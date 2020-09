Die Feuerwehr war am Sonnabendnachmittag mit einem Großaufgebot in Osterholz-Scharmbeck im Einsatz. (Feuerwehr/Ffohz.de)

Drei Reihenhäuser sind bei einem Brand im Osterholz-Scharmbecker Ortsteil Scharmbeckstotel erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden und vorerst unbewohnbar. Bei einem vierten Haus werde derzeit geprüft, ob es wieder betreten werden kann. Der Schaden geht in jedem Fall in die Hunderttausende Euro, wie die Polizei am Sonnabendabend mitteilte. Die Bewohner der Häuser blieben unverletzt, zwei erlitten aber einen Schock und wurden vom Rettungsdienst betreut. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht an der Hand verletzt.

Die Polizei ermittelt im Zusammenhang mit dem Brand nach eigenen Angaben gegen einen 19-Jährigen. Er hatte das Feuer entdeckt und gemeldet und bis kurz vor Ausbruch der Flammen an einem der Dächer der Häuser gearbeitet.

Mehrere Anwohner hatten die Leitstelle Bremerhaven alarmiert, um 15.16 Uhr rückten die Ortsfeuerwehren Scharmbeckstotel, Osterholz-Scharmbeck und Heilshorn aus. Schon die ersten Feuerwehrkräfte aus Scharmbeckstotel hatten allerdings Probleme, den Ort des Geschehens in der Straße „Brockenacker“ zu erreichen: Im eng bebauten Wohngebiet parkten überall Autos. „Es war teilweise Millimeterarbeit, mit unseren Fahrzeugen an den geparkten Autos vorbei zu kommen. Wenn wir bei einer solchen Einsatzlage taktisch wichtige Fahrzeuge wie zum Beispiel die Drehleiter nur verzögert heranführen können, ist das fatal“, sagte der Osterholzer Feuerwehrsprecher Chris Hartmann. Glücklicherweise seien in diesem Fall keine Menschenleben in Gefahr gewesen, „aber es hat unsere Arbeit nicht leichter gemacht“, so Hartmann.

Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, als die Feuerwehrleute eintrafen. Der erste Trupp rettete jedoch noch einen Hund aus einer Wohnung. Ein Feuerwehrmann zog sich leichte Verletzungen zu, als er eine Türverglasung einschlug. Er wurde ambulant versorgt.

Mit bis zu vier Trupps von innen und einem Trupp von außen gingen die Wehrleute gegen die Flammen vor. Über die Drehleiter öffneten sie das Dach, um an die darunter liegenden Brandstellen zu gelangen. Um den Bedarf an Atemschutzgeräteträgern zu decken, wurden zusätzlich die Ortsfeuerwehren Pennigbüttel, Freißenbüttel und Sandhausen zur Einsatzstelle gerufen. Insgesamt waren damit über 80 Feuerwehrleute aus sechs Ortsfeuerwehren im Einsatz. Um 17.42 Uhr meldete die Einsatzleitung „Feuer aus“, um 18.43 Uhr rückten die Wehrleute endgültig ab.