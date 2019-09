Haus 3 auf dem Bredbeck-Gelände (Foto) sollte eigentlich um- und angebaut werden. Doch erst liefen die Kosten davon, und nun fehlt die Zeit, um EU-Mittel abrufen zu können. (Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Bildungsstätte Bredbeck hat die Reißleine gezogen: Das Übernachtungshaus 3 wird vorerst nicht umgebaut und erweitert. Wie Betriebsleiterin Kirsten Dallmann im Werksausschuss des Kreistags darlegte, haben Planung und Genehmigung zu lange gedauert. Nun seien die Kosten aus dem Ruder gelaufen. Und wenn der Bau nicht bis 30. Juni 2020 fertig geworden wäre, hätte Bredbeck die Fördermittel zurückzahlen müssen. Das Risiko, bekräftigte Finanzdezernent Werner Schauer, sei nicht zu verantworten gewesen. „Es geht um mehr als 50 Prozent der Baukosten. Wir haben leider keine Fristverlängerung bekommen“, sagte er.

Die Abgeordneten zeigten sich verärgert und enttäuscht. Nachdem die kreiseigene Heimvolkshochschule mit dem Abbau des Sanierungsstaus in den Häusern 1 und 2 zuletzt gut vorangekommen war, sei dieser Planungsstopp ein herber Rückschlag, hieß es. Beim Haus 3 handelt es sich um das sogenannte Jugendgästehaus, das eigentlich in zwei Schritten vergrößert werden soll, damit ganze Schulklassen darin Platz haben. Für den ersten Abschnitt – Anbau eines Seminarraums – hatten Dallmann und Schauer zuletzt rund 437 000 Euro veranschlagt; das ist gut doppelt so viel wie zum Beginn der Planungen vor fast drei Jahren angenommen.

Zwar sollten mindestens 230 000 Euro als Zuschuss aus EU-Mitteln des sogenannten Leader-Programms wieder reinkommen, aber bis nächstes Jahr wäre – je nach Ausschreibungsergebnis – noch eine Finanzierungslücke von voraussichtlich 129 000 Euro zu stopfen gewesen. „Die Entscheidung ist allen Beteiligten schwergefallen, denn der Bedarf ist unverändert da“, erklärte Kirsten Dallmann. Gebäudesubstanz und Einrichtungsstandard gelten als nicht mehr zeitgemäß. Nun, da die Baugenehmigung für den 90-Quadratmeter-Anbau endlich vorliege, sei die Zeit einfach zu knapp geworden. Schauer nickte: Nach Lage der Dinge in der Baubranche seien Fertigstellung und Abrechnung bis Mitte 2020 realistischerweise nicht mehr drin.

Die SPD-Politikerin Marianne Grigat drängte darauf, nun aber umgehend nach anderen Geldgebern Ausschau zu halten und schon bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans am 6. November die Finanzierung zu ermöglichen. Die Baupreise würden ja weiter steigen und EU-Mittel womöglich spärlicher fließen. „Unsere Fraktion will nicht, dass die Sache lange liegen bleibt“, betonte Grigat. Dallmann versicherte: „Wir werden alles bewegen, was wir können, um genau so zu verfahren.“

Grigat äußerte großes Bedauern: „Der Zeitpunkt ist nicht förderlich für den schönen Weg, auf dem sich Bredbeck befindet.“ Sie frage sich auch, ob die Genehmigungsbehörde im Kreishaus angesichts der Gelder und Fristen nicht schneller hätte prüfen können. Doch Werner Schauer erwiderte: „Bauvorhaben im Landschaftsschutzgebiet sind nun mal komplex.“ Die Planungs- und Architektenbüros seien auch überlastet. Im vorliegenden Fall mussten die Bauzeichner wegen der Umweltauflagen mitten im Verfahren von Neuem beginnen. Sie verlegten den geplanten Seminarraum auf die andere Seite von Haus 3 – was wiederum die prognostizierten Kosten steigen ließ.

Der Grünen-Abgeordnete André Hilbers sagte: „Es gibt Dinge, die man nicht in der Hand hat.“ Der Planungsstopp sei „sehr, sehr schade, aber notwendig“. Er hätte sich eine engere Zusammenarbeit der Kreisverwaltung mit dem Planungsbüro gewünscht. Er bedauere auch, dass Bredbeck die Expertise aus dem Landkreis-Amt für Immobilienmanagement bisher nicht genutzt habe. Das soll sich im Falle des erneuten Anlaufs nun auch ändern. Womöglich sei gar zu prüfen, ob die beauftragten Bauzeichner in Regress zu nehmen sind, so Hilbers.

Dezernent Schauer sagte: „Wir können bei dem Architekturbüro kein schuldhaftes Verhalten ausfindig machen.“ Die Angelegenheit sei auch wegen des Baumschutzes nun mal sehr komplex. „Wir sind mit einer engen Deadline in eine konjunkturelle Hitzephase gekommen.“ Die Bewilligung des Zuschussantrags habe ebenfalls Zeit gekostet. Vergleichbares erlebe der Landkreis beim Breitbandausbau: „Die Bürokratie braucht vier Jahre, und am Ende bleibt dann ein Jahr für den Bau.“ Bredbeck könne nun mal beim Immobilienamt oder gar bei der Baugenehmigungsbehörde keine Vorzugsbehandlung erwarten, so der Kreisbeamte.

Wenn die Liegenschaftsmanager im Kreishaus künftig eine Projektbetreuung übernehmen sollen, müsse die Bildungsstätte diese Leistungen eben einkaufen. Für Fälle wie diesen sei die Behörde neulich auch personell aufgestockt worden, führte Schauer aus. Immerhin sei das Projekt noch rechtzeitig auf Eis gelegt worden, sodass man es nicht mit der Gorch Fock oder dem Berliner Flughafen zu tun habe. Am Ende müsse die gesamte Planung womöglich abgespeckt werden.

Hilbers sagte, er sei dazu bereit: 450 000 Euro seien ein stolzer Preis „für vier Wände mit einem Dach drauf“. Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) bekannte sich deswegen auch ohne Wenn und Aber zum Planungsstopp. Eine Grundsteinlegung wäre fahrlässig gewesen, sagte er. Tiefere Ursache sei der überall zu spürende Fachkräftemangel. „Da helfen uns keine Schuldzuweisungen, wir müssen uns jetzt um eine andere Förderung bemühen, und ich fürchte, das wird nicht einfach“, so Pallasch. Womöglich müsse auch ganz neu über Alternativen nachgedacht werden.

Im Hinterkopf hat er bereits, dass nach dem vorerst gestoppten Anbau-Plan noch ein zweiter Bauabschnitt ansteht: die energetische Sanierung mit Erhöhung der Bettenkapazität von 22 auf 34. Dafür müssten laut Verwaltung nochmals 900 000 Euro investiert werden – bei 500 000 Euro Förderung. Der Ausschussvorsitzende Björn Herrmann (SPD) erklärte, das Fernziel solle man im Blick behalten. Sonst seien die frisch modernisierten Zimmer in den Häusern 1 und 2 von den jungen Seminargästen „bald wieder runtergerockt“.