"Shalom" stand über Monate an dem abgebrannten "Don Capone Club" an der Ostendorfer Straße in Worpswede. Nun haben Unbekannte den Schriftzug übermalt. (CARMEN JASPERSEN)

Der Worpsweder „Don Capone Club“ war in einschlägigen Kreisen bekannt. Stand auch „Sauna-Club“ am Türschild, so war doch eindeutig, dass es sich um ein Bordell handelte. In Moritz Rinkes Worpswede-Roman „Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel“ ist es als „Don Camillo Club“ unschwer wiederzuerkennen.

Als die weitläufige Villa in den frühen Morgenstunden des 17. November 2016 in Flammen aufging, war das schon Vergangenheit. Das Gebäude stand leer und brannte komplett nieder. Gerüchte vom „heißen Abriss“ machten schnell die Runde. Seitdem hat sich auf dem Grundstück an der Ostendorfer Straße wenig getan. Die abgesperrte Ruine gammelt vor sich hin. Irgendwann kam der steinerne Engel im Vorgarten, der das Feuer überstanden hatte, auch noch weg. Und in jüngster Zeit kamen Graffiti hinzu. Zuletzt der Schriftzug „Shalom“, was auf einer Brandruine für Empörung sorgt.

Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt inzwischen in dieser Sache, weil der Verdacht besteht, dass es nicht nur eine unbedachte oder geschmacklose Schmiererei ist, sondern dass sie einen antisemitischen Hintergrund habe. Anfang Januar gab es bereits eine entsprechende Anzeige bei der Polizei. Die hat herausgefunden, dass der Schriftzug zwischen Anfang November und Ende Dezember vergangenen Jahres entstanden sein muss. Ein Täter war bisher nicht zu ermitteln. Laut Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke sei aber die verwendete rote Farbe der Verwaltung wohl bekannt. Sie werde gerade in diesem Bereich immer mal wieder benutzt, um Schilder und anderes zu übermalen. Schriftzüge aber seien bislang nicht vorgekommen, so der Verwaltungschef. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte den Schriftzug in einer Nacht-und-Nebel-Aktion unkenntlich gemacht. Jetzt prangt dort, wo der missverständliche, hebräische Friedensgruß stand, ein schwarzer Fleck mehr.

Wiederkehrende Muster

Dass die von vielen als „Schandfleck“ wahrgenommene Ruine überhaupt so lange auf dem prominent gelegenen Grundstück stehen geblieben ist, hat offenbar etwas mit den schwierigen Besitzverhältnissen der Immobile zu tun. Eigentümer des Etablissements war der Walsroder Geschäftsmann Wolfgang Heer, dem dubiose Verbindungen nachgesagt wurden. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) nannte ihn „Rockerkönig“, er sei führendes Mitglied der Hells Angels gewesen und habe unter anderem mehrere Bordelle betrieben, berichtete die Zeitung 2015. Er galt als Schatzmeister des Rockerclubs und enger Vertrauter von Frank Hanebuth, mit dem er auch geschäftlich verbandelt gewesen sei. Sein Vorstrafenregister war umfangreich, aber in zahlreichen weiteren Verfahren waren ihm auch keine Straftaten nachzuweisen. So 2007, als Heer wegen „Gläubigerbegünstigung“ angeklagt war. Dabei ging es um die Versicherungssumme von 235 000 Euro für die Inneneinrichtung einer Diskothek, die bei einer nächtlichen Brandstiftung zerstört wurde. Der Täter wurde nicht überführt. Auch 2009 und 2011 gab es ähnliche Fälle: Beide Male brannten seine Objekte unter verdächtigen Umständen nieder, aber nie reichten die Indizien aus, um eine Straftat zu belegen. Heer kassierte Summen in Millionenhöhe.

Der Schriftzug "Shalom" wurde in der Nacht zum 1. Februar übersprüht. (fr)

Wie hoch der bei dem Feuer in Worpswede entstandene Schaden ist, ist umstritten. In den Tagen vor dem Brand wurde noch Inventar im Wert von rund 34 000 Euro abtransportiert, das der Versicherung zunächst als zerstört gemeldet wurde. Das Haus selber brannte völlig aus. Spezialisierte Ermittler der Kriminalpolizei stellten später fest, dass das Feuer an mindestens zwei Stellen ausgebrochen sein musste. Das Gebäude sei verschlossen gewesen, Einbruchsspuren gab es keine. Das alles spreche „für eine vorsätzliche Herbeiführung des Brandes“, so ihr Bericht. Ein Sachverständiger kam zu einem anderen Schluss: „Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades lasse sich die Brandursache nicht mehr eindeutig ermitteln.“ Auch ein „elektrotechnischer Defekt“ sei nicht ausgeschlossen.

Heers Gebäudeversicherung weigerte sich, die geforderte Schadenssumme in Höhe von 669 000 Euro an ihn auszuzahlen. Sie unterstellte „vorsätzliche Eigenbrandstiftung“. Der Eigentümer klagte dagegen vor dem Landgericht Verden und bekam mit Urteil vom 11. September 2019 inhaltlich recht. Allerdings sei aufgrund des zuvor schon abrisswürdigen Zustands des Gebäudes nur der „gemeine Wert“ von 201 000 Euro zu zahlen. Gegen das Urteil haben beide Seiten Berufung eingelegt.

Eigentümer gestorben

Zur Revision kam es bislang nicht: Im Oktober 2019 starb Wolfgang Heer im Alter von 75 Jahren. Das jetzt zuständige Oberlandesgericht Celle setzte das Verfahren aus, weil die Rechtsnachfolge des verstorbenen Klägers bis heute nicht geklärt sei, wie Gerichtssprecher Rainer Derks auf Nachfrage mitteilte. Wann es wieder aufgenommen werden kann, sei unklar. Und damit steht auch die Zukunft der Immobilie in den Sternen. Laut Gerichtsurteil gab es schon vor dem Feuer Interessenten, die das Grundstück erwerben, die Ruine abreißen und dort ein Wohnhaus bauen wollen. Ein Vertrag über den Verkaufspreis von 200 000 Euro war bereits geschlossen, wurde aber nach Widersprüchen von Nachbarn gegen die Baupläne und wegen des schwebenden Verfahrens wieder aufgehoben. Ob auf dem Grundstück auch eine andere Nutzung denkbar sei, wollte Schwenke nicht ausschließen. Der Bebauungsplan würde auch „nicht störende Gewerbe“ zulassen. Dazu zählt offensichtlich auch das horizontale.