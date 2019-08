Jetzt kann es loslegen. Karl-Heinz Bramsiepe hat am Freitag seinen Amtseid abgelegt. (Christian Kosak)

Borgfeld. Karl-Heinz Bramsiepe ist jetzt auch offiziell der neue Borgfelder Ortsamtsleiter. Am Freitag, 30. August, hat der ehemalige Beiratssprecher seinen Amtseid geleistet und seine Urkunde ausgehändigt bekommen. Das teilt Viola Kral, Sprecherin der Senatskanzlei in Angelegenheiten des Stadtteilmanagements, der Beiräte und der Ortsämter, mit. Eine feierliche Ernennung im Bremer Rathaus findet voraussichtlich am Mittwoch 11. September statt. Dann wird Bürgermeister Andreas Bovenschulte alle ehrenamtlichen Ortsamtsleiter der Hansestadt in ihren neuen Ämtern begrüßen.