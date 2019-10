Brahms und Bridge in der Alten Schule

Musik der englischen und deutschen Spätromantik wird das Frank Bridge Trio am Sonntag, 27. Oktober, im Saal der Alten Worpsweder Schule, An der Kirche 5, präsentieren. Unter der Überschrift „Come to me in my dreams“ werden Hanna Thyssen (links), Paul Bialek und Monika Arnold ein Konzertprogramm bieten, das sich den Werken von Johannes Brahms, Ralph Vaughan Williams sowie ihres Namensgebers, des britischen Komponisten Frank Bridge, widmen wird. Zu hören sind neben reinen Instrumentalkompositionen Bridge-Lieder in der Triobesetzung Sopran, Violine und Klavier. Auf dem Programm stehen außerdem die Zwei Gesänge für Singstimme, Viola und Klavier und weitere Lieder von Johannes Brahms, teilt Organisatorin Ulrike Dehning, Kirchenmusikerin in Worpswede, mit. Der Eintritt zu diesem Abend ist frei. Es wird vor Ort um eine Spende gebeten.