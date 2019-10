Friederike Reinsch (fr)

Welches Thema beschäftigt Sie zur Zeit am meisten?

Im Moment bin ich viel mit Alltäglichem beschäftigt: Sind alle Zähne geputzt, sind die Kindergartentaschen gepackt, und schaffen wir es rechtzeitig aus dem Haus? Das kennen vermutlich alle Eltern kleinerer Kinder. Gleichzeitig bemühe ich mich sehr, die Tagesstruktur immer wieder zu entzerren, nachmittags viel Zeit zum Spielen und zum Draußensein zu lassen. Das tut nicht nur meinen Kindern, sondern auch mir gut.

Was lesen Sie im Moment?

Im Moment lese ich leider nicht sehr viel, mir reicht immer schon eine Zeit-Ausgabe für die gesamte Woche. Für den nächsten Urlaub warten aber schon ein paar Bücher auf mich: „Leere Herzen“ von Juli Zeh und „Spielen“ von Karl-Ove Knausgard.

Wir stocken den Haushalt Ihrer Heimatgemeinde um eine Million Euro auf und Sie dürfen das Geld ausgeben. Was machen Sie damit?

Ich würde einen Teil für den Ausbau von breiteren und sichereren Fahrradwegen verwenden und die andere Hälfte für naturnahe Spielorte, überall in der Stadt. Grundlegende Naturerfahrungen machen zu können, sollte kein Luxus, kein nettes „Dazu“ sein, sondern ist ein sehr wichtiger Baustein für eine gesunde Entwicklung von Kindern. Vielleicht könnte sogar ein Fahrradwegenetz von Spielort zu Spielort geschaffen werden.

Wo verbringen Sie am liebsten einen Sonntagnachmittag?

Am liebsten gemeinsam mit meinem Mann und unseren Kindern in unserem Garten. Oder bei unseren Bienen auf der Streuobstwiese. Oder beim Fahrradfahren in den Wümmewiesen. Oder auch beim Bilderbuchvorlesen und Legobauen.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal in der Zeitung lesen?

„Die Straße Am Lehester Deich wird ab sofort durch Bremsschwellen und breite, rot abgesetzte Fahrradstreifen ihren Beitrag zu einem sicheren und konfliktärmeren Leben in der Stadt leisten. Bremen Horn-Lehe wird Fahrradmodellquartier, so wie es die Alte Neustadt und Ellener Hof bereits sind. Eine stadtteilübergreifende Ausweitung ist denkbar." Das würde ich gerne lesen.

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal essen gehen?

Ach, ich bevorzuge da eher ein gemütliches Essen mit Freunden.

Was wollten Sie als Kind einmal werden?

Das wechselte von Zeit zu Zeit. Tierärztin, dabei mag ich weder Blut noch Spritzen, Lehrerin, nichts davon ist es geworden.

Was war die erste Schallplatte oder CD, die Sie sich gekauft haben?

Saturday Night von Whigfield. Es war eine Maxi-CD, auf der nur zwei oder drei Lieder waren. Was war ich stolz, dass ich nun auch eine CD hatte! Meine zweite selbstgekaufte CD war die „Bravo-Hits 94“, die mittlerweile aus eher nostalgischen Altersgründen weiterhin in unserem CD-Regal stehen darf.

Was bereuen Sie, in Ihrem Leben bisher nicht getan zu haben?

Eigentlich bereue ich da gar nichts. Vielleicht hätte ich, nachdem ich nach dem Abitur für einige Zeit in Norwegen war, dort bleiben können. Das Land ist wunderschön, die Menschen, die ich dort traf, waren fast alle sehr nett, einige Freundschaften halten noch immer, und ich liebe die norwegische Sprache. Das Leben dort wäre bestimmt auch gut gewesen. Aber tauschen würde ich jetzt nicht mehr wollen.

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Ich hasse es, wenn…

die Milch in meinem ersten Kaffee am Morgen flockt!

Zur Person

Friederike Reinsch (35) ist Sozialpädagogin, arbeitet bei der Hans-Wendt-Stiftung in der Interdisziplinären Frühförderstelle und ist zusätzlich in der Umweltbildung tätig.