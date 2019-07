Vorhang auf für die kommende Spielzeit: Knut Schakinnis, Geschäftsführer des Theaters Worpswede in der Alten Molkerei, ist zufrieden mit der Bilanz und will die Auslastung weiter steigern. (Cornelia Hagenah)

Worpswede. Für einen kleinen Ort – auch wenn er ein Künstlerort mit zahlreichen Museen und sogar einem Konzerthaus ist – ist ein Theater keine Selbstverständlichkeit, zumal wenn es, wie das Worpsweder Theater in der Alten Molkerei, ohne finanzielle Unterstützung durch Fördermittel besteht. „Wir gehen jetzt ins zehnte Jahr,“ sagt Intendant und Geschäftsführer Knut Schakinnis und ist zufrieden. Sein Ziel, das Kunstzentrum Alte Molkerei wieder zu beleben, ist gelungen. In die nächste Spielzeit geht es mit drei Premieren, zwei Wiederaufnahmen und zwei Gastspielen – beide noch in diesem Monat.

An diesem Freitag, 5. Juli, ist mit „Kriminaltango 2“ ein Abend voller schwarzem Humor versprochen. Um den Beziehungsproblemen zu entgehen, versucht ein Ehepaar mithilfe des Internets eine Partnersuche. Zu sehen und zu hören gibt es eine amüsante Mischung aus höherem Blödsinn und Tiefgang, dargeboten von einem Geschichtenerzähler und live begleitet von Rock- und Popmusik.

Anlässlich der Mondlandung vor 50 Jahren wird es am Sonnabend, 20. Juli, eine Mischung aus Wissenschaft, Musik und Lyrik unter dem Titel „Den Mond wollt‘ ich dir schenken“ geben. Das Mondkonzert von Kathrin und Simon Bellett mit Werken von Goethe und Ringelnatz, Beethoven und Sinatra wird ergänzt durch Beiträge von Werner Arlt von der Sternwarte Cuxhaven. Als weitere Gastspiele sind für Oktober „Such fine Ladies – Schwarzer Humor auf roten Highheels“ und „Piaf – der Spatz von Paris“ geplant, während im Januar Christian Schliehe mit „Das Beste von Heinz Ehrhardt“ für einen vergnüglichen Abend sorgen wird.

Die Landeier kommen zurück

Für die neue Spielzeit sind drei Premieren vorgesehen. Im Dezember wird es kurz vor Weihnachten noch einmal warm. In „Brandheiß – Gelöscht wird später!“ geht es um die Feuerwehr eines norddeutschen Dorfes namens Drottelfeld, die verzweifelt auf Nachwuchssuche ist. Die freiwilligen Feuerwehrleute versuchen mit allen Mitteln, die Arbeit mit dem Löschwasser attraktiver zu gestalten. Der Versuch, junge Menschen mit Prämien in Form von Wurst und Freibier für den Einsatz zu motivieren, scheitert. Doch als plötzlich eine gefragte Pole Dancerin im Dorf auftaucht, kommen die Kameraden auf ganz neue Ideen. Wie sich Feuerwehrdienst und Pole Dance miteinander verbinden, lässt sich dann auf amüsante Weise miterleben.

Im Februar folgt die zweite Premiere mit „Weiber – ein heißer Mädelsabend“. Doch ist dieser heitere Abend keinesfalls nur für Frauen geeignet, die gerne bei einem feucht-fröhlichen Mädchenabend dabei sein möchten, sondern auch für das andere Geschlecht. Wer weiß, was Männer dann erfahren, wenn Frauen unter sich sind und die wichtigsten Themen ihres Lebens von sich geben? Als dritte Premiere wird es im März 2020 bei „No Sex In The City“ um eine Verwechslungskomödie gehen. Um dem langweiligen Alltag des langjährigen Ehelebens zu entfliehen, melden sich beide Ehepartner unabhängig voneinander bei einem Datingportal an. Es kommt, wie es kommen muss: Beide treffen sich beim Blind-Date unverhofft wieder.

Mit „Landeier – Bauern suchen Frauen“ und „Landeier 2 – Jetzt geht‘s zum Scheunenfest“ werden zwei „Dauerbrenner“, wie Intendant Knut Schakinnis sie nennt, wieder in das Programm aufgenommen und läuten die neue Spielzeit ab November ein. Die männlichen Helden der Komödie sitzen in tiefer und gottverlassener Provinz und führen ein beschauliches Dasein im ersten Teil der Landeier. Was fehlt, ist die Frau. Komische Momente, aber auch ganz menschliche Einsichten sind reichlich vorhanden. Sie begeisterten die Besucher ebenso wie die Charaktere und die Dialoge, so der Grund für die Wiederaufnahme. Das gilt auch für den zweiten Teil der Landeier, wo die Bauernhelden zum Erhalt ihrer Dorfkneipe am Preistanzen der Landfrauen teilnehmen wollen. Wer sich bislang noch keinen Eindruck verschafft hat, ob die Männer in Frauenkleidern überzeugen können, oder ob alles in einem heillosen Durcheinander enden wird, kann das also in der nächsten Spielzeit noch nachholen.

Für Knut Schakinnis, der vor knapp zehn Jahren das gesamte Gebäude erwarb und die Immobilie mit Ateliers, Restaurants und eben dem Theaterbetrieb wieder attraktiv für Besucher gestaltete, ist das Konzept aufgegangen: „Die Zuschauerzahlen sind jedes Jahr steigend.“ Über 7700 Besucher sahen sich in der vergangenen Saison Stücke und Gastspiele des Boulevardtheaters an. Im Durchschnitt war das Theater zu über 60 Prozent ausgelastet, so Schakinnis rückblickend. Er ist zufrieden. Der Theaterverbund von mittlerweile sechs Theatern in Bremen, Kassel, Lübeck, Bielefeld und Worpswede lohne sich. Auch wenn Worpswede ein wenig anders ticke als die Städte. Die neue Spielzeit geht von November bis März nächsten Jahres. Das habe, so der Impresario, auch mit den Festen im Dorf zu tun: „Gegen ein Schützenfest kommen wir nicht an“, meint er lachend und ergänzt, ab März wollten alle raus und keiner würde mehr ins Theater gehen. Zudem gebe es im Sommer zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, da lohne sich eher ab und zu ein Gastspiel. So wird es in den Sommermonaten zunächst etwas ruhiger in dem gut 110 Personen fassenden Räumen, die, wie Schakinnis betont, auch von Vereinen oder zu Feiern und Veranstaltungen gemietet werden können.

Karten für Vorstellungen gibt es im Theater Worpswede und im Antiquariat an der Osterweder Straße 21 sowie in der Touristinformation in Worpswede und im Ticketshop Theaterschiff Bremen. Aufführungsdaten und Premieren sind auf der Homepage des Theaters Worpswede unter www.alte-molkerei-worpswede.de aufgeführt.