „Zeitverzug bei den Tiefbaukapazitäten“, heißt es vom Energieversorger SWB aus Bremen auf Nachfrage.

Seit über sechs Wochen steht die Säule zum Aufladen von Elektroautos in Folie verpackt am Straßenrand schräg gegenüber vom Café Kaffeeklatsch, neben der Eisdiele. Wann an der Säule Strom gezapft werden kann, ist indes noch unklar. Das teilt SWB-Sprecherin Angela Dittmer mit.

Vor einem Vierteljahr erteilte das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) eine Sondernutzungserlaubnis zum Aufstellen der Säule. Lange hatte der ehemalige Borgfelder Beirat um einen geeigneten Standort gerungen. Schließlich stellte die Verkehrsbehörde den Beirat vor vollendete Tatsachen. „Die Sondernutzungserlaubnis gestattet es der SWB, öffentlichen Raum für die Installation ihrer Ladesäule in Anspruch zu nehmen“, erklärte ASV-Sprecher Martin Stellmann damals. Aus Sicht der SWB sollte es daraufhin mit der Inbetriebnahme blitzschnell gehen. „Es ist geplant, die Ladesäule in der Borgfelder Heerstraße gegenüber des Eiscafés eventuell bereits Ende August in Betrieb nehmen zu können“, erklärte Sprecherin Dittmer vor einem Vierteljahr. Voraussetzung sei natürlich, „dass alle benötigten Dienstleister pünktlich zur Stelle sind und alle notwendigen Arbeiten fristgerecht ausgeführt werden“, schränkte die Sprecherin schon damals ein. Was genau noch am Tiefbau unter dem Sockel der Säule erledigt werden muss, sei unklar, so die Sprecherin. Dem SWB-Experten für Ladesäulenstandorte, Fred Jackisch, war der Standort gegenüber der Eisdiele anfangs nicht recht. Ist die Installation der Säule an diesem Standort vielleicht schwieriger als anderswo? Was genau zur Inbetriebnahme der Säule noch fehlt, wird zurzeit noch geklärt. Fest steht, dass Borgfelder zum Stromtanken weiterhin nach Horn oder Lilienthal fahren müssen – das zumindest empfiehlt die App Punktladung.