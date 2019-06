Andreas Snetivy (links) und sein Sohn Matthias schauen ihrem alten Borgward Hansa 1500 unter die Motorhaube. (Maximilian von Lachner)

Tarmstedt. Welches Auto Andreas Snetivy fährt, ist ihm eigentlich egal – Hauptsache, es ist ein Borgward. Im Moment hat er mit einem BX7 TS einen Wagen der neuesten Generation auf dem Hof stehen, einen bulligen SUV aus chinesischer Produktion. Dass er den ein halbes Jahr kostenlos nutzen darf, hat er seiner Leidenschaft für die alten Borgwards made in Bremen zu verdanken.

Davon besitzt der Tarmstedter einige, eines seiner Lieblingsstücke ist ein silbergrauer P 100, der 1961 das Bremer Werk verlassen hat. „Das war der letzte dieses Typs vor dem Konkurs“, weiß der 63-Jährige. Der Wagen sieht aus wie frisch aus dem Laden, was ihm 2018 zu einer China-Reise verholfen hat. Denn die heutigen Eigner der Namensrechte der traditionsreichen Automarke wollten die Präsentation ihrer neuen Modelle mit hübschen Oldtimern schmücken und sprachen Snetivy bei einem Borgward-Treffen in Bremen an. Der willigte ein, das einstige Oberklasse-Modell für einige Monate zu verleihen, und im Gegenzug bekam der Gebäudereinigungsunternehmer den Neuwagen vor die Tür gestellt.

2587 Exemplare seien von dem P100 mit luxuriöser Luftfederung und den markanten Heckflossen gebaut worden, gut 30 von ihnen seien wohl noch zugelassen, sagt Snetivy. Als er ihn 2001 gekauft hat, „war der total verrostet“, erzählt er, „die rechte Seite war fast weg“. Bis 2009 dauerte es, bis daraus das jetzige Schmuckstück geworden ist, mit dem der Tarmstedter schon einige Hochzeitspaare durch die Gegend chauffiert hat. Ungezählte Stunden seien für die Restaurierung draufgegangen, bis auf Lackierer- und Polsterarbeiten habe er alles selbst gemacht. Zum Schweißen habe er sich eigens einen Kippwagenheber besorgt, mit dem man Autos bequem zur Seite drehen kann.

Das erste Auto mit Blinker

Snetivys absoluter Liebling ist ein Hansa 1500, Baujahr 1949. „Die erste Neuentwicklung nach dem Krieg, mit Ponton-Karosserie wie der Mercedes 180, nur einige Jahre früher auf dem Markt“, schwärmt der Tarmstedter. Das Auto mit der geteilten Frontscheibe ist bestens erhalten, hat noch die erste Lackierung, ist „ungeschweißt“, und der Motor springt sofort an. Der Hansa 1500 sei das erste deutsche Serienauto mit Blinker gewesen. Dieser Wagen ist es auch, mit dem er und seine ebenfalls Oldtimer begeisterte Frau Brunhilde zu den einschlägigen Treffen mit Gleichgesinnten fahren. Am 7. Juli sind sie in Zeven dabei, am 24. August in Hamburg.

Zur Sammlung gehören noch ein weiterer P100 von 1960, der als Teileträger dient, sowie ein 1952 gebauter Hansa 1800 in einem ähnlich desolaten Zustand. Besser ist es um einen weiteren Hansa 1500 bestellt, den Andreas Snetivy und sein Sohn Matthias wohl als nächstes auf Vordermann bringen wollen. „Da muss unter anderem die Elektrik gemacht werden“, sagen die Oldtimerfreunde. Gerade mal sieben Liter Benzin verbrauche der Hansa 1500 auf 100 Kilometer. Da kann der moderne, aber deutlich schwerere BX7 mit seinen zehn Litern nicht mithalten.