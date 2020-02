Die Sparkasse Wilstedt soll in eine reine Automatenbank umgewandelt werden. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. Wegen der beabsichtigten Umwandlung unter anderem der Wilstedter Sparkasse in eine Automatenbank ohne Personal wird die Sparkasse Rotenburg Osterholz heftig vom Seniorenbeirat der Samtgemeinde Tarmstedt und dem mehr als 700 Mitglieder starken Landfrauenverein Wilstedt kritisiert. In einem gemeinsam verfassten Brief an den Sparkassenvorstand heißt es unter anderem: „Wir sagen Ihnen klar und deutlich: Ihre Geschäftspolitik diskriminiert die Senioren und ist unsozial, denn auch andere Gruppen unserer Gesellschaft werden davon betroffen sein und die Folgen spüren.“ Es rumore an der Basis, heißt es in dem Schreiben, das auch an den Rotenburger Landrat Hermann Luttmann gehen soll. „Aber die Generation, die am meisten davon betroffen ist, geht nicht auf die Straße.“ Stattdessen beklagten sich die Alten in privaten Gesprächen, dass „die da oben“ ihre Bedürfnisse aus den Augen verloren hätten. „Damit meinen sie nicht nur Politiker“, so Christa Ruschmeyer, Vorsitzende des Seniorenbeirats, und die Landfrauenvorsitzende Anke Husmann-Klaffke.

Offenbar interessiere es die Verantwortlichen der Sparkasse nicht, wenn ältere Menschen Probleme bekommen, wenn sie Geld am Automaten holen, ohne dass Angestellte im Raum seien. „Die haben dann Angst“, so Ruschmeyer in einer Zusammenkunft der Seniorenvertretung am Dienstag im Tarmstedter Rathaus. Auch wüssten sie nicht, was sie tun sollen, „wenn der Automat einmal wieder nicht funktioniert“. In dem Brief heißt es weiter: „Wäre es denn möglich, zumindest ein Minimalangebot an zwei oder drei Werktagen aufrecht zu erhalten?“

Eindringlich appellieren Seniorenbeirat und Landfrauen an die soziale Verantwortung des Geldinstituts. Dieses behaupte von sich, nicht ausschließlich gewinnorientiert zu arbeiten, sondern auch das Gemeinwohl im Blick zu haben. Diese Aussage passe nicht zum gegenwärtigen Handeln des Kreditinstituts, heißt es in dem Brief. Nicht alle Alten könnten auf die Hilfe von in der Nähe wohnenden Kindern und Enkeln zurückgreifen. Onlinebanking sei wegen der Löcher in der digitalen Versorgung oft nicht möglich, und nicht jeder verfüge über ein Auto.